¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢62¤ÎVgolfer¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë·ÏVsinger¤Þ¤Ç¡¢VTuber»öÌ³½ê¡Ö·àÃÄ¤ª¤È¤á¤¿¡×2´üÀ¸¤¬10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½éÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ó¥·¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-6-11¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÌîÅ·À»¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëVTuber»öÌ³½ê¡Ö·àÃÄ¤ª¤È¤á¤¿¡×¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢3Ì¾¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¤¬2025Ç¯10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤è¤ê½ç¼¡½éÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·àÃÄ¤ª¤È¤á¤¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö·àÃÄ¤ª¤È¤á¤¿¡×¤Ï¡¢¡ÈÉñÂæ¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡£¥»¥ê¥Õ¤Ïº²¤ÎÀ¼¡£ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¡¢º£¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊVTuber¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡È·àÃÄ·¿¡ÉVTuber»öÌ³½ê¡£
¤Þ¤ë¤Ç°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆ°²è¤äÇÛ¿®¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1´üÀ¸¤Î¡Ö¤Õ¤¯¤â¤Ä¤¯¡×¡Ö¶åÊ¸»ú¥Ý¥ë¥Ý¡×¤Ï2025Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇÛ¿®´ë²è¤ä¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃÄ¤ª¤È¤á¤¿¤«¤é2´üÀ¸¤¬3Ì¾¥Ç¥Ó¥åー¡ª
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤ë2´üÀ¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤ÈÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä3Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥ìー·Á¼°¤Ç½éÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·àÃÄ¤ª¤È¤á¤¿¤Î¿·¤¿¤ÊËë¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
2´üÀ¸Á´ÂÎ¥Æ¥£¥¶ーPV
2´üÀ¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¡ÚÎ°²Ú¥á¥¤¥Õ¥¡¥ó(RukaMeyfan)¡Û
¢¨2025Ç¯10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤è¤ê½éÇÛ¿®Í½Äê
¿ÈÄ¹¡§163cm
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î3Æü
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー³µÍ×¡Û
´¶¾ð¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Á¡¢¤¤¤Þ¤Ï¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÆü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡È¿´¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²ー¥à¤äÌ¡²è¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤à»þ´Ö¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÌþ¤·¡£¹¥´ñ¿´¤¬¶¯¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤³¤È¤óÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÇÀ°¤¦¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¡¢¤È¤¤É¤¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÉ÷¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤ê²á¤´¤¹¤Î¤â¹¥¤¡£¥¤¥ó¥É¥¢¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤´¶¾ð¤ä¤¤é¤á¤¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ï62¡£¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎVgolfer¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§²ÖÅ¦¤¤¤í¤Ï¡Ê https://x.com/hanatsumi_iroha(https://x.com/hanatsumi_iroha) ¡Ë
Live2D¥â¥Ç¥éー¡§¤ß¤º¤¡Ê https://x.com/Pic_mizuki(https://x.com/Pic_mizuki) ¡Ë
¡Ú·îÑ³¥ê¥ó(TsukihanaRin)¡Û
¢¨2025Ç¯10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ30Ê¬¤è¤ê½éÇÛ¿®Í½Äê
¿ÈÄ¹¡§160cm
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î7Æü
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー³µÍ×¡Û
¤³¤Î²Î¤Ï¡¢µ²±¤È´õË¾¤Îµ§¤ê¡£
·î¤«¤éÃÏµå¤Ø¤ÈÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤¿´ê¤¤¤Î²ÎÉ±¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î´ê¤¤¤ò¡È·î¤Î¤«¤±¤é¡É¤È¤·¤Æ½¸¤á¤Æ¡¢Ìë¶õ¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡£
Ñ³¤²¤Ê°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªÃãÌÜ¤ÇÌÀ¤ë¤¤À³Ê¡£¤½¤·¤Æ¶ËÅÙ¤Î¼ä¤·¤¬¤ê¤ä¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤È¥¥é¥¥é¤·¤¿¤â¤Î¡£
Ì´¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´ê¤¤¤ò²Î¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¦¡¦Ìë¶õ¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¡ª
"´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢»ä¤Ï²Î¤¤Â³¤±¤ë¡£"
¥¢¥¤¥É¥ë·ÏVsinger·îÑ³¥ê¥ó¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¤·¤â¤¦¤ß¡Êhttps://x.com/simoumi_217(https://x.com/simoumi_217)¡Ë
Live2D¥â¥Ç¥éー¡§¥Ý¥ê¡Êhttps://x.com/pori_live2d(https://x.com/pori_live2d)¡Ë
¡Ú¹ý¥Î¥ð¤ß¤Ä(KomanoiMitsu)¡Û
¢¨2025Ç¯10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ¤è¤ê½éÇÛ¿®Í½Äê
¿ÈÄ¹¡§165cm
ÃÂÀ¸Æü¡§11·î15Æü
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー³µÍ×¡Û
ÅÄ¼ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¹¼¼°é¤Á¡£
¤´¼ç¿Í¡Ê»ô¤¤¼ç¡Ë¤ËÍÜ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤À¤ÈÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤ª¤È¤á¤¿¤ÎÈÖ¸¤¸«½¬¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤Î¥Û¥éー·ù¤¤¤Ê¤Î¤ÇÌë¤ÎÈÖ¸¤¶ÈÌ³¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤À³Ê¡£²ÈÂ²¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ª¼ò¤ä¤ªÃã¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Á¡¢À½Â¤¤ä¥Ö¥ì¥ó¥É¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È»×¤¤¤¤ä¥À¥ó¥¹¤ä¥Àー¥Ä¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¹¥¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ê¤ò¹¤²¤¹¤®¤Æ¼ý½¸¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
ËÜ¿Í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ê¤è¤¯¡©¡ËÈ´¤±¤ë¤Î¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¤æ¤¥¡Êhttps://x.com/abcdeaabcz(https://x.com/abcdeaabcz) )
Live2D¥â¥Ç¥éー¡§¤ß¤º¤¡Êhttps://x.com/Pic_mizuki(https://x.com/Pic_mizuki) )
¡ÖÊª¸ì¤òÀ¸¤¤ë¡×¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø
·àÃÄ¤ª¤È¤á¤¿¤Ç¤Ï¡¢°ì´üÀ¸¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡Ö´¶¾ð¡×¡ÖÊª¸ì¡×¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢
Æó´üÀ¸¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìËë¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
