「サイトライン・ジャパン・アワード2025」にて『Licensing Deal of the Year』『Pharma Company of the Year』を同時受賞

科研製薬株式会社

科研製薬株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：堀内 裕之、以下「科研製薬」）は、2025年10月21日に開催された「サイトライン・ジャパン・アワード 2025」において、『Licensing Deal of the Year』および『Pharma Company of the Year』を同時受賞しましたのでお知らせいたします。

サイトライン・ジャパン・アワードは、英国のCiteline社が主催する日本の製薬・バイオテクノロジー業界における卓越した成果と革新性を称える、国内最大級の表彰イベントです。英国発の「Scrip Awards」の日本版として、今年で4回目の開催となります。

『Licensing Deal of the Year』は、特定の薬剤・プロジェクト・研究開発アセットを、さらなる開発・販売のために他の企業へライセンス供与する取引（ディール）に対して表彰されます。

2024年12月に、科研製薬はJohnson & Johnsonと2 型炎症性疾患（アトピー性皮膚炎、喘息など）に対する次世代の経口治療薬として開発中のSTAT6阻害剤（科研製薬の開発記号「KP-723」）を含むSTAT6プログラムに関するライセンス契約を締結しました。本契約の規模は、1948年の創業以来、最高額となります。このたび、この大型導出案件が評価され、本賞を受賞いたしました。

『Pharma Company of the Year』は、日本の製薬およびバイオテクノロジー分野において対象期間中に革新的な業績を挙げた製薬企業に贈られます。

科研製薬では、希少疾患領域におけるパイプライン拡充や海外展開の推進など、さまざまな取り組みを以下のとおり積極的に進めてきました。STAT6プログラムの導出に加えて、これらの取り組みが評価され、本賞を受賞いたしました。

・炎症性腸疾患を対象疾患とする新規多重特異性抗体医薬「ND081」に関する共同研究

・STAT6プログラムの導出

・TYK2阻害剤「ESK-001」の導入

・米国企業Aadi Bioscience, Inc.の買収完了

・遺伝性血管性浮腫治療剤「セベトラルスタット」の導入

今回の受賞は、2022年度に策定した10か年計画「長期経営計画2031」に基づいて、全社一丸となって推進しているパイプラインの拡充を中心とした研究開発、海外展開の取り組みが評価されたものと受け止めています。

今後も、「長期経営計画2031」の達成に向けて、これらの取り組みを一層加速させ、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

（参考情報）

・サイトライン・ジャパン・アワード

Citeline社（英国）が、世界のライフサイエンス産業において研究開発、提携、経営戦略、社会的貢献などの分野で顕著な成果を挙げた組織や個人を表彰する、英国発の権威あるアワード「Scrip Awards」の日本版として設立されたアワードです。

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.citeline.com/ja-jp/awards/citelinejapanawards

・2024年11月15日公表 炎症性腸疾患治療薬「ND081」に関する共同研究契約締結について

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4521/tdnet/2531671/00.pdf

・2024年12月20日公表 米国Aadi Subsidiary, Inc.社買収（子会社化）に関するお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4521/tdnet/2541959/00.pdf

・2024年12月26日公表 「STAT6 阻害剤に関するライセンス契約締結のお知らせ」

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4521/tdnet/2544506/00.pdf

・2025年3月25日公表 TYK2阻害剤「ESK-001」の日本での皮膚科領域における開発、製造及び販売に関する提携及びライセンス契約締結に関するお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4521/tdnet/2584310/00.pdf

・2025年3月27日公表 米国Aadi Subsidiary, Inc.社買収完了のお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4521/tdnet/2585338/00.pdf

・2025年4月9日公表 遺伝性血管性浮腫治療剤「セベトラルスタット」の日本での販売に関する提携及びライセンス契約締結に関するお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4521/tdnet/2591203/00.pdf