広告費ゼロで成果を最大化！ 成功事例から学ぶ「0円集客術」セミナー【11/21開催】

「広告費をかけずに、集客・売上・ブランド認知を最大化する方法があるとしたら？」

株式会社千葉日報社

千葉県広報研究会は2025年11月21日（金）、「成功事例から学ぶ「0円集客術」セミナー」を開催します。

本セミナーでは、SNSやプレスリリースを活用した「0円集客」の具体的なノウハウと成功事例を徹底解説します。

広告予算に悩む中小企業や個人事業主の方々に向けて、費用をかけずに成果を出すための“企画力”と“PR戦略”のエッセンスをお伝えします。

例えば、過去の事例では、PR TIMESを活用して大手メディアに掲載され、高単価のイベントを即満席にしたり、YouTubeのライブ配信を駆使して定員100人のイベントに300人以上の集客を実現したりといった成果を上げています。これらの事例をもとに、「広告費ゼロでもここまでできる」を実感していただけます。

さらに、セミナー参加者限定で、各社の課題に合わせた無料個別相談もご提供。参加者ごとの事情に合わせたアドバイスを行う機会をご用意します。

広告に頼らず、広報PRの力で集客の新たな可能性を広げたい方はぜひご参加ください！

◆会場参加のお申込はこちら

https://x.gd/0cLeKr

◆オンライン参加のお申込はこちら

https://x.gd/VhE6Oe

開催概要

【セミナータイトル】

広告費ゼロで成果を最大化！

成功事例から学ぶ「0円集客術」セミナー

～イベント300席即満席を実現したPRの秘密、教えます～

【講師】

株式会社グラヴィティPR 代表取締役 / 千葉県広報研究会プロデューサー

山田 佳奈恵

大学卒業後、農林漁業金融公庫（現：株式会社日本政策金融公庫）に入庫。2年目より広報部に異動し、融資先向け情報誌の副編集長として全国各地の第一次産業に携わる経営者を多数取材。その後、外資系ソフトウェア会社や大手小売業本社に転職し、取材活動の傍らWeb運用等も経験する。

2012年にフリーライターとして独立し、2014年に株式会社グラヴィティを設立。2020年から広報PR事業を開始し、これまでに約40社の広報PRサポートを展開。現在は、グローバルに展開する大手企業から地域密着型の中小企業の広報活動や、企業や自治体の広報担当者研修も開催している。2025年に社名を「株式会社グラヴィティPR」に変更。地方創生メディア「Made In Local」が選出する＜千葉を代表する企業100選＞に認定された。

【日時】2025年11月21日（金）13:30～15:00

【会場】株式会社千葉日報社 3階会議室（千葉市中央区中央4-14-10）またはZoom

【定員：会場参加】20名（1社2名まで）

【定員：オンライン参加】30名 （1社2名まで）

【参加費】3,000円（税込）

【特典】セミナー終了後、無料個別相談1回（各社60分）

【対象】中小企業・個人事業主の経営者、マーケティング・広報担当者

千葉県広報研究会とは？

千葉県広報研究会は、千葉県内で活動する産官学の広報担当者が、広報や情報発信に関する知識やスキルを共有し、互いに学び合うコミュニティです。2024年7月の発足以来、多くの広報担当者にご入会いただき、セミナーやワークショップを通して広報活動の活性化に取り組んでいます。

設立：株式会社千葉日報社、株式会社千葉日報デジタル

研究会会長：中元広之（株式会社千葉日報社代表取締役）

運営事務局：株式会社千葉日報デジタル（千葉県千葉市中央区中央4-14-10）内に設置

組織形態：個人単位での加入とする会員制組織

入会条件：企業、自治体、業界団体等に所属する個人に限る

入会費：無料

研究会ホームページ：https://chibakoho.jp/