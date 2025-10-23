【THE KISS】Christmas2025 限定コレクション 11/1（土）発売
株式会社ザ・キッス（本社：東京都目黒区 代表取締役：李 成 在）が展開するジュエリーブランド【THE KISS】は、2025年11月1日（土）より全国のTHE KISS直営店舗、THE KISS 公式オンラインショップほかにて、クリスマス限定ジュエリーや限定ボックスを発売いたします。
心ときめくこの季節。
幸せあふれる日になりますようにとの願いを様々なデザインで表現。
毎日に華やかな彩りを添えるコレクションです。
【ペアリング】
リング全体に繊細なカットを施したペアリング。
光を細かく反射し、柔らかな七色の光を放ちます。
「幸せで満ちあふれますように」との願いを込め、リング内側にはブルーのラボグロウンダイヤモンドをセット。まるでふたりの幸せを見守ってくれているよう。
身に着けるたび心ときめき、毎日を華やかに彩ります。
（素材）
シルバー925、ラボグロウンダイヤモンド
（価格）
各 \16,500（税込）
「ふたりの出会い」を意味する"クロッシング"のペアリング。
なめらかなウェーブを描くラインは、ふたりで過ごす穏やかなひとときを表現しています。
2カラーを組み合わせたコンビデザインで指元に個性もプラス。
ピンクカラーはストーンを細やかにセットし華やかに。ブラックカラーはすっきりとシンプルに仕上げました。
身に着けるたび心ときめき、毎日に彩りを添えるジュエリーです。
（素材）
上：シルバー925（PGコーティング）、キュービックジルコニア
下：シルバー925（BKコーティング）
（価格）
上：\17,600（税込）
下：\15,400（税込）
【ペアネックレス】
全体に繊細なカットを施したリングが印象的なペアネックレス。
光を細かく反射し、柔らかな七色の光を放ちます。
もう1つのリングはシンプルに仕上げ、異なるきらめきを楽しめるデザインに。
身に着けるたび心ときめき、毎日に彩りを添えるジュエリーに仕上げました。
（素材）
シルバー925
（価格）
各 \16,500（税込）
【ネックレス】
光を受け、きらめくしずくを表現したティアドロップモチーフのネックレス。
なめらかなラインに沿ってセットされたタンザナイトが、洗練された透明感を引き立てます。
胸元に上品な華やかさも添えてくれるほどよい立体感がポイント。
身に着けるたび心ときめき、毎日に彩りを添えるジュエリーです。
（素材）
シルバー925、タンザナイト、キュービックジルコニア
（価格）
\14,300（税込）
【スペシャルラッピング】
■クリスマス限定 スノードームボックス（レギュラー／ミニ）
ふたを開けると、繊細なゴールドラメが雪のように舞い降りる幻想的なクリスマス限定スノードームボックス。
まるで夜空を思わせるネイビーカラーは美しい輝きを一層引き立たせ、ふたりで過ごすクリスマスを特別なものに演出してくれます。
大切なリングやネックレスを入れるジュエリーボックスとしてもお使いいただけます。
収納たっぷりなレギュラー、コンパクトなミニの2種のサイズをラインアップしました。
※11月中旬発売予定
（価格）
●レギュラー
通常価格：\4,400（税込）
アクセサリーご購入の場合：\3,850（税込）
●ミニサイズ
通常価格：\3,520（税込）
アクセサリーご購入の場合：\2,970（税込）
■クリスマス限定 ハートボックス
大切なジュエリーをより華やかに演出するクリスマス限定のハートボックス。
ふわふわのベロア調であたたかみのある「ピンク」は、華やかさとかわいらしさも感じさせるカラー。
クリスマス限定スクエアボックスと組み合わせてお使いいただくのもおすすめです。
※11月中旬発売予定
（価格）
通常価格：\2,200（税込）
アクセサリーご購入の場合：\1,870（税込）
■クリスマス限定 スクエアボックス
大切なジュエリーをより華やかに演出するクリスマス限定カラーのスクエアボックス。
ふわふわとしたベロア調の「ベージュ」と「ブルーグレー」の２カラーをラインアップしました
コンパクトなサイズはサプライズにもぴったり。
それぞれお好きなカラーを選ぶのはもちろん、クリスマス限定ハートボックスと組み合わせてお使いいただくのもおすすめです。
※11月中旬発売予定
（価格）
通常価格：各 \2,200（税込）
アクセサリーご購入の場合：各 \1,870（税込）
■クリスマス限定 オリジナルベア『LOVE & HAPPY』
THE KISSのオリジナルベア『LOVE』と『HAPPY』が、シックなグレーカラーのマフラーをつけた冬らしい装いで登場。
嬉しい時は嬉しそうに、悲しい時はそっと寄り添ってくれるような、シーンによって様々な表情を見せてくれるデザインがポイント。ふわふわの手触りで、思わず抱きしめたくなる可愛さも魅力。
足裏には「2025」の刺繍がデザインされており、ふたりで過ごすクリスマスをより幸せな思い出にしてくれる限定デザインです。
（価格）
●通常価格
各 \4,950（税込） 〈2点セット \8,250（税込）〉
●アクセサリーご購入の場合
各 \2,970（税込） 〈2点セット \4,950（税込）〉
【早期購入特典】
＊直営店舗限定＊
2025年11月1日（土）～2025年11月16日（日）の期間中、クリスマス限定ジュエリーをご購入いただいたお客様へ、先着で「クリスマス限定スノードームボックス（レギュラー）」をプレゼントいたします。
※1組につき1点のみ
※スノードームボックスは11月中旬以降お渡し予定
※詳しくはスタッフまでお問い合わせください