【流通経済大学】東日本大震災の被災地の ″その後″を考える～『息の跡』上映会&トークイベントを10/31（金）に開催～災害の記憶をどう発信し、どう社会へつないでいくか―映像作家×報道記者と一緒に考えます

