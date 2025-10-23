¡ØFANTASIAN ND¡Ù¡Ø¥Ç¥£¥·¥Ç¥£¥¢FF NT¡Ù¡ØÀ»·õÅÁÀâ VoM DDX¡Ù¤Î³ä°úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ö¥¹¥¯¥¨¥Ë HALLOWEEN SALE¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ÍÀ¸Î´»Ê¡¢°Ê²¼¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¯¥¨¥Ë HALLOWEEN SALE¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ØFANTASIAN Neo Dimension¡Ù¡¢¡ØDISSIDIA FINAL FANTASY NT¡Ù¡¢¡ØÀ»·õÅÁÀâ VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition¡Ù¤Î³ä°úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥Ó¥ë¥Àー¥º£²¡¡¥²ー¥àËÜÊÔ+ÄÉ²ÃDLCÂè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¡¦Âè3ÃÆ¥»¥Ã¥È¡Ù¤ä¡Ø¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¥ª¥¦¥¬ ¥ê¥Üー¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤ÎºîÉÊ¤¬¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥³¥Á¥é :
https://sqex.to/HHOOJ
¡ã¥»ー¥ë´ü´Ö¡ä
PlayStation(TM)Store / ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥× / ¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä²Á³Ê¡¢´ü´Ö¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»ー¥ë¤Î³«»Ï/½ªÎ»»þ¹ï¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¾å¤Ë¤ÆÄ¾ÀÜ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
FANTASIAN Neo Dimension
(PS5/PS4/Switch)
40¡óOFF
³ä°úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
(C) MISTWALKER/SQUARE ENIX
DISSIDIA FINAL FANTASY NT
DISSIDIA FINAL FANTASY NT ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
(PS4)
75%OFF
³ä°úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
(C) KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
À»·õÅÁÀâ VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition
(PS5/PS4)
50%OFF
³ä°úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
(C) SQUARE ENIX
FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition
FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack
(PS5)
40%OFF
(C) SQUARE ENIX
¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¥ª¥¦¥¬ ¥ê¥Üー¥ó
(PS5/PS4/Switch)
50%OFF
(C) SQUARE ENIX
¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥Ó¥ë¥Àー¥º£²¡¡¥²ー¥àËÜÊÔ+ÄÉ²ÃDLCÂè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¡¦Âè3ÃÆ¥»¥Ã¥È
(PS4/Switch)
50¡óOFF
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈX¡¡ÌÜ³Ð¤á¤·¸Þ¤Ä¤Î¼ïÂ²¡¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¡¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ
(PS5/PS4/Switch)
50¡óOFF
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¥»ー¥ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥»ー¥ë¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
