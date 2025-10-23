¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß2025Ç¯ÅÙÈÇ¡×¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒMizkan Holdings
³ô¼°²ñ¼ÒMizkan¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§µÈ±ÊÃÒÀ¬¡¢°Ê²¼¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥ß¥Ä¥«¥ó¤Î´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß2025Ç¯ÅÙÈÇ¡×¤òÅö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡§https://www.mizkan.co.jp/company/csr/
¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦ÃÏµå¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤Ë°ìÁØÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£