アートを纏う。冬の新たなスタンダードウェアDAN-TEN【暖纏：ダンテン】に名画を大胆に配したMUSEUMシリーズが登場

日本伝統の生活着である「はんてん」の形状や特徴を活かし、


今のエッセンスを加えた冬の新たなスタンダードウェア「ダンテン」。


2025年のラインナップに、誰もが知る名画を大胆に配したMUSEUMシリーズが加わりました。


はんてんの形状はそのままに、軽く暖かい・作業や家事がしやすい・家でも外でも着られる、など


今のライフスタイルにフィットする機能やデザインをプラス。


私たちの生活に寄り添うあたたかな冬の羽織です。




凱風快晴

ポッピンを吹く

名画を纏う。全8種類のラインナップ。

昔ながらのはんてんを軽量化し、より体に沿うようパターンをアレンジしたDAN-TENシリーズの定番型「DAN-TENコンフリーシリーズ」の表面に全8種類の名画をプリントした大胆なデザイン。



大胆なデザインを美しいプリントで表現。

元になったアートの細部まで表現した美しいプリントで、前合わせ、袖、背面まで柄が入ります。



神奈川沖浪裏　前面は柄合わせで一続きに。袖口にも柄が入ります。

繊細なグラデーションも細部までプリントした大胆な背面。


ポッピンを吹く：背景の色も忠実にプリント。

夕立：雨の細かな描写が全面に。

軽くゆったりとした着心地 動きやすい日本伝統の生活着

表面生地は軽くしなやかなポリエステル、中綿には再生ポリエステルを使用。厚くて重いはんてんのイメージががらっと変わる、軽く着心地のいい羽織です。生地の厚みを解消して袖や身頃のデザインをすっきりとさせることで、今っぽい適度なゆとりのあるシルエットに。リラックスできるゆるさと家事や作業時の動き易さ、どちらもかなえます。



ゆとりのあるシルエットで動きやすく。（モデル身長：163cm）

襟元など昔ながらのはんてんのデザインはそのまま。


作業時には袖をまくって。

前合わせはボタンにしてさっと閉じやすくしています。

リバーシブルで着用可能

DAN-TENミュージアムシリーズは全柄リバーシブルで着用可能。無地面にはキルティングを施していないため、よりすっきりとしたスタイルに。部屋着としてだけでなく、ちょっとそこまでさっと羽織って外にも出られるスタイルを提案しています。



凱風快晴：全面プリント・キルティングが入った表側

凱風快晴：内側はキルティングなしの無地


ひまわり：表側

ひまわり：内側

収納・持ち運びに便利なパッカブル仕様

表面生地は軽くしなやかなポリエステル、中綿には再生ポリエステルを使用し、DAN-TEN自体を軽量にしたことにより小さくたたむことが可能になりました。付属の巾着に収納してコンパクトに保管・持ち出しができます。




口をしっかり絞れる巾着仕様。

円柱型の巾着で収納しやすくしています。

商品詳細

商品名：DAN-TEN museum （品番：46506）



価格：Ｌサイズ11,000円（税込み)


サイズ：チェスト・バスト：96～112 身長：165～185(cm)


素材：表側：ポリエステル100 裏側：ナイロン100 中わた：ポリエステル100（リサイクル材料90%以上使用）


原産国：中国 仕様：軽量 パッカブル リバーシブル 男女兼用 巾着袋付き


発売日：2025年10月より発売中



