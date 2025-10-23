京都・福島にてザルビオ(栽培管理支援システム)とドローンとの連携デモフライト会を１１月に開催

株式会社 WorldLink & Company

ドローンの販売や産業向けソリューションを展開する、SkyLink Japan（株式会社WorldLink & Company 本社：京都市北区、代表取締役：須田信也）は、農業用ドローンとザルビオとの連携を駆使した可変散布デモフライト会、スカイリンク×ザルビオ -スマート農業見学会-を京都１１月６日(木)、福島１１月１３日(木)にて実施します。

■「SkyLink Japan×ザルビオ -スマート農業見学会-」開催概要

京都開催

『日時』2025年11月6日(木)

『時間』13時～15時(12時30分より受付開始)

『場所』〒601-0762 京都府南丹市美山町鶴ケ岡

旧鶴ヶ岡小学校

福島開催

『日時』2025年11月13日(木)

『時間』13時～15時(12時30分より受付開始)

『場所』〒979-1401 福島県双葉郡双葉町中野塚ノ前３８番地１

SkyLink Hangar福島

対象:どなたでも参加可能

参加費:無料

■お申込みフォーム

京都会場：https://form.run/@s-agri-rGFFqCWrxgj5ukKa4Ild



福島会場：https://form.run/@s-agri-d9QUjaMjh5HEGZ8U1tns

xarvio(R)(ザルビオ)について

ザルビオ（xarvio(R) FIELD MANAGER）は、衛星画像とAI（人工知能）を組み合わせた栽培管理支援システム。

作物の生育状況を正確に把握するための生育マップや地力マップを生成し、病害や雑草のリスク予測、最適な施肥や防除のタイミング提案などを行います。これにより、農作業の効率化や品質の安定、肥料コストの削減などに貢献し、スマート農業の初心者から上級者まで幅広く利用されてます。

WorldLink&Company(SkyLink Japan)について

株式会社WorldLink＆Companyは、「技術とアイディアで、より良い未来を創る"Link Tomorrow"」を掲げ、創業以来、「SkyLink Japan」のブランド名で国内外のドローンを中心としたロボティクス商品、サービスを提供してきました。京都本社を拠点に全国に展開しており、2024年1月にオープンした「SkyLink Hangar福島」は、国内で初めてドローンに特化した総合サービスセンターとして機能し、お客様のドローン活用を支援しています。

■お問合せ先

SkyLink Japan（株式会社WorldLink & Company）

MAIL info@skylinkjapan.com

WEB www.skylinkjapan.com

TEL 075-708-2245（法人様専用お問合せ窓口 10:00～16:00平日のみ）