一般社団法人 終活協議会、公式noteで「終活を学ぶnote講座」を開始

一般社団法人 終活協議会

一般社団法人 終活協議会は、2025年10月1日より、オンラインで文章や動画などを配信できるメディアプラットフォーム「note（ノート）」にて、終活に関する体系的な知識と実践法が学べる『終活を学ぶnote講座 終活のはじめ』連載を開始しました。

終活にまつわる情報を、定期的に発信していきます。

■ note講座開設の背景

「終活」と聞くと、多くの人が「亡くなる準備」に限定したイメージを持ちがちです。しかし、実際には「これからを安心して生きる準備」という側面が非常に大きい活動です。

特に、30～40代は親の介護や相続、老後資金などの課題に直面し、60代以上は医療・終末期・遺言・デジタル遺産などを意識せざるをえません。

こうした多様な課題に対して、断片的な情報では対応しきれないため、終活協議会として「体系的に学べる場」を提供したいという思いからnoteを開始しました。

■ 「終活を学ぶnote講座 終活のはじめ」の内容

「終活って、何から始めたらいいか分からない」「色々やることがあって大変そう」という方が多い終活について、幅広いテーマを最新事情とともに分かりやすく解説。

終活について知識や学びを深めることができ、それを活かして仕事や収入につなげる方法もご紹介していきます。

テーマは、介護、相続、お金、保険、年金、住まい、認知症、デジタル終活、法律、供養、ペットなど終活に関わる幅広い分野を取り上げます。

初回テーマ：在宅介護と施設介護の違いや選び方。

終活ガイド資格3級の紹介：オンラインで短時間取得可能。取得後は終活協議会の活動への参画機会も提供。

学びから実践へ：記事を読むだけでなく、資格取得・支援参加などを通じて知識を現実に活かす道筋を設計

■公式note

終活を学ぶnote講座 「終活のはじめ」

一般社団法人 終活協議会【公式】｜note(https://note.com/shukatsu_omoi)

https://note.com/shukatsu_omoi

一般社団法人 終活協議会 ／ 想いコーポレーショングループについて

一般社団法人 終活協議会 ／ 想いコーポレーショングループは、2015年にシルバー世代の聖地、巣鴨でよろず相談から始まり、終活に関する多くのお悩みの声を受けて誕生した団体です。

「ワンストップサービス」をモットーに全国のおひとりさまや、お子様のいないおふたりさまをはじめ、終活で悩みや不安を抱える人に寄り添い、様々なサービスでお手伝いしております。またトータルサポートができる人材の育成を目指して有益な情報を発信しているほか、終活のスペシャリストである認定資格をはじめとしたさまざまな資格やセミナーを提供しています。

組織概要

組織名：一般社団法人 終活協議会 ／ 想いコーポレーショングループ

所在地：東京都豊島区巣鴨2-11-4 第3高橋ビル11階

設立：2015年12月

代表：磯貝昌弘

事業内容：終活の相談対応、身元保証サービス、終活ガイドの資格運営など

URL：https://shukatsu-kyougikai.com/