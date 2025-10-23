山田裕貴さん出演！ヱビス新CM「ヱビスを超えろ」篇11月4日(火)より放映

サッポロホールディングス株式会社

サッポロビール(株)は、ブランドアンバサダーである山田裕貴さん出演の新TVCM「ヱビスを超えろ」篇を11月4日(火)から全国で放映します。

ヱビスは「たのしんでるから、世界は変えられる。」というテーマをもとに、ヱビスのビールづくりに向き合う姿勢やビールを通じて人々の前向きな気持ちを生み出すようなコミュニケーションを展開しています。

今回のTVCMでは、135年磨き続けてきた今のヱビスの最高到達点の味わいを「ヱビスは、ヱビスを超えてゆけ。」というメッセージに込め描いています。

紡いできた歴史を感じさせる風景、農園に広がる原材料、ビールづくりにおける様々な情景、そしてブランドアンバサダーの山田裕貴さんのダイナミックな演出など、これまでのヱビスビールのCMの中でも今までにない迫力のある仕上がりとなっています。

135年の歴史を持つヱビスは、ビールの可能性をさらに追求し続け、これからもお客様の心を満たし、前に進む意欲を高めていくことで、世の中に前向きな変化をもたらせるよう挑戦を続けてまいります。

■CM概要

1.タイトル

ヱビス「ヱビスを超えろ」篇 15秒、30秒

2.放映開始

2025年11月4日(火)

※ブランドサイトでは10月23日(金)12時30分からCM本編を公開します。

3.内容

「“いい顔”であふれている店がある。そこにはいつもヱビスがある。」

ヱビスビールを通していい顔があふれている様子を描き、みなさまをもっといい顔にしていきたいというヱビスの願いを込めたTVCMです。

4.エピソード

いつも通り和やかな雰囲気で現場入りした山田さんですが、今回はヱビスビールに合わせてステーキを用意したところ、「わあ！」と興奮した様子でいい顔を見せてくださり、和気あいあいと撮影が進みました。山田さんが筆頭となって現場を盛り上げ、チーム全体がいい顔で最後まで撮影に臨むことができ、山田さんのこだわりや気遣いが溢れたTVCMになっています。

5.CM出演者

【山田裕貴】

俳優。1990年9月18日生まれ。愛知県出身。

テレビ朝日「海賊戦隊ゴーカイジャー」で俳優デビュー。第47回日本アカデミー賞話題賞受賞。

近年の出演作は、NHK大河ドラマ「どうする家康」、映画「ゴジラ-1. 0」、映画「キングダム大将軍の帰還」万極役、 日本語吹き替え版キャストを務めた映画「ジョーカー・フォリ・ア・ドゥ」など。

ニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」ではパーソナリティーも務めている。

主演を務めた、映画「木の上の軍隊」、映画「ベートヴェン捏造」が公開中。映画「爆弾」は10月31日より公開予定。来春、放送・配信の大型プロジェクト、ドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」では、土方歳三を演じる。

■ヱビスビールについて

1890年の誕生以来、本場ドイツのおいしさにこだわり、本物のビールの先駆者として、おいしさを磨き続けてきたヱビスビール。

麦芽100％、ヱビス酵母、ふんだんに使用されたバイエルン産アロマホップを使用し、長期熟成。

吟味しつくされた原料と製法がつむぐ、旨味あふれる、ふくよかなコクが特長です。

誕生 135年を迎えた2025年のリニューアルでは、麦芽の配合をきめ細かく調整することで、より一層

ふくよかな余韻が楽しめる味わいと美しい黄金色に磨きをかけました。

ヱビスブランドサイト :https://www.sapporobeer.jp/yebisu/

