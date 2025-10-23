Habit Factoryへの投資

Z Venture Capital株式会社

by Janice Sa(https://zvc.vc/en/member/g5g602guub8/)

韓国の保険市場は約250兆ウォン規模に達し、国内総生産(GDP)の約10%を占めています。一方、この巨大市場規模にもかかわらず、業界は非効率性とデジタル化の遅れといった課題を抱えています。

特に保険代理業は、個人ブローカーの分断されたネットワークに依存しており、情報の非対称性が高くなっています。その結果、AI時代の今日においても、押し売り型の商品販売が横行し、消費者からの信頼は決して高いとは言えない状況です。

特に、デジタルネイティブ世代の若年層は、公平でシームレスかつ効率的な体験を求めていますが、現行の市場構造では、それを十分に満たすことはできません。

Habit Factoryは、このパラダイムを再定義します。同社は、データとAIによって保険販売プロセスを完全にデジタル化することで、市場のなかでも特筆すべき3つのイノベーションを実現しています。

・データとAIによるワークフロー自動化

・KakaoTalkを通じた非対面で完結可能な販売プロセス

・専任アドバイザーたちによる組織的な営業体制

韓国で実証されたHabit Factory(https://www.habitfactory.co/)は、現在、米国の住宅ローン仲介市場における非効率性の解消に取り組んでおり、今後は日本市場への展開も視野に入れ、グローバルなフィンテック・ディスラプター（破壊的革新企業）になることを目指しています。

私たちの投資理由



1．韓国有数のエンドツーエンド完全デジタル化の保険代理モデル：多くの保険代理店が人員拡大に頼る中、Habit Factoryは業界でも先進的に保険販売の全工程をデジタル化しています。その効果は顕著で、アドバイザー1人あたりの生産性は、韓国の総合代理店上位10社の平均の約5倍と、業界水準を大きく上回っています。これは、保守的な保険業界における稀有なデジタル変革事例であると同時に、同社の持続的かつスケーラブルな成長を支える競争優位性と評価しています



2．次世代顧客に対する強固なリーダーシップ：透明性、データに基づく提案、さらにはシームレスなデジタル体験を重視するデジタルネイティブ世代（主に20～30代）から強い支持を得ています。この顧客層が成長するにつれて生涯価値が大きく高まり、強いブランドロイヤルティと早期顧客獲得による優位性が期待できます。こうした信頼を獲得することで、同社は将来の保険消費サイクルをリードするための堅固な成長基盤を確立しています



3．グローバル市場での成長モメンタム：韓国ですでに収益性とスケーラビリティを実証しており、米国市場でも早期の力強い成長を示しています。これにより、国境を越えた展開の可能性が証明されています。今後はさらに、日本市場（韓国よりも規模が大きく、デジタル化の余地が大きい）への展開も視野に入れ、デジタルファーストのモデルを最適化することで、国際的な成長を見込んでいます





押し売りなく保険の見直しと個別提案を受けたい方(現在は韓国のみ)：

https://abr.ge/c4ub2y

複雑で時間のかかるプロセスなしで最適な住宅ローンをお探しの方へ(現在は米国住宅ローンのみ)：

https://loaning.ai

連携・協業に関するお問い合わせ：

hello@habitfactory.co