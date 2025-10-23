Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥«ー¡×¤¬¸©Ä£¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
£±¡¡¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó£é£î¿ÀÆàÀî¸©Ä£¡×³µÍ×
¡ã¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥«ーÍèÄ£Æü»þ¡¦¾ì½ê¡ä
Æü»þ ÎáÏÂ£·Ç¯10·î27Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë 13»þ¤«¤é14»þ¤Þ¤Ç
²ñ¾ì ¿ÀÆàÀî¸©Ä£¡¡ËÜÄ£¼ËÃó¼Ö¾ì
¼çºÅ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¿ÀÆàÀî¸©Ä°³Ð¾ã³²¼ÔÏ¢ÌÁ
ÆâÍÆ µÇ°¥»¥ì¥â¥Ëー¡ÊÌó20Ê¬¡Ë
¡¡¡¡ ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥«ー¡¦¥Ñ¥Í¥ë¡¦¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ëÅ¸¼¨Åù¡ÊÌó40Ê¬¡Ë
¡ÊÄó¶¡¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡Ë
¡ãµÇ°¥»¥ì¥â¥Ëー¼¡Âè¡ä
³«²ñ
¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ°§»¢¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¿ÀÆàÀî¸©Ä°³Ð¾ã³²¼ÔÏ¢ÌÁ¡¡²Ï¸¶¡¡²í¹À¡¡Íý»öÄ¹¡Ë
ÃÎ»ö°§»¢¡Ê¹õ´ä¡¡Í´¼£¡¡ÃÎ»ö¡Ë
µÇ°»£±Æ
ÍèÉÐ°§»¢¡Ê¿ÀÆàÀî¸©µÄ²ñ¡¡¼êÏÃ¸À¸ìÉáµÚ¿ä¿ÊµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ÅÚ°æ¡¡¤ê¤å¤¦¤¹¤±¡¡²ñÄ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©µÄ²ñ¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½µÄ°÷Ï¢ÌÁ¡¡ ¤·¤¤À¡¡Çî¾¼¡¡²ñÄ¹¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¡¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¤Î¼èºà¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¡¢Ä¾ÀÜËÜÄ£¼ËÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¡ÅºÉÕ»ñÎÁ
¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¿ÀÆàÀî¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¡¡¥Á¥é¥·(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/113785/kanagawa.pdf)
¡ÚÁ´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó³èÆ°¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û ¡¡¡¡¡¡¡¡
https://www.jfd.or.jp/caravan2025/
¡ÚÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï¡Û
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¡Ö¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ¤í¤¦¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä°Ñ°÷²ñ¡ÊICSD¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢£´Ç¯Ëè¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥êー¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹ñºÝÁí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤¹¡£Âè£±²ó¤Ï¡¢1924Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Ï¸©Æâ»ÔÄ®Â¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìä¹ç¤»Àè
¡Ú¡ÖÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥óin¿ÀÆàÀî¸©Ä£¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡Û
¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶É¥¹¥Ýー¥Ä²Ý·ò¹¯¡¦¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê¼¼
·ò¹¯¡¦¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥°¥ëー¥×¡¡ÅÅÏÃ¡¡045-285-0796
¡Ú¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥«ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿ÀÆàÀî¸©Ä°³Ð¾ã³²¼ÔÏ¢ÌÁ¡¡
FAX¡¡0466-26-5454¡¡¥áー¥ë¡¡kanagawa.f.deaf@gmail.com
¢¨FAX¡¦¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£