12月4日から放送開始！TVアニメ『#神奈川に住んでるエルフ』キャスト第2弾&新ビジュアル解禁！
マイクロマガジン社（東京都中央区）が刊行する『#神奈川に住んでるエルフ』（原作：鎧田、コミックELMO／マイクロマガジン社刊）の鋭意制作中のTVアニメ（ライトアニメ(R)）の、キャスト第2弾および鎧田先生描き下ろし新ビジュアルを公開いたします！
放送は、「猫のひたいほどワイド」 内で、2025年12月4日（木）から、毎週木曜12:00～13:30内にて放送開始となります！
コミックとあわせて『#神奈川に住んでるエルフ』をお楽しみください！
鎧田先生描き下ろし新ビジュアル解禁
(C)鎧田／マイクロマガジン社／アニメ「#かなエル」製作委員会
＜全員神奈川県出身！キャスト第2弾発表＆コメント到着！＞
ナレーション＆妖精さん CV：西山宏太朗
横須賀のエルフ CV：永野由祐
相模原のエルフ CV：井上雄貴
町田のオーク CV：藤井剛
＜TVアニメ公式サイト＞
https://animationid.com/kanael
■作品あらすじ
かつて住処の森を焼かれたエルフたちは―― 「神奈川」に住んでいた。
東京都の真下に位置する神奈川県。
横浜、横須賀、茅ヶ崎、相模原・・・様々な場所にエルフたちは別にひっそりするでもなく普通に暮らしている。「横浜のエルフ」と、色々あって彼をほっとけない「川崎の人間」を中心に、すっかり現代日本に馴染んだ「神奈川県に住んでるエルフ」たちが織りなす、現代ファンタジーコメディ！
■放送情報
・放送開始：2025年12月4日（木）～
・放送局 ：tvkテレビ神奈川
・放送枠 ：毎週木曜12:00～13:30「猫のひたいほどワイド」 内
※12:00～12:30の「3局ネット枠」で放送のため、チバテレ・テレ玉でもご覧いただけます。
再放送
・毎週木曜22:00～22:55「猫のひたいほどワイド」
・毎週火曜22:55～23:00 ※12月9日スタート
配信
TVerにて見逃し配信あり
※ほか動画配信サービスの配信予定は後日公開予定
■公式SNS
ドラマ・アニメ公式X：＠kanael_tvk(https://x.com/kanael_tvk)
※公式ハッシュタグは #かなエル
■原作情報
『#神奈川に住んでるエルフ』
原作：鎧田（コミックELMO／マイクロマガジン社刊）
現在５巻まで好評発売中！
https://comicelmo.jp/detail/kanael/
【ライトアニメ(R)について】
大日本印刷株式会社（本社：東京都 代表取締役社長：北島義斉、以下「DNP」）が開発した、従来のアニメーション制作手法と比較してアニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを用いたアニメーション制作手法です。より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としています。
2023年12月に株式会社イマジカインフォス（本社：東京都 代表取締役社長：前田 起也、以下「イマジカインフォス」）とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っています。
原作コミックスは現在5巻まで好評発売中！
神奈川県に住むエルフたち。今回は何かと微妙に扱われがちな県央の魅力を再発見！？神奈川県民９００万人待望（？）の第５巻！
＃神奈川に住んでるエルフ 5
発売日：2025年03月10日
価格：897円（本体815円＋税10%）
サイズ：A5
ISBN：9784867167250
https://comicelmo.jp/detail/kanael/
コミックELMO特設サイト：https://comicelmo.jp/special/kanael/(https://comicelmo.jp/special/kanael/)
権利表記
(C)2025 Yoroida (C)2025 MICRO MAGAZINE, INC.
(C)鎧田／マイクロマガジン社／アニメ「#かなエル」製作委員会
コミックELMO
笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！
あなたの推しがきっと見つかる――
「コミックELMO」は、マイクロマガジン社発の女性向けコミックレーベルです。
『組長娘と世話係』や、『なつめとなつめ』『＃神奈川に住んでるエルフ』など、 笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！
コミックELMOの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。
コミックELMO公式サイト：https://comicelmo.jp/
コミックELMO編集部X：https://x.com/COMIC_ELMO
Instagram：https://www.instagram.com/comic_elmo/
TikTok：https://www.tiktok.com/@comic_elmo
マイクロマガジン社
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！
【お問い合せ先】