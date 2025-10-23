Ragate株式会社、業務分析起点のVMware移行とサーバーレス実装による運用効率化サービスを提供開始

Ragate株式会社

Ragate（ラーゲイト）株式会社(https://www.ragate.co.jp/)（以下、ラーゲイト）は、VMware環境の老朽化対応を、単なるシステム更改にとどめず、業務プロセス全体の最適化と運用効率化を実現する「業務分析起点のVMware移行とサーバーレス実装による運用効率化サービス(https://www.ragate.co.jp/service/hzq7dvhplo)」の提供を本日より開始します。業務課題を起点とした分析から最適な移行戦略を策定し、生成AIによる効率的なシステム解析、AWSサーバーレスアーキテクチャによる実装を通じて、開発期間30%以上短縮、運用コスト最大70%削減を実現します。

本サービスのポイント(https://www.ragate.co.jp/service/hzq7dvhplo)

本サービスページURL：https://www.ragate.co.jp/service/hzq7dvhplo

１. 業務課題起点の移行戦略設計

- 業務プロセスと現行システムの詳細分析: 現状の業務フローとシステム利用状況を徹底的に可視化- As-Is/To-Beによる課題の可視化: 現状分析から最適化された未来の状態を設計- 最適な移行戦略策定: 業務要件を満たしながらコスト削減を実現する技術選定- 段階的移行計画の立案: システム依存関係と影響範囲を特定し、実現可能なロードマップを策定- ステークホルダー合意形成: 経営層、情報システム部、現場ユーザー全員が納得できる戦略を構築

2. 生成AI活用による効率的な解析と高速開発

- AI駆動リバースエンジニアリング: 生成AIによるシステム構造の自動解析でブラックボックス化を解消- ドキュメント不足を補う自動生成: レガシーシステムの不十分なドキュメントを迅速に補完- 開発期間30%以上短縮: AI駆動開発により開発リードタイムを大幅に短縮しながら、品質を担保- Figmaプロトタイピング: リアルタイムデザイン共有により手戻りを防止し、早期検証を実現

3. サーバーレスアーキテクチャによる運用最適化

- 運用コスト最大70%削減: フルサーバーレス実装により、サーバー維持管理が不要に- 従量課金モデル: 使用した分だけの支払いで無駄なコストを排除- 自動スケーリング: ビジネス成長に柔軟に対応し、アクセス変動に自動最適化- NoSQL最適化: 処理性能を高速化し、高パフォーマンスを実現- AWS CDKによる保守性向上: インフラのコード化で運用保守工数を大幅削減- 内製化支援: 技術移転により、お客様自身が継続的に運用できる体制を構築

提供背景

業務プロセス分析とシステム解析を起点に、業務要件を満たす最適な移行戦略を設計

多くの企業がDX推進を加速させる中、オンプレミスVMware環境の老朽化対応が喫緊の課題となっています。しかし、従来型の「リフト&シフト」によるクラウド移行では、システムを単に移し替えるだけで業務プロセスの根本的な課題は解決されず、運用コストも期待通りに削減できないという問題が顕在化しています。

企業のステークホルダーごとに以下のような課題を抱えていることが明らかになりました。

- DX推進室の課題VMware環境の老朽化対応を単なるシステム更改で終わらせず、業務課題の解決と運用効率化を同時に実現したいが、現状把握から移行戦略までの道筋が見えていない- 情報システム部の課題オンプレミスVMware環境の維持コストと運用負荷が増大しており、クラウド移行を検討しているが、業務要件を満たしつつコスト削減を実現する技術選定と移行計画に悩んでいる- プロジェクトマネージャーの課題レガシーシステムの移行期限が迫る中、業務影響を最小限に抑えながら確実にプロジェクトを完遂し、移行後の運用負荷削減まで実現する具体的な方法論が必要

これらの課題に対し、技術的な移行だけでなく、業務分析から始まる戦略的なビジネス変革まで包括的に支援するサービスの必要性が高まっていました。

このような背景から、多くの企業様のお力になれる支援サービスをラーゲイトから提供できればと検討し、本サービスをリリースしました。

企業情報

サービス概要

