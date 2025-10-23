書店内で展開するバンダイナムコのカプセルトイ専門店プレゼンツ　X(旧ツイッター)キャンペーンを開催！！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントが企画・運営するカプセルトイ専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』『本屋さんのガシャポンのデパート』は、X(旧ツイッター)の対象アカウントをフォローして応募すると、その場で「図書カードネットギフト」1,000円分が111名さまに当たるキャンペーンを、11月1日(土)“本の日”に合わせ、2025年11月1日(土)から2025年11月16日(日)の期間開催します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』『本屋さんのガシャポンのデパート』は、バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュース、バンダイナムコアミューズメントが運営するカプセルトイ専門店で、全国各地の大型書店とも協業しています。 数々の種類の本から自分のお気に入りの一冊にたどり着くように、お気に入りのカプセルトイに出会える充実のラインアップで「ガシャポン」の新たな魅力を発信します。

＜書店内で展開するバンダイナムコのカプセルトイ専門店プレゼンツ

X(旧ツイッター)キャンペーン概要＞

2つの対象アカウント( @GBO_official ) ( @gasha_official )をフォローして対象のキャンペーンポストをリポストした方の中から「図書カードネットギフト」1,000円分を抽選で111名さまにプレゼント。

※毎日応募できます。

【応募期間】2025年11月1日(土)キャンペーンポスト投稿後から2025年11月16日(日)23:59まで

詳細はこちら：

https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/topics/20251029_books_cp.html





※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Experience Inc.