『NEXT INNOVATION CONFERENCE』2025年12月4日（木） 渋谷ストリーム ホールにて開催決定！

株式会社サムライパートナーズ（本社：東京都千代田区／代表取締役CEO 入江巨之）は、フロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長 高橋政裕）と「NEXT INNOVATION CONFERENCE（NIC）」を共同開催いたします。

イノベーションを必然へ。未知との出会いが、ビジネスを加速する。

「NEXT INNOVATION CONFERENCE」は、業界や立場の垣根を越えた多様な知見が出会い、化学反応を起こすことで、新たなイノベーションの創出を目指すグローバルカンファレンスです。参加者が日常では得られない「新たな視点」や「斬新な発想」に“触れる”機会を提供し、登壇者様と参加者同士の交流から共創の可能性を広げることを目的としております。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91904/table/33_1_27e5ff81237b8486cf552345603b78c6.jpg?v=202510240126 ]

「イノベーションを必然へ。未知との出会いが、ビジネスを加速する。」 をコンセプトとし、単なる知識の共有の場でなく、業界の常識、企業の壁、国境さえも越えて、多様な才能と情熱が出会い、化学反応を起こすことで“未来の当たり前”を創造するためのプラットフォームとして機能いたします。

主催者には昨年に続き、新時代クリエイターと共に新しい事業モデルを構築する株式会社サムライ―パートナーズ（代表取締役CEO：入江巨之）と “出会いのきっかけを届ける”だけでなく、“未来を一緒に描くためのパートナーを見つけられる場所” である、ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（代表取締役社長：高橋 政裕）を新たに迎え、未知との出会いから思いもよらないコラボレーションや新しい価値が生まれる機会をつくり出すことを目指して参ります。

おすすめポイント

▼イノベーションの"型"を学べる！

イノベーションは一部の天才だけが起こすものではなく、正しい知識と実践によって再現可能であると私たちは考えています。実際にイノベーションを起こした経営者から直接学ぶことで、自社でも応用可能な知見を持ち帰ることができます。

▼「Ready Crew（レディクル）」の特別マッチング体験！

会場内特別ブースでは、フロンティア株式会社が運営するBtoBマッチングプラットフォーム「レディクル」を活用したオフラインマッチング体験をご提供。その場で新たなビジネスパートナーと出会えるチャンスです。

株式会社サムライパートナーズについて

YouTuberを中心に世間に影響力をもったトップクリエイターを起用したインフルエンサープロモーション事業やD2C事業を多数展開しており、近年は高い動画の質を担保した番組型コンテンツを輩出しております。

会社名：株式会社サムライパートナーズ

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング 9F

代表取締役CEO：入江 巨之

設立年月日：2007年8月

HP：https://www.samurai-partners.jp/

Ready Crew（レディクル）とは

レディクルは、上場企業2,800社の利用実績がある企業と企業をつなぐビジネスマッチングエージェントです。高い傾聴力・提案力を併せ持つコンシェルジュが、システム、プロモーション他、企業のあらゆる発注業務に関わる悩みをヒアリングいたします。伺った内容を元に、レディクル独自のシステムで幅広いネットワークの中から最適な企業をご紹介いたします。受注先のパートナー企業様からのみ費用を頂いており、発注元の企業様からは一切費用を頂いておりません。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

