【おうちがダーツバーに】ドリンク片手に、気ままに投げる。″家投げ″の相棒に最適な「昇降式ダーツサイドラック」誕生。
弊社ダーツボード・ゲームブランド「BLITZERR（ブリッツァー）」は2025年10月、おうちダーツの環境を格上げするドリンクホルダー付き収納棚「昇降機能付きダーツサイドラック BOP38」を発売いたします。
ドリンク片手に矢を投げる、あのダーツバーのような環境を自室に構築できたなら――そんな大人の夢を叶えるべく家にボードを設置したものの、思い描いていた快適な空間にはあともう一歩なにかが足りない...。そんな"家投げ"ダーツプレイヤーに贈る、専用サイドラックが登場です。
ダーツ用品の収納に加え、サイドテーブルとしても機能する昇降式天板を搭載。飲みかけのドリンクを入れられるホルダーも装備し、気分はまるでダーツバーのカウンター。集中をつづけるためのエネルギー補給は、スライドカゴや下段収納にストックしておいたスナックを取り出して、天板の上に広げておけばOK。ひとりでのコソ練時にはもちろん、仲間を自宅に呼んでワイワイとお菓子をつまみながら投げるシーンでも活躍します。キャスター付きで移動も楽にでき、普段はテーブル・ソファなどの横へサブデスクとして設置するなど、使い勝手も◎。「おうちダーツ」の環境を劇的にアップデートする一台です。
◆製品特長
天板の昇降機能
天板は床から75.5～105cm（29.5cm幅）の範囲で高さ調節が可能です。ダーツ中の立ち姿勢・デスクやソファでの座り姿勢どちらにも対応します。
ダーツスタンド
最大9本の矢を収納可能。立てた状態で挿しておけるドロップインタイプで、フライトが型崩れしにくい＆投げたい時にサッと手に取ることが可能です。
ダーツのメンテナンスも楽々
床から最大105cmの高さまで天板を上げられるので、立ちながらの作業も快適に行えます。
2種類のドリンクホルダー
天板には、500mlのペットボトル/エナジードリンクなどのスリム缶に対応する、2つのドリンクホルダーを搭載。飲みかけのものも安心してセットできます。
スライドカゴ
ダーツ用品やお菓子などをたっぷり収納できます。
下段収納（底板）
エナジードリンクのケースにフィットするサイズ設計。箱買いした飲み物をスマートに収納できます。置き場に困る2Lペットボトルも、最大8本を立てて並べることが可能です。
ソファサイドテーブルとして
ダーツ以外でも活躍
ダーツプレイ時以外は、ソファサイドなどに移動して収納ラック・サイドテーブル等として活用することもできます。
サブデスクとして
ベッドサイドテーブルとして
プロジェクターラックとして
◆製品概要
【製品名】昇降式ダーツサイドラック BOP38
【サイズ】幅43×奥行き31～47×高さ85.5～115 cm
天板高：75.5～105cm
【耐荷重】総耐荷重：30kg
天板：10kg、バスケット：5kg、底板：20kg
【価 格】オープン価格（参考税込：15,000円）
【ＵＲＬ】https://www.blitzer.jp/products/bop38-bk/
◆より本格的な"おうちダーツ"レイアウトを構築しよう
ブリッツァーでは、ダーツボードのほか、ダーツスタンド・ダーツマットなど多数のアイテムを展開中。自由な組み合わせで、理想のダーツ環境を自宅で構築することが可能です。
「BLITZER(R)（ブリッツァー）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。
