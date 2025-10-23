地域参加型としては、西日本最大級規模「くまもとハロウィン2025」いよいよ今週末、土・日開催！　来たらラッキー！遊んでハッピー！地域みんなでつくる“秋の収穫祭型ハロウィンフェス”！

株式会社RONG-Tai FACTORY

今年のイベントチラシ＆ポスター■ 開催概要

名称：くまもとハロウィン2025 ～秋のラッキー！収穫祭～

日程：2025年10月25日（土）11:00～20:00 ／ 26日（日）10:00～19:00

会場：くまもと街なか広場（花畑広場／サクラマチ クマモト前）(https://hanabatahiroba.jp/)

入場料：無料（※一部有料体験あり）

主催：くまもとハロウィン実行委員会(https://www.kumamoto-halloween.com/)

企画・制作・運営：株式会社ロンタイファクトリー(https://rongtaifactory.com/)／株式会社B-Produce(https://b-produce.net/)

コラボ：くまもと花博2025(https://kumamoto-hanahaku.com/)

くまもと花博2025告知



【ステージ・イベントスケジュール】

10月25日（土） 司会：瑠璃・加納麻衣

オープニング（11:00～）

MCによる開会宣言、協賛社紹介、抽選会参加券配布スタート！（配布時間11:30頃予定）

*もしかしたら、、、熊本に当日来てるあのアーティスト？！！！が、、、くまハロに！



SPECIALライブ

地元シンガーソングライター 岡田朱梨。(おかだあかり）

秋のラッキー大抽選会 supported by JA熊本市（1回目13:00～／2回目17:00～）

先着100名×2回の無料抽選！JA熊本市の特産品やお菓子、協賛社の豪華賞品が当たる！

仮装のど自慢大会 supported by 子育て支援「ハピスマ」（14:00～15:30）

熊本出身の演歌歌手・不知火鈴香がホスト。仮装して歌えるキッズ中心の人気ステージ！

クリーン大作戦（16:00～）

親子でまちなかをお掃除する美化活動。参加者にはお菓子やおもちゃをプレゼント！

くまハロ仮装コンテスト（18:00～19:30）

毎年メインイベントとなっている、くまハロ仮装コンテスト！

10月26日（日） 司会：瑠璃・木村沙織

オープニングSPECIALライブ（10:00～）

2024年熊本でデビューしたアイドルユニット「POTION」によるライブパフォーマンスで開幕！

2日目 秋のラッキー大抽選会 supported by JA熊本市（11:30～）

お菓子や豪華賞品が当たる恒例企画。先着100名限定！

くまハロ チャレンジパフォーマンス supported by 子育て支援「ハピスマ」（13:30～15:00）

地元の子どもたちが輝く「地域参加型ステージ」。未来のスターたちが登場！



SPECIAL LIVE

"KCクワイヤー"vb(15:00～)



トークショー

（一社）熊本県子ども食堂ネットワーク 竹下 紀子様（縁側サロン竹ちゃんち） 15:30～予定

クリーン大作戦（16:00～）

家族みんなでごみ拾いしながらハロウィンの街をきれいに！参加者にはお菓子をプレゼント！

くまハロ仮装コンテスト（17:00～）

ユニークな仮装が勢揃い！審査後はフィナーレステージ＆フォトタイムも実施

メインコンテンツ紹介 くまハロ仮装コンテスト（25日＆26日）

くまもとハロウィン25日、26日のステージタイムスケジュール

熊本だけでなく、全国からの応募による華やかな仮装ステージ。

個人・ファミリー・キッズ・団体など多彩な部門でグランプリを決定！

観覧無料。両日16時から運営本部にて先着受付開始（予定）

秋のラッキー大抽選会 supported by JA熊本市（25日＆26日）

毎年恒例の無料抽選会！

会場オープン時から限定配布される参加券で、豪華景品が当たる“ラッキー”企画。

両日合わせて先着100名×3回の配布を予定。

抽選会場ではJA熊本市の特産品や協賛企業のお菓子や飲み物等、賞品が多数登場！

オープン時にMCがどこで配布するか発表するよ！！



THE NORTH FACE SAKURA MACHI Kumamoto(https://www.instagram.com/tnf_kumamoto/)（25日＆26日）

SAKURA MACHI Kumamotoに10月18日にオープンしたばかりの大型直営店「THE NORTH FACE Kumamoto」との体験型・連動イベントも同時開催！



日時・時間

10月25日（土）11:00～17:30

10月26日（日）10:00～17:30



迫力のあるクライミングウィールが設置されお子様から大人まで楽しめるボルダリング体験ができるほか、シンプルながら不整地を歩く楽しみが感じられるログ・ステップ、THE NORTH FACE ロゴのフェイスシールなど、様々なコンテンツをお楽しみください。

THE NORTH FACE Kumamotoエリアは全て参加費無料！

ボルダリング体験アウトドア用のテント展示ログ・ステップ

公式ショップ・インスタグラム https://www.instagram.com/tnf_kumamoto/※くまもとハロウィンイベントと終了時間が異なります。アクティビティの安全の為あらかじめご了承ください。※スタッフの都合により一時中断のお時間がある場合がございます。あらかじめご了承ください。※雨天の場合は安全管理上体験をストップさせていただきます。

くまハロワンダーランド（25日＆26日）

お化け屋敷やふわふわアトラクション、ハロウィン射的、そしてリアルなハロウィンメイク体験（※有料）など、子どもから大人まで一日中遊べる体験型エリア。

さらに、秋の旬を満喫できる「くまハロ秋の収穫祭"詰め詰め"市場」では、地元野菜や果物の“詰め放題”の企画も開催！（有料）

恒例のお化け屋敷ハロウィンふわふわハロウィン射的

仮装のど自慢大会 supported by ハピスマ（25日のみ）

子育て支援 "ハピスマ"(https://www.instagram.com/happysmilekumamoto/)のサポートによる、幼児・小学生を中心にした、仮装で歌うキッズ参加型イベント。 熊本在住、演歌歌手で、全国的に話題の不知火鈴香(https://shiranuisuzuka.com/)がホストを務め、エネルギッシュなステージで笑顔を届けます。（募集終了しました。沢山のご応募ありがとうございました！）

25日土曜日14時～スタート予定！

くまハロ・チャレンジパフォーマンス supported by ハピスマ（26日のみ）

ステージでは、地元の子どもたちを中心に、若手アーティストによる色々なチャレンジパフォーマンスを展開！ 次世代を担う方たちが登場し、エネルギッシュなステージを繰り広げます。 （観覧無料）（募集終了しました。沢山のご応募ありがとうございました！）

くまハロは以下のアーティストを応援してます！！（25日＆26日）

25日出演 もっと、熊本を謳いたいぶっ飛びシンガーソングライター岡田朱梨。(おかだあかり）(https://okadano.com/)

26日出演 オープニングに、昨年デビューした地元話題のアイドルグループ"POTION(https://lit.link/potion)"

26日出演 毎年くまハロ常連の熊本を代表するゴスペルグループ"KC Choir"（KCクワイヤー）(https://sg-office.co.jp/talent/talent05/)

シンガーソングライター岡田朱梨。アイドルグループ"POTION"ゴスペルグループ"KCクワイヤー"



社会的意義のある“まちのフェス”

「くまもとハロウィン」は、単なる仮装イベントではありません。

地域課題の解決・環境保全・子育て支援をテーマにした「参加型ハロウィン」として展開します。

・地元農産物を中心に味わう"収穫体験コーナー"＆"お野菜詰め放題企画"

過去の農作物体験コーナー過去の農作物体験コーナー

・子ども・親子で参加できる"クリーン大作戦（まち美化活動）＊（25日＆26日）

・子育て支援ブース"ハピスマ"（25日のみ）

夏の熊本水害被害・支援募金箱の設置＆ポップコーン配布とあわせて自分の夢を書く“夢ボード”を設置！他にも、みつばち体験・真空の不思議実験など盛りだくさんのブースになっています！

・こども食堂ブース"縁側サロン竹ちゃんち"（26日のみ）

当日は、ステージトークショーと、ブースでは駄菓子販売そして、会場内ではフードドライブを実施！

「楽しみながら、社会を知ってつながるくまもとハロウィン」を全国へ発信します。

■協賛社情報

協賛・出店ブースには地元企業を中心に、福岡、東京からの多数のパートナーが参加。

九州産交ランドマーク株式会社(https://www.kyusanko.co.jp/about-group/group-list/lm.php)（SAKURA MACHI Kumamoto(https://sakuramachi-kumamoto.jp/)）

株式会社セルモ(https://celmo.co.jp/) OBIYAMA TETOTE（帯山テトテ(https://lp.ceremony-produce.co.jp/tetoteopen)）

株式会社千成堂(https://www.sennarido.co.jp/)

株式会社クリエイトグループ(https://www.create-g.com/)

株式会社WORLD ORDER(https://world-order.jbplt.jp/)

株式会社TTC

株式会社アマネイト(https://amanate.co.jp/)

ピーロート・ジャパン株式会社(https://pieroth.co.jp/) etc...（順不同）

くまもとハロウィン2025 協賛・協力企業一覧

■取材のご案内（テレビ・新聞・WEBメディア歓迎）

本イベントでは、開催直前の告知取材・インタビューおよび

当日の会場取材（設営・本番）を受け付けております。

設営日取材：10月24日（金）13:00～17:00

当日イベント取材：10月25日（土）・26日（日） ※時間応相談

場所：くまもと街なか広場（花畑広場）



取材申込は10月24日（金）21時までに下記、担当者連絡先までご一報ください。

【お問い合わせ・取材申込】

くまもとハロウィン実行委員会（株式会社ロンタイファクトリー(https://rongtaifactory.com/)内）

広報担当：守谷

携帯 080-4618-8765

公式サイト：https://www.kumamoto-halloween.com

Instagram：https://www.instagram.com/kumamotohalloweeen

X：https://x.com/kmmthalloween

熊本から全国へ、「ハロウィンの新しいカタチ」を体感してください！

来て、見て、参加して“ラッキー”がもらえる2日間をぜひお楽しみください！