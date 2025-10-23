【イベント報告】「こども万博」来場者約2.4万人！DX教育の魅力を伝える体験ブースを出展

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2025年10月10日（金）・11日（土）に大阪・関西万博EXPOメッセ「WASSE」にて開催された「未来のトビラをひらく『こども万博』」に出展いたしました。

当日は多くの方にご来場いただき、2日間合計で約2.4万人の来場者数を記録いたしました。

■出展内容について

当社ブースでは、子どもたちが未来の技術に触れ、楽しく学べる機会を提供するため、以下のコンテンツを出展いたしました。

ゲームクリエイター体験ブース

メタバース（XR）技術を活用し、子どもたちが実際にゲーム制作のプロセスを体験できるワークショップを実施しました。

AIロボット体験ブース

大阪初上陸の最先端のAIロボット「GALBOT」に触れ、その仕組みや活用方法を体験できるプログラムを提供しました。

ステージブース

10日・11日の両日には、メインステージにてステージパフォーマンス「GLOBAL HERO SUMMIT」も行い、DX教育の重要性や楽しさを、多くの子どもたちとその保護者へ向けて発信いたしました。

「こども万博」への出展を通じて、当社は「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに掲げる企業として、未来を担う子どもたちへのDX教育機会提供の重要性を改めて強く認識いたしました。

今後も、最先端技術に触れ、創造性を育む活動を積極的に展開してまいります。

「未来のトビラをひらく『こども万博』」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/237_1_9d30ee7204246f4daceb48194c3e00dc.jpg?v=202510240156 ]

※「未来のトビラをひらく『こども万博』」は株式会社Meta Osaka（こどもCandy）、株式会社ママそら（みらいのたからばこ）、株式会社キッズスター（ごっこらんどEXPO）の3社による共創プロジェクトとして開催。

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区 太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]

X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]