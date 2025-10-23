³ô¼°²ñ¼ÒMizkan Holdings

³ô¼°²ñ¼ÒMizkan¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§µÈ±ÊÃÒÀ¬¡¢°Ê²¼¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥ß¥Ä¥«¥ó¤Î´Ä¶­¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö´Ä¶­¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß2025Ç¯ÅÙÈÇ¡×¤òÅö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¡Ö´Ä¶­¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡§https://www.mizkan.co.jp/company/csr/




¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦ÃÏµå¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤Ë°ìÁØÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£