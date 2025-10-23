そごう千葉店にて、東京・蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」2025年10月28日（火）~11月3日（月）の期間限定出店

株式会社CLASSIC

東京・蔵前にあるSNSで話題の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社 : 東京都渋谷区）は、2025年10月28日（火）～11月3日（月）の期間限定で、POP UPを開催いたします。10月31日まではハロウィン期間限定のパッケージや「オバケカヌレ」もご用意しております。1日で3,000個販売したこともある人気商品「クラマエ・カヌレ」をぜひこの機会にお楽しみください。





KURAMAE CANNELE公式Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/

KURAMAE CANNELE公式X:https://x.com/kuramae_cannele

■焼きたてカヌレ「クラマエ・カヌレ」で特別なひとときを

「KURAMAE CANNELE」は2023年1月に東京・蔵前にオープンした焼きたてカヌレの専門店です。併設工房で焼き上げた焼きたてのカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売しています。

そごう千葉店での販売は10月14日まで開催していたイベント「スイーツ博覧会」に引き続き、今回で3回目。外はカリッ、中は濃厚なカスタードのような日本人に親しみやすい味わいのカヌレです。自分や家族へのご褒美おやつにもおすすめです。前回のイベントで来れなかった方や再度お楽しみいただきたい方にもご参加いただける内容となっております。

10月28日から10月31日は、ハロウィンシーズンに合わせた限定商品「オバケカヌレ」も販売いたします。

ハロウィンらしい遊び心のある見た目ながら、お子さまにも安心してお召し上がりいただける商品です。ご自宅でのパーティや季節のギフトにもおすすめの一品です。

【商品ラインナップ】

・オバケカヌレ 378円（税込）※販売期間：10月28日(火)～31日(金)

・クラマエカヌレ 324円／個（税込）

・オリジナルブレンド紅茶缶「カヌレ・ド・ティー」 982円（税込）

・オリジナルギフトバッグ 638円（税込）

■出店情報

・期間：2025年10月28日（火）～11月3日（月）

・場所：そごう千葉店 地下1階 中央エスカレータ 洋菓子領域

・営業時間：10:00～20:00

※売り切れ次第終了となります。予めご了承ください。

【店舗概要】

KURAMAE CANNELE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階

営業時間：営業時間 : 11:00～18:00

定休日：月曜定休

KURAMAE CANNELE CAFE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 2階

営業時間:11:00～18:00 (L.O. 17:00)

定休日：月曜定休

カフェ席数：30席

KURAMAE CANNELE エキュート上野店

所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」

営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00

【会社概要】

会社名 : 株式会社CLASSIC

所在地 :〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp





【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】

kuramae_cannele@classic-inc.jp



