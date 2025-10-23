¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´9¾Ï¡Û¡Ö¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡×¤Î´ðÁÃÃÎ¼±»ñÎÁ¡ÚÌµÎÁ¿ÊÄè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥×¥í¥¹
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://mono.ipros.com/popup/download/catalog/?catalogId=707813&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251023_tn_concrete&fromHub=131+prt
BtoB¾ðÊó¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¥×¥í¥¹¡×¡Ö¥¤¥×¥í¥¹¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥×¥í¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡×¤ÎÃÎ¼±»ñÎÁ¤òÌµÎÁ¿ÊÄèÃæ¡£
¡ã¤â¤¯¤¸¡ä
1. ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê
2. ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÇÛ¹çÀß·×
3. ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ
4. ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÂÇÀß
5. ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÍÜÀ¸
6. ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î»Å¾å¤²
7. ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì
8. ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¹½Â¤Êª¤ÎÎô²½
9. ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://mono.ipros.com/popup/download/catalog/?catalogId=707813&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251023_tn_concrete&fromHub=131+prt
¢¨¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£