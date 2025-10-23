【新規事業のプロ100人調査】91%のプロに共通する″外部プロが最も貢献できること″が明らかに

VANES株式会社

新規事業特化型プロ人材エージェントサービス「NewAce」を運営するVANES株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：長尾 浩平）は、NewAceを通じて案件に参画した実績のある新規事業プロフェッショナル100名を対象に意識調査を実施しました。

調査の結果、プロの91%が「意思決定の加速」を最大の貢献価値と認識していることが判明。新規事業を進める企業において、意思決定の遅れを解消することが、外部プロ活用における最大のニーズであり、その停滞打破こそが成功の鍵であることが示唆されました。

また、NewAceに登録するプロの68%が現在の働き方に満足しており、その背景には「高水準の報酬と柔軟性」、そして「新規事業に特化した質の高い案件」があることが明らかになりました。

＜調査概要＞

調査名：NewAceの新規事業プロフェッショナル100名に聞いたトレンドおよび満足度調査

対象：新規事業/事業開発領域で活動するフリーコンサルタント/プロフェッショナル

方法：オンラインアンケート

実施期間：2025年7~9月

有効回答数：100件

注記：本リリースにおけるグラフ・比率は小数点以下を四捨五入しています。

登録プロフェッショナルの構成：ハイクラスな即戦力集団

NewAceから案件に参画したプロフェッショナルは、「戦略策定能力」と「現場経験」を兼ね備えた、即戦力となる人材で構成されています。

年齢層

30代が過半数を占めており、経験とエネルギーを兼ね備えた、即戦力となる世代を中心に活躍いただいております。

キャリアと経験

戦略系ファームまたは総合コンサルティングファーム出身が65%を占め、高度な戦略策定のプロフェッショナルが中心です。コンサルティングファーム出身者だけでなく、事業会社で新規事業を推進した経験を持つプロフェッショナルも多く登録。この点が、戦略と実行の両面をカバーできるNewAceの大きな特徴です。

新規事業における得意領域

プロの得意領域は、新規事業の成否を分ける上流の「骨格づくり」に集中しています。得意領域はアイディエーション（新規アイデア創出）、事業戦略策定、市場調査など、「アイデアの確度を上げること」が基本です。

一方、企画実行フェーズは様々なタスクが発生するため、プロの方の中でも得意領域が異なります。プロジェクトを円滑に進めるための統制スキルであるPMOスキルを持つ方が多いのは特徴です。

新規事業成功の鍵：プロの91%がコミットする「意思決定の加速」

プロフェッショナルは、外部人材として新規事業の成功に最も貢献できる要素として、意思決定のスピードを最重要視しています。

NewAceへの評価と満足度：プロが選ぶエージェントの条件

- 最大の貢献価値は「意思決定の加速」： 91%のプロが、自らの最大の貢献は「意思決定の加速」だと回答。- 現場の意見： 不確定要素の多い新規事業において、外部のプロが必要な情報を収集・整理し、スピード感をもって判断材料を揃えることが、新規事業の停滞解消に最も効果的だという、現場に立つプロの強い共通認識が明らかになりました。81%のプロが働き方に「満足」する理由

NewAceに登録するプロフェッショナルの68%が現在の働き方に満足しており、その背景には、高い専門性を持つプロが求める環境が整っていることがあります。

- 満足の核は「高報酬と柔軟性」： 最も回答が多かったのは収益性・単価水準（71%）、次いで貢献実感（69%）。高水準の報酬とワークスタイルの柔軟性の両立が満足度を支えています。- やりがい： 新規事業案件への参画が「やりがいが向上する」と回答したプロも多く、プロは金銭だけでなく、事業への貢献と自己成長にも強い意欲を持つことがわかります。NewAceの優位性：プロがプロに薦める「特化度」

プロがNewAceを強く推奨する最大の理由は、「新規事業プロジェクトに特化（85%）」している点です。

これは、プロが最もやりがいを感じ、高単価が実現できる質の高い案件がNewAceに集中していることを証明しています。NewAceは、プロの「高報酬で質の高い新規事業案件に携わりたい」というニーズに応えています。

代表からのメッセージ

VANES株式会社 代表取締役 長尾 浩平

企業において新規事業を進める際、成功の成否を分けるのは「意思決定の頻度と質」です。新規事業のプロは、マイルストーンの設定と時々における判断材料を揃えることで、その停滞を解消します。

この結果を踏まえ、我々エージェントサイドは、企業様の潜在的な課題の抽出と解決を支援し、「意思決定の加速」に最適なプロフェッショナルをご紹介できるように事業を推進いたします。

また、登録を検討いただいているプロフェッショナル様におかれましては、今回のアンケート結果について少しでも興味を持っていただきましたら、ぜひご登録ください。NewAceは、あなたの専門性と市場価値を最大限に高めることをお約束します。

会社概要

会社名：VANES株式会社(ヴェインズカブシキガイシャ)

所在地：東京都渋谷区神泉町10番15号アネックス神泉301

代表者：長尾 浩平

事業内容：新規事業特化エージェント「NewAce」の運営

URL：https://re-new-vanes.com/company/