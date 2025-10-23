こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【流通経済大学】東日本大震災の被災地の ″その後″を考える～『息の跡』上映会&トークイベントを10/31（金）に開催～災害の記憶をどう発信し、どう社会へつないでいくか―映像作家×報道記者と一緒に考えます
地域の「その後」をどう記録し、伝え、どう社会へつなぐのか―
流通経済大学では、東日本大震災のあと更地となった陸前高田の“その後”を追ったドキュメンタリー映画『息の跡』の上映会を、2025年10月31日（金）に開催します。このドキュメンタリーを手がかりに、監督である映像作家、元報道記者、そしてジャーナリストでもある本学の教授が、震災の「記録」と「記憶」の継承、そしてその発信について掘り下げるトークイベントを展開します。
大災害の直後、多くのメディアで連日センセーショナルな映像が映し出されます。しかしながら、徐々に日常を取り戻すと、被災地の"その後"に目を向ける機会は極端に減ってしまい、地域のこともそこに暮らす人々のことも忘れてしまいがちです。
映画『息の跡』は、津波で流された陸前高田市の種苗店を自力で再開した佐藤貞一さんの"生きる姿"を記録したドキュメンタリー。佐藤さんは、種苗店を営むかたわら、独学で習得した英語、中国語、スペイン語で、被災体験を綴り、さらに過去の津波の歴史を調べ、その被害を自力で検証していきます。災害の記憶を"その後"につないでいこうとするその姿に、地域社会を考えるヒントが隠されているのではないでしょうか。
上映会後のトークイベントでは、陸前高田に移り住み、佐藤さんの奮闘する姿、刻一刻と変わる町の風景と人々の営みを記録した映像作家の小森はるか監督、約20年のTBS報道経験を持ち被災地を取材し発信してきた永野真代氏、そして本学共創社会学部教員でジャーナリストの龍崎孝教授（元TBSテレビ解説委員）が、映像・報道・地域研究の視点を交差させます。
記憶、記録、そして映像― それぞれの地域の「記憶」をどう「記録」し、どう伝えつないでいくのか―。
本イベントを通して、私たちが暮らす「地域社会」を考えるヒントが見つかるはず。参加費は無料です。みなさまのお越しをお待ちしています。
◆『息の跡』上映会&トークイベント 地域の"その後"を映像作家×報道記者と一緒に考える
【日時】2025年10月31日(金) 16:30～19:00
【場所】流通経済大学 新松戸キャンパス 1号館 講堂 （住所：千葉県松戸市新松戸3-2-1）
【参加費】入場無料(当日参加も可)
【申込方法】添付チラシのQRコードから、または本学HPのイベントNEWS内のリンクボタンからお申込みください。
※全席自由。受付で整理券をお受け取りください。
《タイムスケジュール》
16:30 開会あいさつ
16:35 映画『息の跡』上映（93分）
18:10 休憩
18:15 トークイベント（約45分）＋質疑応答 ※トークイベントのみ参加も可
《トークイベント登壇者》
• 小森はるか（映像作家／「息の跡」監督）
• 永野真代（元TBS記者／MEDIAlize／慶應SFC上席所員・東京都市大学大学院博士課程）
• 龍崎 孝（流通経済大学 共創社会学部 教授）
《アクセス》
流通経済大学 新松戸キャンパス1号館
https://www.rku.ac.jp/access/
《主催》流通経済大学共創社会学部
《お問い合わせ》
流通経済大学 共創社会学部准教授 西田善行 E-mail：nishida@rku.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
流通経済大学
広報室
住所：千葉県松戸市新松戸3-2-1
TEL：047-340-0001（代表）
メール：khs@rku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/