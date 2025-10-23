『ブラウンダスト2』シーズンイベント「HALLOWEEN NIGHT」を開催！ハロウィンにぴったりの新コスチュームも！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、スマートフォン向け、胸いっぱいのRPG『ブラウンダスト２』において、本日2025年9月11日（木）から、シーズンイベント「HALLOWEEN NIGHT（ハロウィンナイト）」を実施します。

また、ハロウィンにぴったりの新コスチューム２つも登場します。

◆シーズンイベント「HALLOWEEN NIGHT」

10月25日(木)メンテナンスまで

かぼちゃを売るために、かぼちゃ祭りが開催される童話の国を訪れた少女ソーニャ。様々な仲間と出会い、友達になろうとしますが、ソーニャのもう一つの人格・ターニャが嫉妬して妨害してきます。

シーズンイベントは期間限定で実施され、ストーリーの閲覧、チャレンジ戦闘、PVEコンテンツのモンスターチェイサーなど、複数のコンテンツをお楽しみいただけます。イベント商店では、報酬として得た「魔法の葉っぱ」とアイテムを交換することができます。

なお、モンスターチェイサーでは、闇属性タロス、新規魔物となるカボチャの幽霊 ターニャが登場します。

◆ハロウィンにぴったりの新コスチューム

「HALLOWEEN NIGHT」内でも登場する、新コスチューム「サプライズゴースト グランヒルト」「かぼちゃ売りの少女 ソーニャ」およびその専用装備が追加されます。

「サプライズゴースト グランヒルト」は2025年10月23日（木）から、「かぼちゃ売りの少女 ソーニャ」は2025年10月30日（木）からピックアップ対象になります。

◆「ネオン・セイヴァー アンジェリカ」が絆の客として登場

右）「かぼちゃ売りの少女 ソーニャ」 左）「サプライズゴースト グランヒルト」

プレイヤーがダイナーを経営しつつ、キャラクターとコミュニケーションができる「グルピィ・ダイナー」に、「ネオン・セイヴァー アンジェリカ」が絆の客として登場します。

ルゥと友達が送る楽しくて愛おしいハロウィンソングが登場！

ブラウンダスト2 ハロウィンキャラソング『ラ・ルゥ・ラリラ』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0tATKQ-b2Kw ]

◆ブラウンダスト2 GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)

◆ブラウンダスト2 AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%92-%E8%83%B8%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84%E3%81%AErpg/id6450099588)





