【STUDIO SO-TA BASE】10/24(金)から《上の空怪獣ボー2 発売記念 POPUP》開催！【スタジオソータ】

株式会社ＳＯ-ＴＡ上の空怪獣ボー2 発売記念 POPUP

玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、

2025年10月24日(金)～11月10日(月)に、

《上の空怪獣ボー2 発売記念 POPUP》を開催いたします。

●イベント概要

公式Xはこちら :https://x.com/STUDIOSOTABASE/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=X公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/sota170318/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes公式YouTubeチャンネルはこちら :https://www.youtube.com/@studio_so-ta/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes

イベント概要

『上の空怪獣ボー2』の発売を記念して、スタジオソータ旗艦店「STUDIO SO-TA BASE」にてPOPUPを開催いたします。

本イベントでは、

最新作『上の空怪獣ボー2』はもちろん、限定商品の販売や、限定ノベルティの配布、

参加型イベント『ぬりえにっき』から、サイン会の開催まで、盛りだくさんの内容でお届けします。

かわいくてちょっぴり不思議な“ボー”の世界を、ぜひ間近で感じてみてください。

◇販売商品

●店舗限定フィギュア

STUDIO SO-TA BASE 上の空怪獣ボー2 POP UP お取り扱い商品紹介STUDIO SO-TA BASE 限定 上の空怪獣ボー 妖狐

STUDIO SO-TA BASE限定となる本商品では、人気ラインアップ『妖狐』を、

クリアブルーを基調としたスタジオソータカラーで仕上げました。

ボックストイ第1弾「上の空怪獣ボー」に登場した『妖狐』と並べて飾れば、

コレクションの魅力がさらに広がること間違いなし。

●関連グッズ

ラインアップは、ポストカード／アクリルマグネット／ポーチの全3種。

それぞれのアイテムには、ボーたちの描き下ろしイラストを使用。

日常の中でも“上の空”なゆるさを感じられる、ファン必携のアイテムとなっております。

ぜひフィギュアとあわせてお楽しみください。

●通常版ボックストイ

ポストカードデザインアクリルマグネットポーチ

また、「上の空怪獣ボー2」ボックストイも各種取り揃えております。

上の空怪獣ボー2

1個 550円(税込)

1BOX(6個入コンプリートセット) 3,300円(税込)

◇購入特典の配布

STUDIO SO-TA BASE 限定 上の空怪獣ボー ステッカー

ステッカーデザインは、

STUDIO SO-TA BASE限定商品の「妖狐」をデフォルメした、

ちしまこうのすけ氏の描き下ろしイラスト。

店舗にて『上の空怪獣ボー』関連商品を含む

2,000円(税込)以上お買い上げごとに、限定ステッカーを1枚配布。

※準備数に達し次第終了。

◇抽選販売の実施

さらに、ちしまこうのすけ氏が塗装した20cmのボー(限定2体)の展示&抽選販売が決定。

●抽選販売

イベント期間中、応募フォームより抽選販売へのご応募が可能です。

応募フォームURLは、STUDIO SO-TA BASE 店舗にて掲載いたします。

イベント終了後、当選者の方にはメールにてご連絡いたします。

当選者は、指定期間内にSTUDIO SO-TA BASEへご来店いただき、商品代金のお支払いと商品のお受け取りをお願いいたします。

※現金でのお支払いはできません。

◇サイン会の開催

11月1日(土)と11月2日(日)に、ちしまこうのすけ氏のサイン会を開催いたします。

両日とも開店時(12:00)より先着順で整理券を配布いたします。

詳細は画像をご覧ください。

◇参加型イベント『ぬりえにっき』

参加記念ポストカードデザイン

『上の空怪獣ボー2』の発売を記念して、参加型イベントの開催も決定。

「ぬりえにっき」を書いて提出すると、

店舗に掲示されるほか、参加記念としてオリジナルポストカードをプレゼント！

お子さまから大人の方まで、ぜひ奮ってご参加ください。

◇フォトブース&フォトスポットの設置

イベント会場では、「上の空怪獣ボー」の世界を楽しめる

フォトブース＆フォトスポットをご用意しております。

・フォトブースでは、お手持ちのボーを自由に撮影可能！

お気に入りのボーと一緒に、あなただけの1枚をお楽しみいただけます。

・フォトスポットには、存在感たっぷりの約80cmの“ボー”オブジェが登場。

来場者をゆる～く見守る巨大ボーと、ぜひ記念撮影を！

さらに、会場ではボーのオリジナルおめん（全3種）もご用意しております。

お好きなおめんを着けて、お気軽に撮影をお楽しみください。

“上の空”なボーが繰り広げる、ちょっぴり不思議で、どこか心くすぐられる世界。

限定商品や参加型イベントなど、ここでしか味わえない特別なPOPUPを、

ぜひ会場でお楽しみください。

ちしまこうのすけ

2007年よりフリーのイラストレーター、立体作家として活動開始。

雑誌・単行本のカットイラストや企業のwebサイト用イラスト、キャラクター制作、ロゴ制作、カプセルトイの企画などを手掛ける。

2012年3月には自身のオリジナルキャラクター「きまぐれネコずきん」が株式会社奇譚クラブよりカプセルトイで発売。

以降、「きまぐれネコぶくろ」「にゃまぼこ」「てるてるぼうZoo」なども続々発売。

パン粉(♀)、カタクリ(♂)という2匹の雑種猫に日々妨害されながら制作している。

◇店舗概要

プロフィールはこちら :https://www.capsule-toys.com/index.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/140527/table/151_1_03486622fc88fd7e7fdd7bafbe7c512b.jpg?v=202510240156 ]

スタジオソータ

手の平に収まるアートを、感動を届ける。

・X(Twitter)：https://x.com/SOTA170317(https://x.com/SOTA170317/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes)

・Instagram：https://www.instagram.com/sota170318/(https://www.instagram.com/sota170318/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes)

・YouTube：https://www.youtube.com/@studio_so-ta(https://www.youtube.com/@studio_so-ta/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes)

・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=PRtimes)

【会社概要】

社名：株式会社SO-TA／ソータ

本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301

HP ： https://www.so-ta.com/