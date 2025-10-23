¶õ¤²ÈÅê»ñ¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ö¶õ¤²È¡¦¸Å²ÈÊª·ï¸«³Ø¥Ä¥¢ーinÊ¡°æ¥¨¥ê¥¢¡×10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ～³«ºÅ
¶õ¤²È¡¦¸Å²È¤ÎºÆÀ¸¿ôÎß·×2,420¸®¡¢²ñ°÷¿ô19,024Ì¾Ä¶¤¨¡Ê2025Ç¯7·î31Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¸Å²ÈºÆÀ¸¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¶¨µÄ²ñ¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¡×¤¬Ç§Äê¤¹¤ëËÒÌîÃÒ¼ù¸Å²ÈºÆÀ¸»Î¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶õ¤²È¡¦¸Å²ÈÊª·ï¸«³Ø¥Ä¥¢ーinÊ¡°æ¥¨¥ê¥¢¡×¤ò2025Ç¯10·î25Æü ¡ÊÅÚ¡Ë13:00～ ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¶õ¤²È¡¦¸Å²ÈÊª·ï¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡×¤È¤Ï¡©
Åö¶¨µÄ²ñ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸Å²ÈºÆÀ¸»Î¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö¶õ¤²È¡¦¸Å²ÈÊª·ï¡×¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¶õ¤²È¡¦¸Å²ÈºÆÀ¸Åê»ñ¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë°Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢§²áµî¤Ë³«ºÅ¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿
²áµî¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Êª·ï¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÀÐÀî¸©¡¦¶âÂôÎã¡Ë
https://zenko-kyo.or.jp/in-13/
- ¡Ö¶õ¤²È¡¦¸Å²ÈÊª·ï¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡×¤Î³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î25Æü ¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ～ 17:30
¹Ö¡¡¡¡»Õ¡§ËÒÌîÃÒ¼ù»á¡Ê¸Å²ÈºÆÀ¸»Î¡Ë
ÂÐ¡¡ ¾Ý ¡§¸Å²ÈºÆÀ¸Åê»ñ¥×¥é¥ó¥Êー¸ÂÄê
¢¨¸Å²ÈºÆÀ¸Åê»ñ¥×¥é¥ó¥Êー¤ÇËþÀÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß°ìÈÌ¤ÎÊý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://event.zenko-kyo.or.jp/EventDetail?id=a02RA00000VWOlJYAX
- °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¸Å²ÈºÆÀ¸¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤È¤Ï¡©
ÃÛ¸ÅÌ±²È¤òºÆÀ¸¤·ÃÏ°è¤ÎËÉÈÈ¡¦³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
Åö¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç°Ñ°÷¤ÎÎÏ¤ò½¸·ë¤·¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¶õ¤²È¤ä¤³¤ì¤«¤éÁý²Ã¤¹¤ë¸Å²È¡¦ÇÑ²È¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤ËºÆÀ¸¤·¡¢ÃÏ¼ç¤µ¤ó¡¦Âç²È¤µ¤ó¡¦¹©Ì³Å¹¤Ê¤É¤Ë¤â¼ý±×¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò²þ¤á¡¢ºÆÀ¸¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ®¤ÎËÉÈÈ¤ä³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=nVyvDiP48Do ]
- °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¸Å²ÈºÆÀ¸¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
¶¨µÄ²ñ¤Î»ý¤Ä·Ð¸³¡¢ÀìÌç°Ñ°÷¤Î»ý¤ÄÃÎ·Ã¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¸Å²ÈÊª·ï³èÍÑ¡¢¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤ÎºîÀ®¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ýー¥È¤Ï¸½ÃÏÄ´ººÆ±¹Ô¤«¤é¡¢¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Î¤´Äó°Æ¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»þ¤Ë¤Ï¡¢¸Å²ÈÊª·ï³èÍÑÀìÌç¶È¼Ô¡¦ÀìÌç²È¤Î¤´¾Ò²ð¡¢¼Ú¤ê¼ç¤Î°¶Àû¤Þ¤Ç¡¢¶¨µÄ²ñ¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¶¨µÄ²ñ³µÍ×¡ä
¼Ò ÃÄ Ì¾¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¸Å²ÈºÆÀ¸¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
Âå É½ ¼Ô¡§ Íý»öÄ¹ Âç·§ ½ÅÇ·
½êºßÃÏ¡ÊËÜÉô¡Ë¡§ ¢©579-8004 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÉÛ»ÔÄ®3-2-57
U R L¡§ https://zenko-kyo.or.jp/