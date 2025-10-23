『勝利の女神：NIKKE』とタイトーステーションのコラボキャンペーン「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」全国規模で開催決定！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー） は、『勝利の女神：NIKKE』とのコラボキャンペーン「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」を全国のタイトーステーション、タイトーFステーション、タイトーステーションに併設するクレープ店、タイトーオンラインクレーン（以下タイクレ）にて2025年11月1日(土)～2025年11月30日(日)の期間に開催することをお知らせいたします。(※1)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」

WEB特設サイトURL：https://www.taito.co.jp/ts-NIKKE

期間：2025年11月1日(土) ～ 2025年11月30日(日)

(※1)コラボ施策内容により対象店舗は異なります。詳しくは各項目の対象店舗をご確認ください。

■「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルプライズ

タイトー限定の『勝利の女神：NIKKE』プライズを全国のタイトーステーション、タイトーFステーション、およびタイクレにて展開いたします。また、同プライズの展開に合わせ、店舗では対象台に600円（税込）以上を投入、タイクレでは対象台を連続15,000TC以上プレイすると、オリジナルクリアファイルがもらえるキャンペーンも開催いたします。

※プライズの入荷予定店舗およびクリアファイルプレゼントキャンペーン実施店舗の情報は、WEB特設サイトをご参照ください。

プライズ投入予定日：2025年11月1日(土)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」ワイヤレスマウス＆マウスパッド (全2種)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」ブランケット (全2種)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」アクリルキーホルダー (全10種)

■「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルクリアファイル プレゼントキャンペーン

対象店舗 81店舗、タイクレ ※対象店舗はWEB特設サイトにてご確認ください

同プライズの展開に合わせ、店舗では対象台に600円（税込）以上を投入、タイクレでは対象台を連続15,000TC以上プレイすると、タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルクリアファイルを1枚プレゼントいたします。

WEBキャンペーンページURL：https://www.taito.co.jp/event/001567

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルクリアファイル

プレゼント期間：2025年11月1日(土)～2025年11月30日(日)

※クリアファイルはランダムでお渡しいたします。種類はお選びいただけません。稀に同じ絵柄が重複する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※クリアファイルの配布は各店、準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

■「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」スペシャルクレープ

スペシャルクレープを下記の期間販売いたします。スペシャルクレープをご注文いただいた方には、「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルポストカードをプレゼント！

販売期間：2025年11月1日(土) ～ 2025年11月30日(日)販売価格：950円(税込)

※スペシャルクレープの提供時間は店舗によって異なります。各店舗の営業時間は、各店舗のWEBページにてご確認ください。

※ポストカードはランダムでお渡しいたします。種類はお選びいただけません。稀に同じ絵柄が重複する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ポストカードの配布は準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

販売店舗：13店舗

マリオンクレープ 札幌狸小路2丁目店

マリオンクレープ 仙台名掛丁店

マリオンクレープ 宇都宮ベルモール店

マリオンクレープ 大宮店

マリオンクレープ セブンパークアリオ柏店

マリオンクレープ 立川北口店

ピコクレープ 秋葉原東西自由通路店

ピコクレープ 溝の口店

マリオンクレープ 海老名ビナウォーク店

マリオンクレープ フェドラ大須店

マリオンクレープ ファボーレ婦中店

マリオンクレープ 広島本通店

マリオンクレープ アミュプラザ鹿児島店

■「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」スペシャルドリンク

スペシャルドリンクを下記の期間販売いたします。スペシャルドリンクをご注文いただいた方には、「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルポストカードをプレゼント！

販売期間：2025年11月1日(土) ～ 2025年11月30日(日)

販売価格：800円(税込)

コラボスペシャルドリンク(全5種)

※スペシャルドリンクの提供時間は店舗によって異なります。各店舗の営業時間は、各店舗のWEBページにてご確認ください。

※ポストカードはランダムでお渡しいたします。種類はお選びいただけません。稀に同じ絵柄が重複する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ポストカードの配布は、準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

販売店舗：4店舗

・EXBAR TOKYO plus タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 B1F

・EXBAR TOKYO plus AKIHABARA

・メガレイジ溝の口 タイトーステーション 溝の口店 3F

・EXBAR TOKYO plus キャナルシティ博多

■[PET飲料]「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルミネラルウォーター

オリジナルミネラルウォーターを下記の期間販売いたします。お買い上げいただいた方には、「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルポストカードをプレゼント！

販売期間：2025年11月1日(土) ～ 2025年11月30日(日)

販売価格(2本1セット)：1,600円(税込)

※2種類の絵柄があり、それぞれ1本ずつ、2本1セットにしてお届けいたします。同じ種類の2本にするなど、種類の指定は承っておりません。

※オリジナルミネラルウォーターは事後通販(受注生産)を予定しております。詳細は通販情報の項目でご確認ください。

※ポストカードはランダムでお渡しいたします。種類はお選びいただけません。稀に同じ絵柄が重複する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ポストカードの配布は、準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

販売店舗：22店舗

マリオンクレープ 札幌狸小路2丁目店

マリオンクレープ 仙台名掛丁店

マリオンクレープ 宇都宮ベルモール店

マリオンクレープ 大宮店

マリオンクレープ セブンパークアリオ柏店

マリオンクレープ 立川北口店

ピコクレープ 秋葉原東西自由通路店

マリオンクレープ 海老名ビナウォーク店

マリオンクレープ フェドラ大須店

マリオンクレープ ファボーレ婦中店

マリオンクレープ 広島本通店

マリオンクレープ アミュプラザ鹿児島店

EXBAR TOKYO plus タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 B1F

メガレイジ溝の口 タイトーステーション 溝の口店 3F

EXBAR TOKYO plus キャナルシティ博多

タイトーステーション ビックカメラ千葉店

タイトーステーション 池袋西口店

タイトーステーション 横浜西口五番街店

タイトーステーション 大阪日本橋店

タイトーステーション 広島紙屋町店

タイトーステーション 衣山店

タイトーステーション 福岡天神店

■[非売品]「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」

オリジナルポストカード全10種(スペシャルクレープ/スペシャルドリンク/ミネラルウォーター(PET飲料)共通ノベルティ)

■追加ミッション 「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」スペシャルクレープ/スペシャルドリンク取り扱い店舗16店舗にて、「スペシャルクレープ」「スペシャルドリンク」「ミネラルウォーター(PET飲料)」お買い上げ1点につきキャンペーンチケットを1枚プレゼントいたします。

※「ミネラルウォーター(PET飲料)」は2種各1本を1セットにしたセット販売となりますので、お買い上げ1セットにつきチケット2枚プレゼントいたします

チケットと交換でオリジナルグッズをプレゼントいたします。

・チケット2枚と交換 「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルアクリルコースター(全1種)

・チケット3枚と交換 「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE」オリジナル企業ロゴストラップ(全4種)

キャンペーン期間：2025年11月1日(土)～2025年11月30日(日)

※オリジナルグッズとの交換は、スペシャルクレープ/スペシャルドリンク取り扱い全店舗にて承ります。

※チケットはスペシャルクレープ/スペシャルドリンク取り扱い全店共通です。

※ストラップはランダムでのお渡しとなります。種類はお選びいただけません。同時に複数個を交換いただく場合、稀に同じ絵柄が重複することがございます。あらかじめご了承ください。

※オリジナルグッズのお渡しは先着順となります。コースター、ストラップそれぞれの準備数がなくなり次第、交換および配布は終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

※チケットの譲渡および売買は禁止させていただきます。不正行為が発覚した場合、当該チケットは無効とし、回収させていただきます。

キャンペーン実施店舗：16店舗

マリオンクレープ 札幌狸小路2丁目店

マリオンクレープ 仙台名掛丁店

マリオンクレープ 宇都宮ベルモール店

マリオンクレープ 大宮店

マリオンクレープ セブンパークアリオ柏店

マリオンクレープ 立川北口店

ピコクレープ 秋葉原東西自由通路店

※グッズのお渡しは隣接のEXBAR TOKYO plus AKIHABARAにて承ります。

マリオンクレープ 海老名ビナウォーク店

マリオンクレープ フェドラ大須店

マリオンクレープ ファボーレ婦中店

マリオンクレープ 広島本通店

マリオンクレープ アミュプラザ鹿児島店

EXBAR TOKYO plus タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 B1F

EXBAR TOKYO plus AKIHABARA

ピコクレープ 溝の口店/メガレイジ溝の口 タイトーステーション 溝の口店 1F/3F

EXBAR TOKYO plus キャナルシティ博多

■[カプセルトイ]

カプセルトイ(ミニアクリルスタンド)を下記の期間、店舗にて販売いたします。

販売期間：2025年11月1日(土) ～ 2025年11月30日(日)

販売価格：1個500円(税込)

【新弾】

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」ミニアクリルスタンド(全22種)

【再販】

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -spring colors-」ミニアクリルスタンド(全40種)

※各店の準備数がなくなり次第、当該店での販売は終了となります。あらかじめご了承ください。

※ミニアクリルスタンドは事後通販(受注生産)を予定しております。詳細は通販情報の項目でご確認ください。

販売店舗：22店舗

マリオンクレープ 札幌狸小路2丁目店

マリオンクレープ 仙台名掛丁店

マリオンクレープ 宇都宮ベルモール店

マリオンクレープ 大宮店

マリオンクレープ セブンパークアリオ柏店

マリオンクレープ 立川北口店

ピコクレープ 秋葉原東西自由通路店

マリオンクレープ 海老名ビナウォーク店

マリオンクレープ フェドラ大須店

マリオンクレープ ファボーレ婦中店

マリオンクレープ 広島本通店

マリオンクレープ アミュプラザ鹿児島店

EXBAR TOKYO plus タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 B1F

メガレイジ溝の口 タイトーステーション 溝の口店 3F

タイトーステーション ビックカメラ千葉店

タイトーステーション 池袋西口店

タイトーステーション 横浜西口五番街店

タイトーステーション 大阪日本橋店

タイトーステーション 広島紙屋町店

タイトーステーション 衣山店

タイトーステーション 福岡天神店

EXBAR TOKYO plus キャナルシティ博多店

■[グッズ販売]

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」グッズを下記の期間販売いたします。

販売期間：2025年11月1日(土) ～ 2025年11月30日(日)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」アクリルスタンド(全5種) 販売価格：1個1,650円(税込)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」トレーディングアクリルバッジ(全5種) 販売価格：1個880円(税込)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」トレーディングアクリルブロック(全11種) 販売価格：1個990円(税込)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」フェイスタオル(全5種) 販売価格：1個2,750円(税込)

「勝利の女神：NIKKE」ECWCSパーカー MODEL:ARK(モデル：アーク) 販売価格：35,200円(税込)

「勝利の女神：NIKKE」ECWCSパーカー MODEL:EDEN(モデル：エデン) 販売価格：35,200円(税込)

アクリルスタンド(全5種)トレーディングアクリルバッジ(全5種)

トレーディングアクリルブロック(全11種)フェイスタオル(全5種)

ECWCSパーカー MODEL:ARK(モデル：アーク)ECWCSパーカー MODEL:EDEN(モデル：エデン)

※パーカー(ジャケット)は秋葉原店のみ、全サイズ試着用サンプルをご用意しております。

※各グッズについては、各店の準備数がなくなり次第、当該店での販売は終了となります。あらかじめご了承ください。

販売店舗：3店舗

EXBAR TOKYO plus AKIHABARA

メガレイジ溝の口

EXBAR TOKYO Plus キャナルシティ博多

■等身大パネル展示

下記店舗では「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」描き下ろしイラストを使用した等身大パネルがみなさまをお出迎えいたします。

ピコクレープ 秋葉原東西自由通路店 レッドフード/ドロシー

EXBAR TOKYO plus AKIHABARA クラウン/モダニア/シンデレラ

ピコクレープ 溝の口店 レッドフード/ドロシー/クラウン/モダニア/シンデレラ

EXBAR TOKYO plus キャナルシティ博多 レッドフード/ドロシー/クラウン/モダニア/シンデレラ

■フォトスポット

メガレイジ溝の口、EXBAR TOKYO plus キャナルシティ博多 店内にフォトスポットをご用意しました。お立ち寄りの際、記念撮影にご利用ください。

メガレイジ溝の口EXBAR TOKYO plus キャナルシティ博多

■通販

タイトーステーション eストア https://www.taitostation.shop/ にて通販を実施いたします。

[通常販売商品]

「勝利の女神：NIKKE」ECWCSパーカー MODEL:ARK(モデル：アーク)

「勝利の女神：NIKKE」ECWCSパーカー MODEL:EDEN(モデル：エデン)

販売価格：35,200円(税込)

[再販商品]

11月1日(土)12:00発売開始

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -spring colors-」ミニアクリルスタンド(全40種) 販売価格：1個500円(税込)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -spring colors-」アクリルスタンド(全5種) 販売価格：1,650円(税込)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -spring colors-」トレーディングアクリルバッジ(全5種) 販売価格：1個880円(税込)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -spring colors-」トレーディングゆらゆらアクリルブロック(全5種) 販売価格：1個990円(税込)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -spring colors-」フェイスタオル(全5種) 販売価格：1個2,750円(税込)・送別

[事後通販 受注生産/ご予約商品]

受注期間：12月12日(金)～12月28日(日)

お届け：2026年2月中予定

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」オリジナルミネラルウォーター 販売価格(2本1セット)：1,600円(税込)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」ミニアクリルスタンド(全22種) 販売価格：1個500円(税込)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」アクリルスタンド(全5種) 販売価格：1,650円(税込)

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」トレーディングアクリルバッジ(全5種) 販売価格：1個880円(税込)・送料別

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」トレーディングアクリルブロック(全5種) 販売価格：1個990円(税込)・送別

「タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-」フェイスタオル(全5種) 販売価格：1個2,750円(税込)・送別

■店舗情報

※対象店舗は下記URLよりご確認ください。

URL：https://www.taito.co.jp/ts-NIKKE

※実施内容につきましては予告なく変更または中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【関連URL】

タイトーステーション×勝利の女神：NIKKE -青春Protocol-

特設サイト：https://www.taito.co.jp/ts-NIKKE

タイトー公式サイト： https://www.taito.co.jp/

タイクレ：https://www.taito-olcg.com/web/top/

【権利表記】

(C)SHIFT UP CORP. (C) TAITO CORPORATION

【商標】

■ TAITO、「TAITO」ロゴ、タイトーステーション、タイトーFステーション、タイトーオンラインクレーン、タイクレおよびEXBAR TOKYOは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

■ その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。