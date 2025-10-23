【速報！らくたま24号は早期償還】『らくたま』の特別配当ルール「全期間配当保証」適用によるアップサイド配当で、実績利回りは7.2％！

株式会社フロンティアグループ

世界でも類を見ない「不動産クラウドファンディング」と「優待サービス」の融合を実現し、「最高に楽しい投資体験」を追求する『らくたま』。

高配当、優待使い放題、お得なポイ活、デジタルギフトプレゼントなど、魅力的な特典満載の次世代型プラットフォーム『らくたまWORLD』を展開する株式会社フロンティアグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：金子嘉徳）は、不動産クラウドファンディング『らくたま』で運用中の「らくたま24号（横浜ベイフロント１.）」のファンド運用を10月23日に早期終了し、10月24日に早期償還によるアップサイド配当を実施し、投資家の皆さまに想定を上回る利益還元を行います。

前回の『らくたま20号（軽井沢１.）』での早期償還に続き、今回は『らくたま24号（横浜ベイフロント１.）』において、10月24日にアップサイド配当が実施され、その配当割合は50％を超える結果となりました。

【アップサイド実績】

2025年1月24日

らくたま8号（想定利回り：5.5%→実績利回り：8.76％）

らくたま10号（想定利回り：5.5%→実績利回り：15.7％）

2025年3月17日

らくたま13号（想定利回り：6.3%→実績利回り：31.6％）

らくたま18号（想定利回り：6.1%→実績利回り：1642.5％）

2025年6月4日

らくたま11号（想定利回り：6.5%→実績利回り：6.8％）

らくたま15号（想定利回り：5.5%→実績利回り：9.8％）

らくたま16号（想定利回り：6.1%→実績利回り：15.6％）

2025年10月15日

らくたま20号（想定利回り：6.1%→実績利回り：11.0％）

2025年10月24日

らくたま24号（想定利回り：6.1%→実績利回り：7.2％） 【※今回】

らくたま24号 （横浜ベイフロント１.）

想定利回り：6.1%

実績利回り：7.2％

運用日数（予定）：90日間（2025年8月9日～2025年11月6日）

運用日数（実績）：76日間（2025年8月9日～2025年10月23日）

配当日：2025年10月24日（翌日償還）

■アップサイド配当で適用された特別配当ルール『全期間配当保証』

＜注目ポイント＞

『らくたま』の特別な配当ルール「全期間配当保証」とは、ファンドが早期償還となった場合、通常は投資家が受け取ることが出来ない未経過期間分（残期間分）の配当のお支払いを保証する全く新しい仕組みです。

通常、ファンドが早期償還となった場合、残りの運用期間分の配当金は受け取ることができません。しかし、『らくたま』では、万が一早期償還となった場合でも、劣後出資者である事業者受領分の配当金の範囲内で、優先出資者の皆様全員に当初予定されていた全期間分の配当金をお支払いすることを保証いたします。

これにより、早期償還による収益機会の損失を防ぎ、安定したリターンを実現します。さらに、早期償還時には、運用期間の短縮割合に応じて年率換算の実績利回りが上昇し、「アップサイド配当」が発生いたします。

※本ルールの詳細につきましては、下記の説明スライドにてご確認ください。

※本ルールは、全てのファンドに適用されるものではありません。（らくたま7号以降のファンドに適用しておりますが、今後の適用を保証するものではありません。）

■早期償還の理由

＜売却活動の結果と早期償還・翌日償還の実施について＞

『らくたま24号（横浜ベイフロント１.））』につきましては、売却活動の結果、対象不動産が2025年10月23日に第三者へ譲渡されました。

これに伴い、本日をもってファンド運用を終了し、早期償還および翌日償還（明日、10月24日に出資者に入金）を実施いたします。

当初計画よりも早い段階での売却成立となり、安定した運用成果と円滑な資金回収を実現することができました。投資家の皆さまのご理解とご支援に、心より御礼申し上げます。

＜全期間配当保証の理念について＞

一般的に、早期償還が発生した場合、事業者は想定以上のキャピタルゲインを得る一方で、優先出資者の皆様は当初予定していた全運用期間分の配当を受け取ることができず、双方の利益に不均衡が生じることがございます。

『全期間配当保証』は、このような状況において、事業者受領分の配当金の範囲内で、運用期間の全期間分の配当を優先出資者の皆様に公平に分配することを目的としております。これにより、事業者と優先出資者の利益配分を調整し、『双方が共同で投資したファンドへの出資意義を再認識する』ことを目指しております。

■『らくたま30号（ウエルシア茨城五霞店）』のご案内

10月24日よりらくたま初の先着式で、『らくたま30号』へのご応募を受け付けております。

茨城県猿島郡五霞町に位置する「ウエルシア茨城五霞店」が対象です。今回も「全期間配当保証」「優先劣後システム」「5日ルール+翌日償還」に加え「投資家プロテクトルール」を採用し、投資家保護と魅力的な高機能ファンドとして設計しています。



現在、らくたま会員に登録していない方で、らくたま30号に50万円以上出資完了した方は、12月1日から約12ヶ月間「ベネフィット・ステーション」をご利用いただくことが可能です。更に、12・3・6・9月にベネポ500円が提供されます。

資産運用による高配当と、充実した「ベネフィット・ステーション」の優待サービスを存分にご活用いただける権利に加え、2,000円分のデジタルギフトが当たる「X投稿キャンペーン」にもご参加いただけます！

ご応募には、新規会員登録が必要となります。会員登録は最速即日（※オンライン本人確認の場合）で手続きが完了します。下記リンクより、お気軽にご登録ください。

※ハガキ郵送での本人確認を選択した場合、郵送期間に数日かかるため、お時間に余裕をもってご登録ください。

■らくたま30号（ウエルシア茨城五霞店） https://rakutama.jp/projects/30

■『らくたま』新規会員登録 https://rakutama.jp/

■『らくたまWORLD』のご紹介

大人気資産戦略『らくたま』と国内最大級の会員制優待『ベネフィット・ステーション』を合体！

さらに、既に高い評価をいただいている業界初の「5日ルール＋翌日償還（資金効率最大化）」「全期間配当保証」「高い劣後出資（事業者にて損失カバー）・マスターリース（賃料保証）による投資家保護導入」など、収益性＆投資安定性はもちろん、楽しさも贅沢に追求しています。

これまでの金融業界、不動産業界になかった新発想で『らくたまWORLD』が展開する新世界をぜひ、この機会にご体験ください！

■『らくたまWORLDマニュアル』 qr.paps.jp/Q7YeG(https://t.co/dbVP4VczPz)

■『らくたまハッピーパスポート』YouTube https://t.co/etkuo0yhHy

■『ベネフィット・ステーション』最新号 https://ebook.wisebook4.jp/html/Benefit1/56464/#1

■『らくたま』会員登録 https://rakutama.jp/

■『らくたま』ファンド運用実績

■『株式会社フロンティアグループ』の事業者業績ハイライト

【株式会社フロンティアグループ】

フロンティアグループは、不動産を資産から運用へと導くアセットコンサルティング、中古物件を仕入れ・リニューアルして再販する再生事業、収益性の高い物件を取得・賃貸管理する買収・賃貸事業を展開。不動産資産の価値を最大化する柔軟なソリューションを提供しています。

■会社概要

本社：東京都千代田区外神田5-2-5 フロンティア外神田ビル

設立：2008年8月8日

代表者：代表取締役 金子 嘉徳

事業内容：不動産事業、不動産クラウドファンディング事業、M&A投資育成事業、再生エネルギー事業

コーポレートサイト：https://frogro.co.jp/

