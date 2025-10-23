10月31日、広島三越７階にDAISO初出店

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2025年10月31日（金）、広島県広島市の広島三越に「DAISO（ダイソー）」をオープンいたします。中国地方の百貨店へのDAISOの出店は今回が初めてとなり、百貨店をご利用のお客様の利便性向上に貢献いたします。

広島三越は、広島市内の中心地である八丁堀に位置し、地域住民の皆様はもとより、ビジネスや観光で多くの方々が訪れる老舗の百貨店です。DAISO広島三越店では色とりどりの商品が並んだアクセサリーコーナー、推し活コーナーのほか、人気のアウトドアコーナーの品揃えも充実しています。広島県中心部での大型出店となり、日頃百貨店をご利用されるお客様へ豊富な品揃えと魅力的な買物体験をご提供し、地域の活性化にも貢献してまいります。

品揃えが充実したアクセサリーコーナー色ごとにグッズが陳列された推し活コーナー

※画像はいずれもDAISOアルカキット錦糸町店（東京都墨田区）

■店舗概要

名称と売り場面積：

DAISO広島三越店 330坪（約1,091平方メートル ）

営業時間：10:30～19:30

休業日：元日のみ休業

住所：広島県広島市中区胡町5-1 広島三越７階

オープン：2025年10月31日（金）

※画像はDAISOマロニエゲート銀座店（東京都中央区）

■オープン特典：10月31日（金）～11月3日（月・祝）

税込1,200円以上お買い上げの各日先着300名様、4日間合計で1200名様へ、絵本作家として活躍されている村上信理（むらかみしんり）さんデザインのオリジナルトートバッグをプレゼント。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

ダイソーネットストア https://jp.daisonet.com/

ファンコミュニティサイト「DAISOの輪」 https://daiso-community.daisojapan.com/

DAISO 公式Instagram https://www.instagram.com/daiso_official/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact