【両備バスからのお知らせ】みんなで飾った「ハロウィンバス」が運行開始！玉野と東備、ふたつの営業所から笑顔を乗せて岡山の街へ

両備ホールディングス株式会社

かぼちゃの笑顔がゆれるバスが、今日も街を走ります。

両備ホールディングス株式会社 両備バスカンパニー（社内カンパニー｜カンパニー本部：岡山県岡山市中区国富615-1）の玉野営業所・東備営業所では、「ハロウィンバス」の運行を開始しました。

乗る人も、見る人も思わず笑顔になる、そんな季節の風物詩をお届けします。

玉野営業所のバスは、10月に開催された「鉄道の日フェア」で、ご来場の皆様がおばけやかぼちゃなどのモチーフを貼り付けて完成した“みんなのハロウィンバス” 。子どもたち作のカラフルな塗り絵も車内に掲示していて、自由な発想が詰まった飾りつけが特徴です。

また、東備営業所は、西大寺鐡道をモチーフにしたレトロ車両「SAIBUS（さいバス）」をハロウィン仕様に飾り付け。どこか懐かしさを感じるレトロな車両と、色とりどりの装飾で、不思議な世界を楽しめます。2台のバスは31日（金）まで、それぞれの営業所の区間で運行します。

そして10月25日（土）、26日（日）には、ハロウィンバスが岡山市内を特別運行。

岡山駅と杜の街グレース間を走る対象便では、ご乗車のお客様にハロウィンのお菓子をプレゼントします。

両備バスカンパニーでは、地域のみなさんに公共交通をもっと楽しく、もっと身近に感じていただくため、こうした季節のバスを運行しています。バスでの移動が、思い出に残る体験となりますように。

今年も地域にたくさんの笑顔をお届けします。

10月25日（土）、26日（日）限定！お菓子のプレゼントバス運行ダイヤ

【玉野営業所ハロウィンバス】

岡山駅 15:30 → 杜の街 15:38

杜の街 15:45 → 岡山駅 15:53

岡山駅 16:10 → 杜の街 16:18

杜の街 16:25 → 岡山駅 16:33

【東備営業所ハロウィンバス(SAIBUS)】

岡山駅 10:51 → 杜の街 10:59

杜の街 11:05 → 岡山駅 11:13

岡山駅 18:51 → 杜の街 18:59

杜の街 19:05 → 岡山駅 19:13

▲ SAIBUS 外観

※点検・道路事情等により別車両での運行となる場合があります。 あらかじめご了承ください。

運行スケジュールなどお客様からのお問い合わせ先

両備バスカンパニー玉野営業所（TEL:0863-31-1616）

両備バスカンパニー東備営業所（TEL:0869-34-2049）