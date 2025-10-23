【STUDIO SO-TA BASE】10/24(金)から《上の空怪獣ボー2 発売記念 POPUP》開催！【スタジオソータ】
上の空怪獣ボー2 発売記念 POPUP
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
2025年10月24日(金)～11月10日(月)に、
《上の空怪獣ボー2 発売記念 POPUP》を開催いたします。
イベント概要
『上の空怪獣ボー2』の発売を記念して、スタジオソータ旗艦店「STUDIO SO-TA BASE」にてPOPUPを開催いたします。
本イベントでは、
最新作『上の空怪獣ボー2』はもちろん、限定商品の販売や、限定ノベルティの配布、
参加型イベント『ぬりえにっき』から、サイン会の開催まで、盛りだくさんの内容でお届けします。
かわいくてちょっぴり不思議な“ボー”の世界を、ぜひ間近で感じてみてください。
◇販売商品
STUDIO SO-TA BASE 上の空怪獣ボー2 POP UP お取り扱い商品紹介
●店舗限定フィギュア
STUDIO SO-TA BASE 限定 上の空怪獣ボー 妖狐
STUDIO SO-TA BASE限定となる本商品では、人気ラインアップ『妖狐』を、
クリアブルーを基調としたスタジオソータカラーで仕上げました。
ボックストイ第1弾「上の空怪獣ボー」に登場した『妖狐』と並べて飾れば、
コレクションの魅力がさらに広がること間違いなし。
●関連グッズ
ラインアップは、ポストカード／アクリルマグネット／ポーチの全3種。
それぞれのアイテムには、ボーたちの描き下ろしイラストを使用。
日常の中でも“上の空”なゆるさを感じられる、ファン必携のアイテムとなっております。
ぜひフィギュアとあわせてお楽しみください。
ポストカードデザイン
アクリルマグネット
ポーチ
●通常版ボックストイ
また、「上の空怪獣ボー2」ボックストイも各種取り揃えております。
上の空怪獣ボー2
1個 550円(税込)
1BOX(6個入コンプリートセット) 3,300円(税込)
◇購入特典の配布
STUDIO SO-TA BASE 限定 上の空怪獣ボー ステッカー
ステッカーデザインは、
STUDIO SO-TA BASE限定商品の「妖狐」をデフォルメした、
ちしまこうのすけ氏の描き下ろしイラスト。
店舗にて『上の空怪獣ボー』関連商品を含む
2,000円(税込)以上お買い上げごとに、限定ステッカーを1枚配布。
※準備数に達し次第終了。
◇抽選販売の実施
さらに、ちしまこうのすけ氏が塗装した20cmのボー(限定2体)の展示&抽選販売が決定。
●抽選販売
イベント期間中、応募フォームより抽選販売へのご応募が可能です。
応募フォームURLは、STUDIO SO-TA BASE 店舗にて掲載いたします。
イベント終了後、当選者の方にはメールにてご連絡いたします。
当選者は、指定期間内にSTUDIO SO-TA BASEへご来店いただき、商品代金のお支払いと商品のお受け取りをお願いいたします。
※現金でのお支払いはできません。
◇サイン会の開催
11月1日(土)と11月2日(日)に、ちしまこうのすけ氏のサイン会を開催いたします。
両日とも開店時(12:00)より先着順で整理券を配布いたします。
詳細は画像をご覧ください。
◇参加型イベント『ぬりえにっき』
参加記念ポストカードデザイン
『上の空怪獣ボー2』の発売を記念して、参加型イベントの開催も決定。
「ぬりえにっき」を書いて提出すると、
店舗に掲示されるほか、参加記念としてオリジナルポストカードをプレゼント！
お子さまから大人の方まで、ぜひ奮ってご参加ください。
◇フォトブース&フォトスポットの設置
イベント会場では、「上の空怪獣ボー」の世界を楽しめる
フォトブース＆フォトスポットをご用意しております。
・フォトブースでは、お手持ちのボーを自由に撮影可能！
お気に入りのボーと一緒に、あなただけの1枚をお楽しみいただけます。
・フォトスポットには、存在感たっぷりの約80cmの“ボー”オブジェが登場。
来場者をゆる～く見守る巨大ボーと、ぜひ記念撮影を！
さらに、会場ではボーのオリジナルおめん（全3種）もご用意しております。
お好きなおめんを着けて、お気軽に撮影をお楽しみください。
“上の空”なボーが繰り広げる、ちょっぴり不思議で、どこか心くすぐられる世界。
限定商品や参加型イベントなど、ここでしか味わえない特別なPOPUPを、
ぜひ会場でお楽しみください。
ちしまこうのすけ
2007年よりフリーのイラストレーター、立体作家として活動開始。
雑誌・単行本のカットイラストや企業のwebサイト用イラスト、キャラクター制作、ロゴ制作、カプセルトイの企画などを手掛ける。
2012年3月には自身のオリジナルキャラクター「きまぐれネコずきん」が株式会社奇譚クラブよりカプセルトイで発売。
以降、「きまぐれネコぶくろ」「にゃまぼこ」「てるてるぼうZoo」なども続々発売。
パン粉(♀)、カタクリ(♂)という2匹の雑種猫に日々妨害されながら制作している。
◇店舗概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/140527/table/151_1_03486622fc88fd7e7fdd7bafbe7c512b.jpg?v=202510240156 ]
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/