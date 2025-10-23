株式会社DDE FINTECH HOLDINGは、10月18-19日に開催の骨髄バンクチャリティ第57回全日本空手道選手権大会で、スポンサー支援をしました

株式会社DDE FINTECH HOLDING





ブロックチェーンサービスで社会に貢献する、株式会社DDE FINTECH HOLDING(本社：東京都港区、代表取締役：奥島 健司、以下「DDE FINTECH」) は、CSR活動の一環として骨髄バンクチャリティ　第57回 全日本空手道選手権大会(10月18日、19日開催、以下「本大会」)における、スポンサーシップをNPO法人 全世界空手道連盟新極真会(代表：緑 健児)と契約、本大会へのスポンサー支援をいたしました。



本大会は、子供から成年まで男女別に各ブロックの予選と決勝があり表彰式が行われました。また本大会は社会貢献として青少年育成や国際交流活動支援、骨髄バンクチャリティー活動、献血活動、国際協力隊活動にも寄与している大会になります。


表彰式では、スポンサーのDDE FINTECHより各クラスの優勝者へNFT(*1)を贈呈いたしました。



DDE FINTECHは、「テクノロジーの力で人と企業を結び、社会の可能性を広げることで人々を育て、事業を築き、持続可能な未来を創造する」をミッションとし、今後も未来を担う若者たちの挑戦を支え、地域や社会を未来とつなぐ取り組みを積極的に行っていきます。





　　　　　　　　　　　[表彰式]


[事務局骨髄バンク ブース]


(*1)：NFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)とは、ブロックチェーン技術を用いて、デジタルデータに唯一無二の価値と所有権を証明する仕組みのことです。


従来のデジタルデータは簡単にコピーや複製ができ、オリジナルとコピーの区別がつきませんでしたが、NFTによって、たとえデジタル画像がコピーされたとしても、オリジナルの所有者が誰であるかを証明することができます。




【全日本空手道選手権大会開催概要】


■開催日：10月18日(10:00-18:00)、10月19日(10:00-17:00)


■開催場所：東京体育館


■結果URL：https://www.shinkyokushinkai.co.jp/news/57aj1stdayresult/


：https://www.shinkyokushinkai.co.jp/news/57aj2nddayresult/




【株式会社DDE FINTECH HOLDING】


■会社名：株式会社DDE FINTECH HOLDING


■代表者：代表取締役　奥島 健司


■所在地：東京都港区台場1-3-4


■TEL：03-6426-0580


■URL：https://dde-fintech.com/


■事業内容：ブロックチェーンやAI等の最先端技術を基盤にした、システム


開発、マーケティング事業を展開しています。


　　　　　　当社は、常に新しい価値を創造し、未来を拓くIT企業です



　　　　[DDE FINTECH HOLDING ホームページQR]



　　　　　　　　　[Face Book QR]

　　　　　　　　　　　　　　　　【本件に関するお問い合わせ】


　　　　　　　　　　　　株式会社DDE FINTECH HOLDING　広報　和田


　　　　　　　　　　TEL: 03-6426-0580　　 e-mail: pr@dde-fintech.com