★イベント情報★ハリウッドザコシショウPOP UP STOREを11月4日(火)よりハンズ大宮店で開催開催大開催！2兆個ある新グッズの中から、クソバカやべー新作Tシャツなどシュシュッと販売！

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは2025年11月14日(火)よりハンズ大宮店にて開始する【ハリウッドザコシショウPOP UP STORE in 大宮】の情報を公開致します。



ハリウッドザコシショウのPOP UP STOREをハンズ大宮店5階(https://omiya.hands.net/)で開催開催大開催！



2兆個あると言われる新グッズの中から、定番Tシャツやアクリルグッズなどをシュシュっと販売！



ハリウッドザコシショウファンなら絶対に買うべきグッズの数々！



ぜひお買い求めください！！！！








ええやん Tシャツ／5,500円(税込)


サイズ：M～XXL


ええやーん！！ハリウッドザコシショウの「ええやんええやん」Tシャツが登場！極彩色の極厚シルクスクリーンプリントは、ザコシショウ好みのアメリカンプロレス仕様！








眠たくなってきちゃったTシャツ Ver.2／4,400円(税込)


サイズ：M～XXL


♪ティリリ、ティリリ、ティリリ、ティリリリ～。大人気の誇張ものまねシリーズから『眠たくなってきちゃったTシャツ』に新色登場！ザコシショウ好みのブラックボディに、桜坂ピンクがビビッドに映える逸品！！


他にもハリウッドザコシショウ定番Tシャツやアクリルスタンド、ステッカーなど販売販売大販売！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xc233mL6ShI ]


【ハリウッドザコシショウPOP UP STORE in 大宮】


期間　2025年11月4日(火) ～ 2025年11月24日(月・祝)


時間　10:00～21:00


会場　ハンズ大宮店5階


所在地　埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3DOMショッピングセンター 4・5F


https://omiya.hands.net/


https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct262



