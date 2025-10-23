【本日発売！】Nintendo Switchで楽しくTOEIC(R) L&Rテスト対策！学習ソフト『毎日学習でステップアップ TOEIC(R) L＆Rテスト』

株式会社MAGES.

Nintendo Switch(TM)で楽しくTOEIC(R)L&Rテスト対策！学校やビジネスなどで役立つ英語力を身に付けよう！




　「就職活動やスキルアップの為にTOEIC(R)テストの勉強をしたいけど、どこから手を付けたらいいかわからない！」という方の悩みを一手に引き受ける、手軽に英語学習ができるNintendo Switch(TM)用ソフト『毎日学習でステップアップ TOEIC(R) L＆Rテスト』が本日10月23日に発売となりました。



　本作には、株式会社旺文社より出版された、TOEIC(R) L&R テスト対策に役立つ書籍5冊分のデータ（問題数 約1,800問、英単語・熟語2,200ワード）を収録！


　「試験ガイド」「英単語・熟語」「模擬試験」をカバーしており、TOEIC(R) L&R テスト対策がこのソフト1本で完結できます。


　「実力診断」機能で実力を可視化し、その結果をもとに「サポートトレーニング」機能であなたに合った学習プランを提案！学力向上をサポートします！


　また、一度購入すれば、オフラインの環境でいつでもどこでも学ぶことができ、コスパ・タイパに優れた1本となっています。　


　Nintendo Switch(TM)で毎日の英語学習を習慣化させ、ステップアップを目指しましょう！



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sk-g3SoepYs ]

「毎日学習でステップアップ TOEIC(R) L＆Rテスト」公式サイト


https://game.mages.co.jp/toeic/(https://game.mages.co.jp/toeic/)




【収録書籍】 ※すべて旺文社刊

・TOEIC L&R テスト はじめて受験のパスポート 新装版


・ TOEIC テストハイパー模試 新形式問題対応 5訂版


・ TOEIC テスト英単語・熟語マスタリー2000 新形式問題対応 4訂版


・スコアが上がるTOEIC L&R テスト本番模試600問 改訂版


・はじめてのTOEIC LISTENING AND READINGテスト本番模試 改訂版




■Nintendo Switch(TM)「毎日学習でステップアップ TOEIC(R) L＆Rテスト」学習メソッド


〇「実力診断」で今の実力を可視化！


まずは約25分の実力診断に挑戦して、今の自身の実力を可視化しましょう。



模擬試験を約25分に縮めた実力診断

今の実力をPartごとに可視化

〇「サポートトレーニング」でおすすめの学習プランを提案！


「実力診断」の結果をもとに、1週間の学習プランを提案。
設定された期間内に毎日学習し、全ての課題を達成したら、再び「実力診断」に挑戦しましょう。



実力診断の結果をもとに1週間の学習プランを提案

カレンダーにサポートトレーニング情報が反映されます

〇個別トレーニングでより学びを深めよう！


Part別、英単語・熟語なども個別にトレーニングできますので、サポートトレーニングを併用して学びを深めていきましょう。



シャドーイング

ディクテーション

長文読解


Part別トレーニング選択画面

英単語学習

〇1週間単位での学習プランで【毎日学習】を定着させよう！


「サポートトレーニング」と「実力診断」を繰り返すサイクルにより、毎日学習が定着していきます。


Nintendo Switch(TM)でTOEIC(R) L&R テストのスコアアップを目指しましょう！



■『毎日学習でステップアップ TOEIC(R) L&R テスト』商品情報



【対応機種】Nintendo Switch(TM)


【ジャンル】学習ソフト


【発売日】2025年10月23日発売予定　


【価格】


　パッケージ版 4,180円（税込）


　ダウンロード版 4,180円（税込）


【CERO】教育・データベース


【公式サイト】


https://game.mages.co.jp/toeic/


　　　


【著作権表記】


(C)Obunsha Co., Ltd.　(C)MAGES.


TOEIC is a registered trademark of ETS.


This product is not endorsed or approved by ETS.


＊L&R means LISTENING AND READING.