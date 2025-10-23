ザラつき・ゴワつきの年齢肌に。つるんな素肌を叶える「北海道育ちのハトムギエキスW配合オールインワンゲル」

株式会社ウィルミナ

株式会社ウィルミナ（本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村潮菜、以下ウィルミナ）は、北海道の天然素材にこだわった、ザラつきと曇りのないつるんな素肌へと導く「北海道育ちのハトムギエキスW配合オールインワンゲル」を、2025年10月23日（木）より生活協同組合およびECモール公式店にて順次販売開始いたします。

※写真はイメージです。

◆開発背景

「北海道原液シリーズ」は、2016年より販売を開始した、こだわりの北海道産原料を採用した化粧品原料100％の原液美容液を中心とするスキンケアシリーズです。主力商品にはプラセンタ、プロテオグリカン、ハトムギの原液などがあり、真っすぐ届ける原液の力でスキンケアを格上げし、年齢肌のさまざまな悩みに応えるラインナップを取り揃えてきました。

近年、肌のザラつきやゴワつきといった質感の悩みや、なめらかな素肌へのニーズが高まっています。この流れの中、「北海道育ちのハトムギ原液W」は2024年度に「北海道原液シリーズ」で最も人気の高かったアイテムとなりました。

この背景を受け、ウィルミナは、人気の高かった原液成分を用いて、同ラインの「北海道育ちのハトムギエキスW配合オールインワンゲル」を新たに開発、発売いたします。オールインワンゲルとしてシリーズ第3弾となる本商品は、北海道の天然素材にこだわり、Wのハトムギ（ハトムギ種子エキス*²・加水分解ハトムギ種子*²）と、十勝産白樺樹液*²という2大素材を配合。原液美容による集中的なアプローチと、オールインワンゲルによる面からのアプローチにより、この１品でうるおい、キメ・ツヤ、ハリ・弾力に満ちた、ザラつきと曇りのないつるんな素肌へと導くことを目指します。

◆商品説明

北海道育ちのハトムギエキスW配合オールインワンゲル

価格：2,970円（税込）

容量：90g

発売日：2025年10月23日（木）

取扱い：かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSRNL1QX)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z601216/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z601216.html)）、

生活協同組合にて順次販売

【特長】

ザラつき・ゴワつきにこれ1つ。天然素材の保湿成分（北海道産ハトムギ＆白樺樹液）配合、1品5役（化粧水、美容液、乳液、クリーム、パック）のオールインワンゲルです。

ぷるぷるの透明ジェルが、ベタつかずスッと肌になじんで浸透*³。キメの整ったなめらかな肌へ導きます。

ポイント1：ハトムギ原液配合でなめらか肌へ

北海道産ブランドハトムギ「北のはと」から抽出されたWのハトムギ（ハトムギ種子エキス*²・加水分解ハトムギ種子*²）を配合。肌表面・内側*³に働きかけ、うるおいを与えなめらかさを感じるお肌に導きます。

超圧力抽出製法で12種のアミノ酸を高含有するハトムギ※を採用。成分がギュッと凝縮！ガサガサ・ゴワゴワ・くすみ*⁴などの肌悩みをまとめてケアします。

※加水分解ハトムギ種子

ポイント2：十勝産白樺樹液*¹配合で肌に透明感

北海道十勝平野に自生する白樺の樹液を贅沢配合。

雪どけの始まる3月末から葉が出る4月末の1ヵ月の間だけ得ることが出来る神秘的な樹液が、肌に透明感を与えます。

ポイント3：肌荒れを防ぎ、乾燥から守る注目の複合保湿成分配合

甘草由来の保湿成分AiOLM(R)を配合。肌を整え、しっとり落ち着きのある肌へ。

抽出残渣はリサイクル農園で肥料として再活用されます。

【AiOLM(R)】

グリチルレチン酸ステアリル、カンゾウ根エキス、カンゾウ葉エキス

（AiOLM(R)は丸善製薬(株)の登録商標です。）

※無香料・無鉱物油・パラベンフリー・アルコールフリー

*¹ 2025年9月までのシリーズ累計出荷数量/当社調べ

*² 保湿成分

*³ 角質層まで

*⁴ 乾燥による

■かがやくコスメ公式店

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/otohadalabo/

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/

■株式会社ウィルミナについて

ウィルミナは、1984年にニチメン株式会社(現 双日株式会社)の一事業部門としてスタート。その後、約 3,000 万人もの組合員を擁する生活協同組合の化粧品カテゴリーにおいてトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また、日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド“イビサビューティー”(2015年誕生）も展開。Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく、晴れやかに生きる社会の実現を目指している。

■ウィルミナ代表取締役 略歴

幸村 潮菜 (ゆきむら しおな)

楽天市場にてコスメ・ウェルネス・マタニティ等の女性向け商材の事業責任者を経て、デジタルマーケティングのスタートアップ経営に参画。その後は商社にてウェルネス領域・医療分野等への投資を伴う事業開発に従事。2022年、株式会社ウィルミナの代表取締役社長に就任。EYが提供する、社会課題を解決しスケールアップを目指す女性起業家サポートプログラム「EY Entrepreneurial Winning Women(TM) Asia-Pacific class of 2024」日本代表。広島大学オープンイノベーション・アドバイザー。慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。

【会社概要】

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容 : 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/

【ブランドサイト】

かがやくコスメ：https://kagayaku-cosmetics.com/

Ibiza Beauty ：https://ibizabeauty.net/

大人肌研究所 ：https://otohadalabo.jp/

【ウィルミナのOEMサービス】

40年にわたる化粧品開発の歴史に裏打ちされたノウハウの蓄積と、幅広いパートナー企業との深いコネクションから、マーケティング～企画・製造・販売戦略までを一気通貫で行い、スピーディかつ最適な商品提案で、お客様のご要望を最大限に実現します。

サービスについてはこちら：https://willumina.co.jp/service/oem/

お問い合わせはこちら：wm_oem@willumina.co.jp