★イベント情報★ハリウッドザコシショウPOP UP STOREを11月4日(火)よりハンズ大宮店で開催開催大開催！2兆個ある新グッズの中から、クソバカやべー新作Tシャツなどシュシュッと販売！
マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは2025年11月14日(火)よりハンズ大宮店にて開始する【ハリウッドザコシショウPOP UP STORE in 大宮】の情報を公開致します。
ハリウッドザコシショウのPOP UP STOREをハンズ大宮店5階(https://omiya.hands.net/)で開催開催大開催！
2兆個あると言われる新グッズの中から、定番Tシャツやアクリルグッズなどをシュシュっと販売！
ハリウッドザコシショウファンなら絶対に買うべきグッズの数々！
ぜひお買い求めください！！！！
ええやん Tシャツ／5,500円(税込)
サイズ：M～XXL
ええやーん！！ハリウッドザコシショウの「ええやんええやん」Tシャツが登場！極彩色の極厚シルクスクリーンプリントは、ザコシショウ好みのアメリカンプロレス仕様！
眠たくなってきちゃったTシャツ Ver.2／4,400円(税込)
サイズ：M～XXL
♪ティリリ、ティリリ、ティリリ、ティリリリ～。大人気の誇張ものまねシリーズから『眠たくなってきちゃったTシャツ』に新色登場！ザコシショウ好みのブラックボディに、桜坂ピンクがビビッドに映える逸品！！
他にもハリウッドザコシショウ定番Tシャツやアクリルスタンド、ステッカーなど販売販売大販売！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xc233mL6ShI ]
【ハリウッドザコシショウPOP UP STORE in 大宮】
期間 2025年11月4日(火) ～ 2025年11月24日(月・祝)
時間 10:00～21:00
会場 ハンズ大宮店5階
所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3DOMショッピングセンター 4・5F
https://omiya.hands.net/
https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct262
(C)Sony Music Artists