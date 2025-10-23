【STUDIO SO-TA BASE】10/24(金)から《上の空怪獣ボー2 発売記念 POPUP》開催！【スタジオソータ】

写真拡大 (全18枚)

株式会社ＳＯ-ＴＡ

上の空怪獣ボー2 発売記念 POPUP

玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、


2025年10月24日(金)～11月10日(月)に、


《上の空怪獣ボー2 発売記念 POPUP》を開催いたします。


公式Xはこちら :
https://x.com/STUDIOSOTABASE/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=X
公式Instagramはこちら :
https://www.instagram.com/sota170318/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes
公式YouTubeチャンネルはこちら :
https://www.youtube.com/@studio_so-ta/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes

●イベント概要



イベント概要

『上の空怪獣ボー2』の発売を記念して、スタジオソータ旗艦店「STUDIO SO-TA BASE」にてPOPUPを開催いたします。



本イベントでは、


最新作『上の空怪獣ボー2』はもちろん、限定商品の販売や、限定ノベルティの配布、


参加型イベント『ぬりえにっき』から、サイン会の開催まで、盛りだくさんの内容でお届けします。



かわいくてちょっぴり不思議な“ボー”の世界を、ぜひ間近で感じてみてください。


◇販売商品


STUDIO SO-TA BASE 上の空怪獣ボー2 POP UP お取り扱い商品紹介




●店舗限定フィギュア



STUDIO SO-TA BASE 限定 上の空怪獣ボー 妖狐

STUDIO SO-TA BASE限定となる本商品では、人気ラインアップ『妖狐』を、
クリアブルーを基調としたスタジオソータカラーで仕上げました。


ボックストイ第1弾「上の空怪獣ボー」に登場した『妖狐』と並べて飾れば、
コレクションの魅力がさらに広がること間違いなし。


●関連グッズ


ラインアップは、ポストカード／アクリルマグネット／ポーチの全3種。
それぞれのアイテムには、ボーたちの描き下ろしイラストを使用。
日常の中でも“上の空”なゆるさを感じられる、ファン必携のアイテムとなっております。


ぜひフィギュアとあわせてお楽しみください。



ポストカードデザイン

アクリルマグネット

ポーチ

●通常版ボックストイ


また、「上の空怪獣ボー2」ボックストイも各種取り揃えております。



上の空怪獣ボー2

1個 550円(税込)


1BOX(6個入コンプリートセット) 3,300円(税込)





◇購入特典の配布


STUDIO SO-TA BASE 限定 上の空怪獣ボー ステッカー

ステッカーデザインは、


STUDIO SO-TA BASE限定商品の「妖狐」をデフォルメした、


ちしまこうのすけ氏の描き下ろしイラスト。


店舗にて『上の空怪獣ボー』関連商品を含む


2,000円(税込)以上お買い上げごとに、限定ステッカーを1枚配布。


※準備数に達し次第終了。


◇抽選販売の実施



さらに、ちしまこうのすけ氏が塗装した20cmのボー(限定2体)の展示&抽選販売が決定。



●抽選販売


イベント期間中、応募フォームより抽選販売へのご応募が可能です。


応募フォームURLは、STUDIO SO-TA BASE 店舗にて掲載いたします。


イベント終了後、当選者の方にはメールにてご連絡いたします。
当選者は、指定期間内にSTUDIO SO-TA BASEへご来店いただき、商品代金のお支払いと商品のお受け取りをお願いいたします。



※現金でのお支払いはできません。


◇サイン会の開催



11月1日(土)と11月2日(日)に、ちしまこうのすけ氏のサイン会を開催いたします。


両日とも開店時(12:00)より先着順で整理券を配布いたします。


詳細は画像をご覧ください。


◇参加型イベント『ぬりえにっき』




参加記念ポストカードデザイン

『上の空怪獣ボー2』の発売を記念して、参加型イベントの開催も決定。


「ぬりえにっき」を書いて提出すると、
店舗に掲示されるほか、参加記念としてオリジナルポストカードをプレゼント！


お子さまから大人の方まで、ぜひ奮ってご参加ください。



◇フォトブース&フォトスポットの設置




イベント会場では、「上の空怪獣ボー」の世界を楽しめる


フォトブース＆フォトスポットをご用意しております。



・フォトブースでは、お手持ちのボーを自由に撮影可能！
　お気に入りのボーと一緒に、あなただけの1枚をお楽しみいただけます。


・フォトスポットには、存在感たっぷりの約80cmの“ボー”オブジェが登場。
　来場者をゆる～く見守る巨大ボーと、ぜひ記念撮影を！



さらに、会場ではボーのオリジナルおめん（全3種）もご用意しております。
お好きなおめんを着けて、お気軽に撮影をお楽しみください。



“上の空”なボーが繰り広げる、ちょっぴり不思議で、どこか心くすぐられる世界。
限定商品や参加型イベントなど、ここでしか味わえない特別なPOPUPを、


ぜひ会場でお楽しみください。





ちしまこうのすけ

2007年よりフリーのイラストレーター、立体作家として活動開始。
雑誌・単行本のカットイラストや企業のwebサイト用イラスト、キャラクター制作、ロゴ制作、カプセルトイの企画などを手掛ける。
2012年3月には自身のオリジナルキャラクター「きまぐれネコずきん」が株式会社奇譚クラブよりカプセルトイで発売。
以降、「きまぐれネコぶくろ」「にゃまぼこ」「てるてるぼうZoo」なども続々発売。
パン粉(♀)、カタクリ(♂)という2匹の雑種猫に日々妨害されながら制作している。






プロフィールはこちら :
https://www.capsule-toys.com/index.html

◇店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140527/table/151_1_03486622fc88fd7e7fdd7bafbe7c512b.jpg?v=202510240156 ]

スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。


・X(Twitter)：https://x.com/SOTA170317(https://x.com/SOTA170317/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes)


・Instagram：https://www.instagram.com/sota170318/(https://www.instagram.com/sota170318/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes)


・YouTube：https://www.youtube.com/@studio_so-ta(https://www.youtube.com/@studio_so-ta/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes)


・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes)




【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/