ティソ クラシックドリーム パワーマティック 80　すべての手首にスイス製の自動巻き腕時計を

スウォッチグループジャパン株式会社ティソ クラシックドリーム パワーマティック 80パワーマティック 80 ムーブメント

1853年創業のスイスの時計ブランド TISSOT[ティソ]のクラシックドリーム コレクションに、卓越した唯一無二のムーブメント「パワーマティック 80」を搭載した新モデルが登場します。

今回の発表は、スイス製の自動巻き腕時計がこれまで以上に身近なものになることを意味しています。

新しいクラシックドリームは、従来のクォーツモデルの特徴である繊細さと信頼性を保ちつつ、洗練されたウォッチメイキングの世界をより多くの人々に提供します。まさに、ティソの時計製造のノウハウ、モダンなデザイン、そして親しみやすさを融合し、伝統と革新の最適なバランスを実現した新たなタイムピースです。

本製品は、2025年10月25日（土）よりティソ 公式オンラインストア、ティソ直営店、そして全国のティソ正規販売店にて順次発売を予定しております。

シンプルでありながら、考え抜かれたデザイン

7つのバリエーションで展開される新しいクラシックドリームは、ポリッシュ仕上げの40mmステンレススチール製ケースを採用し、ストラップはレザー、または5連リンクのメタル、バイカラーまたはシングルトーンから選択可能となっています。ブルー、シルバー、ブラック、そして柔らかなゴールドトーンのサンレイ仕上げの文字盤には、ファセット仕様のインデックスと3時位置の日付窓が配され、光との美しい戯れを楽しむことができます。ベゼルはステンレススチール、イエローゴールドPVDコーティングおよびローズゴールドのPVDコーティングの3種類があり、ファセット仕様のドーフィン針との組み合わせは、洗練された仕上げとスイスのクラフツマンシップを表現します。シンプルなデザインに、考え抜かれたディテールが組み合わさったこれらのモデルは、普段着にもフォーマルな場にもマッチします。

精度と信頼性：パワーマティック 80

クラシックドリームの心臓部には、現代の時計製造において際立つ存在でもあるパワーマティック 80ムーブメントが搭載されています。このムーブメントは平均日差±7秒の精度を誇り、最長80時間ものパワーリザーブを備えています。また、ニヴァクロン(TM)製ひげゼンマイを採用することで、磁場の影響や日常的な摩耗に強く、あらゆる環境下で安定したパフォーマンスを発揮します。堅牢性、精度、そして洗練された技術を兼ね備えたクラシックドリームは、品質に妥協することなく、スイスにおけるウォッチメイキングの卓越性をより身近な存在へと昇華させます。

ティソはこのコレクションを通じて、流行を超え、人生の大切な瞬間に寄り添う本物の時計こそが、時を超えて記憶に残るものであることを示しています。新しいクラシックドリームは、その純粋さ、品質、そして手に入れやすさで人々を魅了し、スイス製自動巻き時計を所有するという多くの人々の憧れを現実のものとします。

ティソ クラシックドリーム パワーマティック 80［TISSOT CLASSIC DREAM Powermatic 80］

T158.407.11.031.00

ティソ クラシックドリーム パワーマティック 80／シルバー \ 72,160

T158.407.11.051.00

ティソ クラシックドリーム パワーマティック 80／ブラック \ 72,160

T158.407.22.031.00

ティソ クラシックドリーム パワーマティック 80／イエローゴールドPVD \ 75,790

T158.407.22.031.01

ティソ クラシックドリーム パワーマティック 80／ローズゴールドPVD \ 75,790

T158.407.36.261.00

ティソ クラシックドリーム パワーマティック 80／イエローゴールドPVD・レザー \ 72,160

T158.407.36.031.00

ティソ クラシックドリーム パワーマティック 80／ローズゴールドPVD・レザー \ 72,160

T158.407.16.041.00

ティソ クラシックドリーム パワーマティック 80／ブルー・レザー \ 68,530

基本仕様

ケース

- 直径：40 mm

- 5気圧防水（50 m/165ft）

ムーブメント

- パワーマティック 80 ムーブメント

- ニヴァクロン(TM)製ひげゼンマイ

- スイス製

文字盤

- サファイアガラス

- サンレイ文字盤

- 12個のファセット インデックス

- ドルフィン針

ブレスレット

- 交換可能なインターチェンジャブルブレスレット

- レザーストラップ、またはメタルブレスレット

ティソ公式オンラインストア：

https://www.tissotwatches.com

時計の常識を変えるムーブメント：パワーマティック 80

ティソは2013年、最長80時間という驚異的なパワーリザーブと比類なき精度を誇るムーブメント「パワーマティック 80」を発表し、時計業界に革命をもたらしました。従来のムーブメントにおける42時間パワーリザーブの枠を超え、時計製造において歴史的な偉業を成し遂げたのです。

その快挙の背景にあったのは、ムーブメントメーカーのETAとティソとのコラボレーションによって誕生したキャリバー2824の技術的進化でした。振動数を4Hzから3Hzに下げることで、時計のエネルギー消費を最小限に抑え、革新的なチタン合金 ニヴァクロン(TM)製のひげゼンマイの導入により、時計の耐磁性が大幅に向上し、機能性と信頼性が高まりました。

さらに香箱芯の直径を小さくすることで、主ゼンマイをさらに長くすることができ、パワーリザーブの時間を増やすことに成功しました。その結果、最長80時間を誇るティソ パワーマティック 80が誕生したのです。パワーマティック 80を搭載した時計は、金曜日の夜に時計を外して、週末の間、着用することも巻き上げることもなく、月曜の朝を迎え、所有者の手首に戻ったときにも正しい時刻を表示し続けます。

そしてこのパワーマティック 80では、新しいタイプのテンプと高度な調整システムを統合することで、より高い精度と堅牢性を実現しました。高い堅牢性の実現を達成した1つの要素となったのが、従来のインデックス・アセンブリシステムを取り除き、革新的なテクノロジーに置き換えるという新しい時計の調整方法でした。

どんな時でも正確な時刻を保証する革新的なテクノロジーを発表し、ティソは長年採用されてきたインデックス・アセンブリシステムに別れを告げました。

3つのレベルの精度

妥協のない技術性能を維持しながら、さまざまなお客様のニーズにお応えするため、パワーマティック80ムーブメントは、3つの異なる洗練されたタイプで提供されています。

- スタンダードバージョンは、日差±7秒の精度を誇り、+3 秒の調整によって、日差 -4 ～ +10 秒を実現しています。また、精巧なサテン仕上げのブリッジと、ロゴがプリントされた堅牢なサテン仕上げのローターを備え、クラシックドリームといった自動巻き時計の入門モデルとして手軽にご購入いただけます。- 「ル・ロックル」や「PRX」といったモデルに採用されているエラボレイテッドバージョンは、日差±5秒の精度を誇り、+3 秒の調整によって、日差 -2 ～ +8 秒を実現しています。また、ブリッジの仕上げがより豪華となり、ローターにはスケルトン加工や「Vague du temps（時のうねり）」模様のエングレービングが施され、より高度なクラフツマンシップを感じさせます。- そしてバラードに採用されているCOSC認定バージョンは、厳格な検定プロセスを経たクロノメーター認定に基づく日差±5秒の精度を誇り、+1 秒の調整によって、日差 -4 ～ +6 秒を実現しています。このグレードは、ティソの技術的とデザインノウハウの頂点を示すものと言えます。

パワーマティック 80は、仕上げや精度にバリエーションを持ちながらも、いずれのレベルにおいても信頼性、パワーリザーブ、耐磁性能に一切の妥協がないムーブメントです。

ティソ パワーマティック80

ムーブメント

- タイプ：機械式自動巻きムーブメント

- サイズ：ケース径：25.60 mm（11 1/2 ライン）- 厚さ：4.86 mm

- 石数：23

- 部品数：143パワーリザーブ：最長80時間

- 振動数：毎時21,600振動（3 Hz）

- スパイラル：フラット

- 巻上げと時刻合わせ：3ポジションのリューズ

- 時、分、秒表示：センター針

- 耐磁性を向上させたニヴァクロン(TM)製ひげゼンマイ。

- 特徴：インデックス・アセンブリを除外し、よりシンプルで堅牢な調整を実現したテクノロジー

TISSOT［ティソ］について

TISSOTは、1853年の創業以来、伝統とパイオニア精神を融合させた時計づくりを続けてきたスイスの時計ブランドです。スイスの山脈のふもとル・ロックルで生み出されるTISSOTの時計は、「人生において重要なのは、何を成し遂げるかではなく、どのような過程を経てきたか」という哲学を体現し、人生の航海を物語るストーリーテラーのような存在となることを目指しています。

代表的なコレクションには、PRX、T-タッチ、シュマン・デ・トゥレルなどがあり、すべての時計はスイス製です。手ごろな価格帯ながらも、伝統と革新を融合させたタイムピースとして、時代を超えて多くの人々に愛されています。

また、TISSOTはNBA、MotoGP(TM)、ツール・ド・フランスとの深い関係を築き、それぞれの競技でオフィシャルタイムキーパーを務めています。さらに、アメリカのバスケットボール選手デイミアン・リラード、イタリアのバイクレーサーエネア・バスティアニーニ、スロベニアの自転車ロードレース選手プリモシュ・ログリッチ、そして日本のプロバスケットボール選手 河村勇輝 選手をブランドアンバサダーに迎え、彼らの日々の献身的な努力や成功への挑戦をサポートしています。

TISSOTは、時計製造や計時の枠を超え、人々の人生のあらゆる瞬間に寄り添います。そして成功だけでなく、成功に至るまでの過程そのものを称える時計ブランドとして、これからも多くの人々に寄り添い続けます。



