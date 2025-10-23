プルーフポイント、2025年Gartner(R) マジック・クアドラント(TM) デジタル コミュニケーション ガバナンス部門およびアーカイブ ソリューション部門で2年連続「リーダー」に選出

日本プルーフポイント株式会社

2025年10月21日（カリフォルニア州サニーベール） -- サイバーセキュリティとコンプライアンス分野のリーディングカンパニーであるプルーフポイント(https://www.proofpoint.com/jp)は、2025年Gartner(R) マジック・クアドラント(TM) のデジタル コミュニケーション ガバナンス部門およびアーカイブ ソリューション部門(https://www.proofpoint.com/jp/resources/analyst-reports/gartner-magic-quadrant-digital-communications-governance)において、2年連続で「リーダー」に選出されたことを発表しました。

Gartnerは2025年10月のレポートで14のベンダーを評価し、プルーフポイントの実行能力とビジョンの完全性を評価して「リーダー」に認定しました。

プルーフポイントのDCGビジネスユニット シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー、ハリー ラバナ（Harry Labana）は次のように述べています。「今年のマジック・クアドラントにおけるプルーフポイントの連続した『リーダー』認定は、当社の継続的なリーダーシップ、強固なビジョン、そして絶え間ないイノベーションを示すものだと考えています。次世代のデジタル コミュニケーション ガバナンス プラットフォームと、自律型AI（Agentic AI）を活用したヒューマン コミュニケーション インテリジェンス（HCI）向けソリューションにより、私たちはリアルタイムのコミュニケーション インテリジェンスを捉え、組織のリスク管理の在り方を再定義し、受動的なコンプライアンスからAI時代に適したプロアクティブでインテリジェンス主導のガバナンスへと移行を促しています」

プルーフポイントのデジタル コミュニケーション ガバナンス（DCG）は、自律型AI（Agentic AI）を基盤とする(https://www.proofpoint.com/jp/newsroom/press-releases/proofpoint-unveils-first-agentic-ai-solution-human-communications)ヒューマン コミュニケーション インテリジェンス（HCI）により、コンプライアンス、監督レビュー、リスク管理に対する統合されたインテリジェンス主導のアプローチを提供します。プルーフポイント独自のNucleiテクノロジー(https://www.proofpoint.com/jp/newsroom/press-releases/proofpoint-acquires-nuclei-enhanced-communications-capture-and-archiving)を活用するHCIは、人の意図を解釈し、80以上のチャネルにわたるコミュニケーションをリアルタイムに取り込み(https://www.proofpoint.com/jp/newsroom/press-releases/proofpoint-launches-next-gen-digital-communications-governance-offering)、文脈化します。インテリジェント エージェントが会話を自律的に評価し、リスクが顕在化した時点でフラグを立て、各アクションの推論過程を明確に提示します。HCIエージェントが生成するシグナルはProofpoint Insider Threat Management（ITM）(https://www.proofpoint.com/jp/products/insider-threat-management)と直接連携し、コミュニケーションに基づくリスク指標とエンドポイント全体のユーザー活動を相関付けます。これにより、内部脅威マトリクス全体でリスクの動機、手段、手口を可視化し、行動がコンプライアンス違反、セキュリティ侵害、訴訟へとエスカレートする前に組織が対処できるよう支援します。

2025年10月15日現在、Gartner Peer Insights(TM)の「デジタル コミュニケーション ガバナンスおよびアーカイブ ソリューション」カテゴリにおける114件のレビューに基づき、エンタープライズ情報アーカイブ市場におけるプルーフポイントの総合評価は5段階中4.8を獲得しています。詳細は、5つ星レビュー(https://www.gartner.com/reviews/market/digital-communications-governance-and-archiving-solutions/vendor/proofpoint/product/proofpoint-archive/reviews?reviewRating=5)をご覧ください。

プルーフポイントのデジタル コミュニケーション ガバナンスの詳細は、以下リンクよりご覧ください：

https://www.proofpoint.com/jp/products/digital-communications-governance

※Gartnerマジック・クアドラント デジタル コミュニケーション カバナンスおよびアーカイブ ソリューション： ID：G00829700 Michael Hoeck、Jeffrey Hewitt、Rizvan Hussain、Apurva Singh共著（2025年10月15日）

GARTNERは、米国および国際的なGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANTおよびPEER INSIGHTSはGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、許可を得て使用されています。 著作権はすべてGartner Inc.に帰属します。

Gartner Peer Insightsの内容は、個々のエンドユーザーの経験に基づく意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではなく、またGartnerまたはその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartnerは、本コンテンツに記載されているいかなるベンダー、製品またはサービスも支持するものではなく、本コンテンツに関して、明示または黙示を問わず、その正確性または完全性について、商品性または特定目的への適合性の保証を含め、いかなる保証も行いません。

Proofpoint, Inc.は、人とAIエージェントを中心としたサイバーセキュリティのグローバル リーダーで、メール、クラウド、コラボレーションツールを含む多様なチャネルにおいて、人・データ・AIエージェントの連携を安全に守ります。プルーフポイントは、Fortune 100企業の80社以上、1万社を超える大企業、さらに数百万の中堅中小の組織に信頼されるパートナーとして、脅威の阻止、情報漏えい対策、そして人とAIが協働するワークフロー全体のレジリエンス強化をサポートしています。あらゆる規模の組織がAIを安心して活用しつつ、従業員を保護し、その力を最大限引き出すために必要な、コラボレーションとデータセキュリティのプラットフォームを提供します。

