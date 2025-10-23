アトラシアン、ソフトウェア開発者向けのAIエージェント、Rovo Devを提供開始

アトラシアン株式会社

アトラシアン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：スチュアート・ハリントン）は、ソフトウェア開発者向けのAIエージェントであるRovo Dev (ロヴォ デヴ)の提供を開始しました。Rovo Devは、単なるAI支援のプログラムコード生成にとどまらず、プログラムコードの計画立案から、コード生成、プログラムコードのレビュー、ドキュメントの生成、テストといった、プログラム開発のライフサイクル(SDLC)を支援するAIエージェントです。

生成AI技術の進化により、ソフトウェア開発の現場ではAIの活用が進んでいます。エンジニア不足や開発スピードの加速、品質向上への要求が高まる中、AIによる自動化や支援は、開発現場の新たなスタンダードとなりつつあります。今日主流となっているAIコーディングツールは主に、コードの生成と補完、バグ修正など、開発工程の一部に特化しており、個々の開発者の生産性向上を目的としています。

Rovo Devは、開発者の作業全体を理解しサポートするAIエージェントです。Atlassian Teamwork Graphを基盤に、企業やプロジェクトの目標を把握した上で、アトラシアンのタスク管理ツールであるJiraやナレッジ共有プラットフォームであるConfluenceなどのツールと横断的に連携します。Rovo Devは、コードだけでなく、ビジネスの背景やドキュメント、チケット、コードの履歴なども統合し、開発者が常に全体像を把握できるようにします。

Rovo Devの特長

- 幅広い知識でサポートコードだけでなく、チケットやドキュメント、インシデント、ビジネス目標など、さまざまな情報をもとに、開発者が迷わず最適な判断を下せるよう支援します。- どんな作業環境でもフローを維持IDEやターミナル、Bitbucket、GitHubなど多様な開発環境をサポート。ツールの切り替えや情報の断絶をなくし、作業に集中できます。現時点でサポートしている開発環境は以下のとおりです。- - CLI (コマンドラインインターフェイス）- - Atlassian Bitbucket- - GitHub- - Atlassian Jira (近日公開予定)- - Microsoft Visual Studio Code (ベータ版)Rovo Dev CLIの画面Atlassian Jira に組み込まれたRovo Dev

Microsoft Visual Studio Codeに組み込まれたRovo Dev

- 繰り返し作業を自動化プルリクエストのコードレビューやドキュメントの更新、依存関係の整理など、面倒な作業をAIが自動で処理。開発の流れを止めることなく、スムーズなデリバリーを実現します。- エンドツーエンドのワークフローを委譲日常的なルーチン作業はAIに任せつつ、開発者自身がコントロールを維持。課題からプルリクエストまでの一連の流れや、複数プロジェクトにまたがる大規模な変更も効率的に進められます。

Rovo Devは現在、スタンダード版の提供を開始しました。開発者1名あたりの月額料金は2,730円です。この料金には、2,000 Rovoクレジットが付与されています。2,000クレジットを超える場合は追加料金が必要となります。

Rovo Devの料金と機能の詳細はこちら(https://www.atlassian.com/ja/software/rovo-dev)から参照いただけます。

アトラシアンについて

アトラシアンは「あらゆるチームの可能性を解き放つ」ことを使命とし、チームのコラボレーション促進と生産性の向上を支援する、世界的なソフトウェア企業です。NASA、アウディ、ドイツ銀行、Dropboxなど、フォーチュン500企業を含む30万社以上が、チームの協働を強化し、高品質な成果を効率的に達成するために、当社の製品に信頼を寄せています。

主要製品には、プロジェクト管理のためのJira、ITサービスマネジメントのためのJira Service Management、情報共有のためのConfluence、非同期ビデオコミュニケーションのためのLoom、AIエージェントのRovoなどがあります。日本法人であるアトラシアン株式会社は、2013年に設立され、日本のお客様に優れたエンド・ツー・エンドのカスタマーエクスペリエンスを提供しています。日本語によるお問い合わせ対応、技術サポート、コンサルティングサービスを行うだけでなく、日本市場の状況やニーズに応じた独自の情報を提供し、デジタル時代の新しい働き方を実現する支援を行っています。

https://www.atlassian.com/ja