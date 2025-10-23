【MoMA Design Store】MoMAホリデーカード＆デコレーション2025
中央/参考商品
MoMA ハイライト フェルトオーナメント
MoMA ショッピングバッグ フェルトオーナメント
MoMA ハイライト フェルトオーナメント
MoMA ショッピングバッグ フェルトオーナメント
税込価格 各5,280円（予価）
MoMA Exclusive：「MoMA Highlights」ブックシリーズとMoMAデザインストアのショッピングバッグにインスピレーションを得たユニークなオーナメント。デザインしたのは、ブルックリンを拠点とするブランドCraftspringで、ニューヨークの日常やカルチャーをテーマにしたオーナメントを作っています。
販売商品一例 ※店舗により取り扱いが異なります。
Festive & Modern
Starry Night スピニング LED ツリー
税込価格 9,350円（予価）
MoMA Exclusive：MoMAコレクションに収蔵されているフィンセント・ファン・ゴッホの作品『星月夜』（1889年）を思わせる電気メッキ加工を施したガラスツリー。温かみのあるLEDライトが内蔵されており、回転しながら幻想的にきらめくツリーは、お祝いムード満点です。暗い部屋に置くと、壁に魅惑的な色鮮やかな光の渦が投影され、まるでゴッホの有名な作品が動いているかのように見えます。
MoMA NYC フェルトリース
LED ライト カラフル セラミック モダン ヴィレッジ 4個セット
MoMA NYC フェルトリース
税込価格 20,790円（予価）
ニューヨークをテーマにしたフェルトリース。プレッツェル、ギリシャ系ダイナーのコーヒーカップ、プレイビル（演劇パンフレット）、地下鉄の車両、ブルックリン橋、1切れのピザ、MoMAのロゴが描かれたタクシーといったニューヨークで人気の6つのアイテムを、フェルトで作ったミニマスコットとしてあしらっています。
LED ライト カラフル セラミック モダン ヴィレッジ 4個セット
税込価格 20,350円（予価）
MoMA Exclusive：カラフルな家の中に温かみのあるLEDライトが灯り、楽しいムードが漂います。このセットには、家2軒、教会1棟、木1本含まれます。6時間点灯と18時間消灯を繰り返すタイマー機能付きです。
Rolife DIY ミニ クリスマスハウス キット
NYC ガラスオーナメント
Rolife DIY ミニ クリスマスハウス キット
税込価格 5,280円（予価）
クリスマスデコレーションに自分で組み立てたユニークなアイテムを加えてみましょう。クリスマス仕様に正面を飾り立て、隅々までディテールにこだわったコテージを楽しく作ることができるDIYキットです。コテージを開くと、飾り付けが施された玄関のほか、クリスマスツリー、サンタブーツ、小さな家具、ホームデコレーションの数々でクリスマスムードの漂う居心地のよさそうな室内が温かいライトに照らし出されます。
NYC ガラスオーナメント
税込価格 チリソース/5,390円（予価）, カップヌードル/5,830円（予価）, オイルサーディン/6,270円（予価）, ボデガ/11,440円（予価）
ニューヨークのアイコンをモチーフにしたクリスマスオーナメント。ポーランドでハンドクラフトで作られており、手吹きガラスを手作業でペイントしています。
MoMA Holiday Cards
Mountain Village, Snowstar, Reindeer on Pond
MoMA ホリデーカード 2025
Mountain Village, Snowstar, Reindeer on Pond
税込価格 各3,960（8枚セット）/ 550円（バラ1枚）
1940年代からMoMAではホリデーカードプログラムと称して、アーティストたちに素敵なオリジナルデザインを依頼しています。長い年月を経て、そのデザインはフラットカードからポップアップカードや3Dペーパークラフトカードへと進化を遂げています。
Reindeer on Pond
MoMA Exclusive：アーティストのウノサワケイスケが、MoMAホリデーカードをデザインして30周年になることを記念して、ウノサワが初めてこのプログラムに参加した1995年にデザインを手掛けた「Reindeer on Pond」（池の上のトナカイ）を復刻しました。
Rockin' Santa, Art Noel, Dancing Penguins
Santa's Workshop／Moonlight View
MoMA ホリデーカード 2025
Rockin' Santa, Art Noel, Dancing Penguins, Santa's Workshop, Moonlight View
税込価格 各3,960（8枚セット）/ 550円（バラ1枚）
About MoMA Design Store
MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質や創造性、そしてデザインの革新をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館（MoMA）の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストア、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。
MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp
MoMA Design Store 表参道
東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F
03-5468-5801
MoMA Design Store 京都
京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都 1F
075-253-6450
MoMA Design Store 心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F
06-6282-6214
MoMA Design Store 渋谷ロフト
東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F
03-3462-3807
MoMA Design Store 池袋ロフト
東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F
03-5960-6210
MoMA Design Store 銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F
03-3562-6210
MoMA Design Store :
https://www.momastore.jp/shop/default.aspx
Instagram :
https://www.instagram.com/momastorejapan/
Facebook :
https://www.facebook.com/momadesignstorejapan
X :
https://x.com/momadesignstore