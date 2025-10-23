TVアニメ絶賛放送中！「機械じかけのマリー＋」が表紙で登場！『LaLa』12月号10月23日（木）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『LaLa』12月号10月23日（木）に発売しました。

今号は豪華Wふろく！「まんが小冊子『LaLa Star』」＆「きゅんなクリスマスに♪2ショット6連カード」がついてくる！

みどころ満載の『LaLa』をお見逃しなく！

【月刊『LaLa』】https://lala.ne.jp/

豪華Wふろく！「まんが小冊子『LaLa Star』」＆「きゅんなクリスマスに♪2ショット6連カード」つき！

『LaLa』25年12月号ふろく：「まんが小冊子『LaLa Star』」＆「きゅんなクリスマスに♪2ショット6連カード」

１.まんが小冊子「LaLa Star」

LaLaの新作ファンタジー読切５作品を収録!!



２.きゅんなクリスマスに(ハート)2ショット6連カード

描き下ろしアリ!!

カップル・バディの2ショットをカード化!!

キャラクターコンテスト結果発表！「転生悪女の黒歴史」（冬夏アキハル）が巻頭カラーで登場！

巻頭カラー「転生悪女の黒歴史」（冬夏アキハル）

イアナと離れ離れなヨミに予想外な出来事が…!?

キャラコン発表＆アニメ最新情報も!!

「転生悪女の黒歴史」NEWS by冬夏アキハル

■HC「転生悪女の黒歴史」18巻が2026年4月3日（金）発売決定！

特装版はオリジナルアニメBlu-ray付き特装版！

完全受注生産で絶賛予約受付中！

特装版の詳細＆予約方法は本誌をご確認ください。

【予約締切】2026年1月13日（火）

■浪川大輔さん＆鈴木達央さんからのスペシャルコメント掲載！

HC「転生悪女の黒歴史」18巻オリジナルアニメBlu-ray付き特装版収録のアニメ特別編にて、それぞれヤトリとオーグニースを演じていただいたお二人からスペシャルコメントをいただきました！

冬夏アキハル先生からのSPコメントも掲載！

連載再開！「天堂家物語」（斎藤けん）がカラーつきで登場！

カラーつき「天堂家物語」（斎藤けん）

らん達と同居中の黒田。

天堂家の闇に迫り…？

■HC「天堂家物語」17巻は2026年3月5日（木）発売決定！ 特装版は描き下ろし小冊子＆ボイスドラマ付き！

カラー記事：HC「天堂家物語」17巻は2026年3月5日（木）発売決定！ by斎藤けん

第七十三話～七十四話の幕間を描いた「金策大作戦」16ページを収録！

ボイスドラマには豪華キャストも出演！

予約の詳細は本誌をご確認ください。

大人気！「死に戻り令嬢のルチェッタ」（天乃忍）がカラーつきで登場！

カラーつき「死に戻り令嬢のルチェッタ」（天乃忍）

ハイドが貴族を嫌う理由とは…？

最新HC5巻は11月5日（水）発売!! 応募者全員クリアカードプレゼントも！

カラー記事：最新HC「死に戻り令嬢のルチェッタ」5巻11月5日（水）発売!!

■『LaLa』12月号＆HC5巻連動！応募者全員クリアカードプレゼントを実施！

応募の詳細は必ず本誌と紙版コミックス帯をご確認ください。

＜応募締切＞2025年11月20日（木） ※当日消印有効

※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。

HC「死に戻り令嬢のルチェッタ」（天乃忍）5巻

「死に戻り令嬢のルチェッタ」 5巻

■著者名： 天乃忍

■ISBNコード：9784592221500

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

■発売日：2025.11.5

愛なきカイルとの結婚式で死亡し、死に戻ったルチェッタ。

人生２周目では婚約破棄＆借金返済を目指し奮闘中！

だけど、カイルの悪評記事を書く新聞社社長のハイド（貴族嫌い）に占い師として気に入られ、しかもデートに誘われちゃった!? デートの行き先は…カジノ!?

一方カイルには占い師Verで家に誘われて…？

占い師ルチェッタをめぐって三角関係…!?

ツンデレ同士の婚約破棄ラブコメ第５巻！

祝・連載1周年！「汐風と竜のすみか」（縞あさと）がカラーつきで登場！

カラーつき「汐風と竜のすみか」（縞あさと）

夏を迎えた瑞花は、櫂理の実家の旅館で…!?

人気炸裂！「昏姫と恋烏」（大宙晃）がカラーつきで登場！

カラーつき「昏姫と恋烏」（大宙晃）

同じ八咫烏に翼を燃やされた天を見て亜咲は!?

■HC2巻発売記念！応募者全員チェキ風カード2枚セットプレゼント実施！

応募の詳細は必ず本誌をご確認ください。

＜応募締切＞2025年11月20日（木） ※当日消印有効

※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。

最新HC2巻は11月5日（水）発売！

HC「昏姫と恋烏」（大宙晃）2巻

「昏姫と恋烏」 2巻

■著者名： 大宙晃

■ISBNコード：9784592230953

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

■発売日：2025.11.5

亜咲と天は祓い師の相棒に！

でも天の献身を前にして、２人で強くなりたい亜咲は公安入隊選抜試験に挑む！

順調に祟を祓っていくが、突如として天と引き離され、さらに祓う必要のない浮遊霊に囲まれてしまい!?

一方の天は、亜咲に手を出す覚悟があるか岳に強く迫られて!?

「お前が簡単に手を出していい人じゃないんだよ」

想いが重なることの奇跡を知る。超運命的恋アクション第２巻！

「学園ベビーシッターズ」祝・15周年記念！ by時計野はり

カラー記事：「学園ベビーシッターズ」祝・15周年記念！ by時計野はり

■HC「学園ベビーシッターズ」27巻11月5日（水）発売記念！応募者全員クリアファイルプレゼントを実施！

応募の詳細は必ず本誌をご確認ください。

＜応募締切＞2025年11月20日（木） ※当日消印有効

※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。

さらに！27巻の発売を記念してPVを作成！

出演は鹿島竜一役の西山宏太朗さん。11月5日（水）に花とゆめコミックスチャンネルで公開予定！

花とゆめコミックスチャンネル https://www.youtube.com/channel/UC5bCO-8M8e_A0tnebJsX8-g

■15周年アニバーサリー原画展が東京・神戸にて開催決定！

15年の月日を彩る原画を多数展示！

原画展限定のオリジナルグッズ作成中！

詳細は公式サイトと公式Xをご確認ください。

公式サイト https://gakubaby-15th.fundom-event.com/

公式X @gakubabyExhi

■コラボカフェ大阪開催中！

期間：2025年10月21日（火）～12月28日（日）

場所：motto cafe大阪店

最新HC27巻は11月5日（水）発売！

HC「学園ベビーシッターズ」（時計野はり）27巻

「学園ベビーシッターズ」 27巻

■著者名： 時計野はり

■ISBNコード：9784592222125

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

■発売日：2025.11.5

うるるんぱんだちゃんのくじを引きたい虎太郎★

竜一と一緒にお店に行くが既に売り切れで…？

進路希望調査票が配られた犬井先輩。

やりたいことが何もないと悩むが、そもそも留年するかもしれないと気づき!?

「おばあさんのフレンチトースト」など特別編四本も収録☆

【『LaLa』2025年12月号】

●販売期間：2025年10月23日（水）～2025年11月20日（木）

●判型：B5判

●特別定価：特別定価620円（本体564円＋税）

●月刊『LaLa』は毎月24日発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/