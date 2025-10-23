（2026年卒）内定動向調査 ／ （2027年卒）採用計画調査
株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、全国の主要企業16,680社を対象に、10月の正式内定解禁を迎えるタイミングでの採用活動の進捗や27卒者の採用計画などについて調査を行いました。（調査時期：2025年9月29日 ～ 10月8日、回答社数：1,219社）
＜ 内 容 ＞
I．2026年3月卒業予定者の採用
１．選考終了状況 ・・・図表１
採用選考を「終了した」42.1％。4年連続で半数を割り込んだ
２．内定者充足率と今後の方針 ・・・図表２
充足率の平均は65.4％で、前年同期調査と同水準。未充足企業の大半が質優先の姿勢
３．内定者に対する満足度と内定辞退の状況 ・・・図表３
「質・量ともに満足」と「質・量ともに不満」が拮抗。内定辞退「増えた」企業が全体の3割
４．ここまでの採用活動の感想
約8割が「厳しい」と回答（79.0％）。「やさしい」は2.9％
５．内定期間中のフォロー
「懇親会」「定期連絡」「個別面談」の順。スタンスは「それなりにフォローする」が最多
II．2027年3月卒業予定者の採用
１．採用予定数と予算 ・・・図表４
採用数「増える見込み」が15.8 ％で、「減る」（9.2％）を上回る。採用予算も増加傾向
２．採用活動の開始予定時期
年内に面接を開始する企業が全体の半数に。内定出し開始のピークは12月に早まる見込み
３．採用で注力したいこと
「早期接触学生のフォロー」が最多（53.5％）。「大学との関係強化」が次点（50.0％）
III．インターンシップ等のプログラム（※）
１．プログラム実施状況 ・・・図表５
「夏季」73.3％、「秋季」68.1％、「冬季」72.8％。いずれもオープン・カンパニーが中心
２．夏季プログラムの満足度
夏季実施企業の満足度は前年より低下。「想定よりも参加学生少ない」47.2％
レポート：https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/202510_kigyochosa.pdf
※オープン・カンパニー等も含めて「インターンシップ等」と表記
《 調査概要 》
調査対象 ： 全国の主要企業 16,680社
調査時期 ： 2025年9月29日 ～ 10月8日
調査方法 ： インターネット調査法
回答社数 ： 1,219社
調査機関 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ
図表１. 選考終了状況
図表２. 内定者充足率と今後の方針
図表３. 内定者に対する満足度と内定辞退の状況
図表４. 27卒採用予定数と予算
図表５. インターンシップ等のプログラム実施状況