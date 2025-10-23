創業40周年を迎えた革靴セレクトショップ「トレーディングポスト」が提案する「Trading Post SALON」。

株式会社プレステージシューズ


創業40周年を迎えた革靴セレクトショップのトレーディングポストが提案する上質ショップ「Trading Post SALON」が25年10月24日に大阪淀屋橋ステーションワンに新規オープン。




～Trading Post SALON～


“装うことは心をひきつけること”


見せかけでない価値ある靴をセレクトし、　


誰もが主人公として心をひきつける“装い”を足元から提案。


uniformとしてのスーツではない“装い”のスーツの足元


looseではない“装い”をまとったカジュアル


日々の一歩を心躍る靴と共に。



■トレーディングポスト サロンとは？




「トレーディングポスト サロン」は、従来の店舗とは一線を画す、こだわりの空間でじっくりと靴選びをお楽しみいただける新しいスタイルの店舗です。
インテリアはクラシックとモダンが調和した洗練されたデザインを基調に、応接スペースのような落ち着いた設えを取り入れ、靴を中心としたライフスタイルのご提案をお届けします。




オープンを記念し、トレーディングポスト オリジナルシューズの新コレクションや、英国の名門「エドワードグリーン」の別注モデルなど、特別なラインナップを順次発売予定です。




また、バイヤーが厳選した国内外の革靴（メンズ・レディース）をはじめ、シューメンテナンスアイテムや小物、装うことを楽しむためのアイテムも豊富に取り揃え、幅広いお客様にご満足いただける品揃えを目指します。


■ 淀屋橋という街に寄り添う新たな拠点へ




関西ビジネスの中心地である淀屋橋は、歴史ある街並みと現代的な都市機能が共存するエリアです。今回出店する「淀屋橋ステーションワン」は、駅直結の利便性と感度の高いテナント構成を兼ね備えた、新たなランドマークとして注目を集めています。


トレーディングポストは、この地で働くビジネスパーソンや、審美眼を持つ靴愛好家をターゲットに、心を惹きつける“装い”を足元からご提案してまいります。



■ 店舗情報

トレーディングポスト サロン 淀屋橋店


オープン日：2025年10月24日（金）


住所：大阪府大阪市中央区北浜３丁目６－２２ 淀屋橋ステーションワン 1F


電話番号：06-6484-7149


アクセス：京阪電車・Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋駅」直結


営業時間：12:00～20:00（不定休）



取り扱いブランド


Edward Green（エドワードグリーン）、Crockett & Jones（クロケット＆ジョーンズ）、Trading Post（トレーディングポスト）、Allen Edmonds（アレン・エドモンズ）、 CARMINA（カルミーナ）、GRENSON（グレンソン）and more



サービス


◆靴磨き◆

・通常磨き　　　　・・・・・\1,100（税込）


・ハイシャイン　　・・・・・\2,200（税込）



◆靴修理◆

・つま先補強　　　　　・・・・・\3,300（税込）～　　


・トップリフト交換　　・・・・・\5,500（税込）～


・オールソール交換　　・・・・・\19,800（税込）～



◆サイズ調整◆

・幅伸ばし　　　　　・・・・・要相談


・インソール加工　　・・・・・靴購入時に必要な場合は無料


　　　　　　　　　　・・・・・靴購入後\3,520（税込）～



※靴修理、サイズ調整の価格はすべて一般価格です。別途、会員様向けの一部メニューの優待価格をご用意しております。詳細は店頭にてお問い合わせください。




オンラインショップ：https://www.tradingpost-online.jp



オフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@tradingpost1984



Instagram：https://www.instagram.com/tradingpost_salon


　　　　　 https://www.instagram.com/tradingpost_official


　　　　　 https://www.instagram.com/tradingpost_ruggedstore


　　　　　 https://www.instagram.com/tradingpost_ladies