【本日発売！】Nintendo Switchで楽しくTOEIC(R) L&Rテスト対策！学習ソフト『毎日学習でステップアップ TOEIC(R) L＆Rテスト』
Nintendo Switch(TM)で楽しくTOEIC(R)L&Rテスト対策！学校やビジネスなどで役立つ英語力を身に付けよう！
「就職活動やスキルアップの為にTOEIC(R)テストの勉強をしたいけど、どこから手を付けたらいいかわからない！」という方の悩みを一手に引き受ける、手軽に英語学習ができるNintendo Switch(TM)用ソフト『毎日学習でステップアップ TOEIC(R) L＆Rテスト』が本日10月23日に発売となりました。
本作には、株式会社旺文社より出版された、TOEIC(R) L&R テスト対策に役立つ書籍5冊分のデータ（問題数 約1,800問、英単語・熟語2,200ワード）を収録！
「試験ガイド」「英単語・熟語」「模擬試験」をカバーしており、TOEIC(R) L&R テスト対策がこのソフト1本で完結できます。
「実力診断」機能で実力を可視化し、その結果をもとに「サポートトレーニング」機能であなたに合った学習プランを提案！学力向上をサポートします！
また、一度購入すれば、オフラインの環境でいつでもどこでも学ぶことができ、コスパ・タイパに優れた1本となっています。
Nintendo Switch(TM)で毎日の英語学習を習慣化させ、ステップアップを目指しましょう！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sk-g3SoepYs ]
「毎日学習でステップアップ TOEIC(R) L＆Rテスト」公式サイト
【収録書籍】 ※すべて旺文社刊
・TOEIC L&R テスト はじめて受験のパスポート 新装版
・ TOEIC テストハイパー模試 新形式問題対応 5訂版
・ TOEIC テスト英単語・熟語マスタリー2000 新形式問題対応 4訂版
・スコアが上がるTOEIC L&R テスト本番模試600問 改訂版
・はじめてのTOEIC LISTENING AND READINGテスト本番模試 改訂版
■Nintendo Switch(TM)「毎日学習でステップアップ TOEIC(R) L＆Rテスト」学習メソッド
〇「実力診断」で今の実力を可視化！
まずは約25分の実力診断に挑戦して、今の自身の実力を可視化しましょう。
模擬試験を約25分に縮めた実力診断
今の実力をPartごとに可視化
〇「サポートトレーニング」でおすすめの学習プランを提案！
「実力診断」の結果をもとに、1週間の学習プランを提案。
設定された期間内に毎日学習し、全ての課題を達成したら、再び「実力診断」に挑戦しましょう。
実力診断の結果をもとに1週間の学習プランを提案
カレンダーにサポートトレーニング情報が反映されます
〇個別トレーニングでより学びを深めよう！
Part別、英単語・熟語なども個別にトレーニングできますので、サポートトレーニングを併用して学びを深めていきましょう。
シャドーイング
ディクテーション
長文読解
Part別トレーニング選択画面
英単語学習
〇1週間単位での学習プランで【毎日学習】を定着させよう！
「サポートトレーニング」と「実力診断」を繰り返すサイクルにより、毎日学習が定着していきます。
Nintendo Switch(TM)でTOEIC(R) L&R テストのスコアアップを目指しましょう！
■『毎日学習でステップアップ TOEIC(R) L&R テスト』商品情報
【対応機種】Nintendo Switch(TM)
【ジャンル】学習ソフト
【発売日】2025年10月23日発売予定
【価格】
パッケージ版 4,180円（税込）
ダウンロード版 4,180円（税込）
【CERO】教育・データベース
【公式サイト】
【著作権表記】
(C)Obunsha Co., Ltd. (C)MAGES.
TOEIC is a registered trademark of ETS.
This product is not endorsed or approved by ETS.
＊L&R means LISTENING AND READING.