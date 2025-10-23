Âè63²óµ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¹½Â¤ÊªÅ´¹©¡×¡ÖÅÅµ¤ÍÏÀÜ¡×¿¦¼ï¤Ç¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ
»°É©½Å¹©¶È¤Ï¡¢10·î17Æü～20Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè63²óµ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹½Â¤ÊªÅ´¹©¡×¤È¡ÖÅÅµ¤ÍÏÀÜ¡×¤Î2¿¦¼ï¤Ç¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹½Â¤ÊªÅ´¹©¡×¡ÖÅÅµ¤ÍÏÀÜ¡×¡Ö¹©¾ìÅÅµ¤ÀßÈ÷¡×¡ÖÀûÈ×¡×¤Î4¿¦¼ï¤Î¶¥µ»¤Ë·×20¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹½Â¤ÊªÅ´¹©¡×¿¦¼ï¤Î»³±Û ¶õÅÍ¡Ê¤ä¤Þ¤³¤·¡¦¤«¤¤¤È¡ËÁª¼ê¡Ê22ºÐ¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥á¥¤¥ó¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¡§¹âº½À½ºî½ê¡Ë¡¢¡ÖÅÅµ¤ÍÏÀÜ¡×¿¦¼ï¤ÎÊ¡°æ ²¢Úö¡Ê¤Õ¤¯¤¤¡¦¤ª¤ª¤¡ËÁª¼ê¡Ê21ºÐ¡¢¸¶»ÒÎÏ¥»¥°¥á¥ó¥È¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¡§¿À¸ÍÂ¤Á¥½ê¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ê¡°æÁª¼ê¤Ï¡¢2026Ç¯9·î¤ËÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè48²óµ»Ç½¸ÞÎØ¹ñºÝÂç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¸¢Íø¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»³±ÛÁª¼ê¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¹½Â¤ÊªÅ´¹©¡×¿¦¼ï¤Ï¡¢Âè48²óµ»Ç½¸ÞÎØ¹ñºÝÂç²ñ¤è¤êÀµ¼°¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢7¿Í¤¬¶ä¾Þ¡¢3¿Í¤¬Æ¼¾Þ¡¢1¿Í¤¬´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ·×13¿Í¤¬Æþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¤Ï¡¢ÀÄÇ¯µ»Ç½¼Ô¤¬ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æµ»Ç½¤ò¶¥¤¦¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤¹¡£¼¡Âå¤òÃ´¤¦ÀÄÇ¯µ»Ç½¼Ô¤ËÅØÎÏÌÜÉ¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç²ñ³«ºÅÃÏ°è¤Î¼ãÇ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿µ»Ç½¤Ë¤Õ¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢42¿¦¼ï¤Ë1,016¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©½Å¹©¤Ï¡¢º£¸å¤âµ»Ç½¸ÞÎØ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤ë¼ã¤¤µ»Ç½¼Ô¤Î°éÀ®¤Èµ»½ÑÅÁ¾µ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³±Û ¶õÅÍÁª¼ê¡Û
¡ÚÊ¡°æ ²¢ÚöÁª¼ê¡Û