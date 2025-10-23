ガンダムアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース」2025年10月23日(木)より＜FORSQUAD(フォースクワッド)SEASON:05＞が稼働開始！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ カード事業部は、アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース」において、新シーズンとなる＜FORSQUAD SEASON:05＞を2025年10月23日(木)より全国のアミューズメント施設等で稼働開始いたします。

＜FORSQUAD SEASON:05＞では、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』をはじめ『機動戦士ガンダム』からMS(モビルスーツ)／PL(パイロット)が大量参戦！さらに新規結束戦術技の追加や、新アビリティの追加と新たな遊び方で戦略の幅が一気に拡がります。

■＜FORSQUAD SEASON:05＞ 全73種＋8種のカードがラインナップ！

2025年10月23日（木）にリリース予定の＜FORSQUAD SEASON:05＞では『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』をはじめ『機動戦士ガンダム』や『機動戦士ガンダム 水星の魔女』など多数作品から新規MS／PLが参戦！

【＜FORSQUAD SEASON:05＞ 参戦作品】

・『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』

・『機動戦士ガンダム』

・『機動戦士ガンダム 水星の魔女』

and more...

参戦タイトル一覧 ： https://www.gundam-ab.com/titles/

【＜FORSQUAD SEASON:05＞ 収録カード】

・通常払い出しカード： 全73種＋8種

■新規「結束戦術技(SQUAD SP)」の追加

＜FORSQUAD SEASON:05＞にも、FORSQUADシリーズからの新要素「結束戦術技(SQUAD SP)」が登場します。

今弾からはウイングガンダムゼロ(EW)が持つ「オペレーション・メテオ」、ガンダム(最終決戦仕様)が持つ「ラストシューティング」を実装します。

▪オペレーション・メテオ

敵単体に射撃攻撃でダメージを与え、ゼロシステムが発動する。ゼロシステム発動中は回避時に回避攻撃が発生し、能力が上昇、MSアビリティ[奇襲]が強化される。自身が撤退するまで効果は持続する。リンクアビリティ[Endless Waltz]の数に応じて、出撃中の全味方ユニットの能力を一定時間アップする。

▪ラストシューティング

搭乗しているPLが[アムロ・レイ]の場合、使用可能。自身が撤退するまで、撃破効果を受けない。

結束戦術技使用後から一定時間撤退しなかった場合に発動し、自軍はバトルに勝利する。

■新レイドボス「ビグ・ザム」が参戦！

味方MS同士が連携する連携戦術技、指定されたPLカードをそろえ、「SQUAD RUSH」を発動させる結束戦術技や、任意のミッションをクリアして発動する共闘戦術技を駆使して大ダメージを与え、仲間と共に殲滅を目指しましょう。

■新アビリティ搭載 MS が登場！

＜FORSQUAD SEASON:05＞より、新規MSアビリティ「瞬撃」「転化[補給]」を実装します。

収録カードの詳細は公式サイトおよび公式Xアカウントにて公開しております。



「瞬撃」

射程範囲内の指定した位置に小範囲攻撃を行い、範囲内の敵にダメージを与える。



「転化[補給]」

自身のHPを回復する。使用回数に応じて、回復効果、範囲が変わる。[1回：自身／中回復][2回：自身を中心とした範囲／中回復][3回以上：自身を中心とした範囲／大回復]

■「機動戦士ガンダムアーセナルベース」とは

「機動戦士ガンダム アーセナルベース」は、プレイヤーが指揮官となり5機のモビルスーツ＋5体のパイロットを指揮し敵戦艦の撃破を目指して戦うリアルタイムストラテジー型アーケードカードゲーム。カードゲームを遊ぶことに特化した大型タッチパネル筐体で、リアルタイムに変化する戦況に対しタッチ操作で部隊の指揮をとることができます。