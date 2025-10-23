「社員が辞めない会社」はこう作る！──公認会計士が直伝 “第三の報酬制度”で人材定着と業績改善を同時に実現

キャピタルランチャーズ株式会社お申し込みはこちらもQRまたはリンクから

今回特別にセミナー参加者(先着50名様)に下記の書籍を贈呈いたします!!️

★慶応大学大学院教授 岸博幸氏 推薦！★ー人口減少と物価上昇が同時進行する中、企業が優秀な人材を長期的に確保し、働くモチベーションを高めて成果を出させ続けさせるには、政府が喧伝するまでもなく、実質的な賃上げを通じて正当な報酬で報いることが不可欠です。本書が紹介するストックオプション（ＳＯ）や疑似ストックオプションであるエンゲージメントストックは、日本型の硬直的な賃金制度の下でも固定費を増加させずにそれを実現できる理想的な手段だと思います。経営者や総務人事部門の人には必読の書ではないでしょうか。

【登壇者紹介】

仙石 実 氏（南青山アドバイザリーグループ CEO／公認会計士）

企業価値向上と人材定着の両立を支援する専門家。

岸田 高明 氏（キャピタルランチャーズ株式会社 東海エリア統括／公認会計士）

中小企業の資金調達・ガバナンス・人事制度改革に豊富な実績を持つ。

【セミナー概要】

日時： 2025年11月7日（金）15:00～16:00

会場： 名古屋商工会議所 3F 第6会議室

参加費： 無料

定員： 50社限定

主催： キャピタルランチャーズ株式会社

共催： 南青山アドバイザリーグループ

【こんな経営者におすすめ】

社員がすぐ辞めてしまう

給与や賞与だけではモチベーション維持が難しい

公平な評価制度を導入したい

AIやDXを活用して経営を効率化したい

【お申し込み】

【会社概要】

キャピタルランチャーズ株式会社

所在地：〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞鶴舞１－２－３２ STATION Ai

代表者：公認会計士 岸田高明

事業内容：CVC・M&A・IPO支援、管理体制構築、報酬制度設計など

URL：https://www.c-launchers.com

南青山アドバイザリーグループ／南青山税理士法人

所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル30F

代表者：公認会計士 仙石実

URL：https://minami-aoyama.jp

【お問い合わせ先】

キャピタルランチャーズ株式会社

担当：岸田

E-mail：tkishida@g-launchers.com

Mobile：080-4844-9512

