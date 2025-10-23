「ABEMA」、特別番組『ゾンビごっこ -地獄からの脱出-』を11月3日（月）23時より無料放送決定 アン ミカが“芸能人を対象としたゾンビからの脱出ゲーム”を支配する“ゾンビクイーン”に
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月3日（月）23時より特別番組『ゾンビごっこ -地獄からの脱出-』（全4回）を無料放送することをお知らせいたします。
このたび「ABEMA」にて無料放送が決定した特別番組『ゾンビごっこ -地獄からの脱出-』は、ゾンビクイーンでに扮したアン ミカとアシスタントゾンビに扮したドランクドラゴンがMCを務める、“芸能人を対象としたゾンビからの脱出ゲーム”です。ゾンビがうごめく廃墟ホテルを舞台に、賞金をかけた“人間の本性丸見えのアクション逃走劇”が繰り広げられます。さらに、一度ゾンビに捕まってしまうと、「誰にも見せたくない恥ずかしい写真を公開させられる」という罰ゲームも。
そんなスリリングな脱出ゲームに挑むのは、上田剛史、えなこ、大家志津香、お見送り芸人しんいち、河野玄斗、小宮浩信（三四郎）、酒井貴士（ザ・マミィ）、高橋みゆき、団長安田（安田大サーカス）、村重杏奈、ゆってぃ、横川尚隆ら総勢12名の豪華芸能人。はたして、ゾンビクイーンから仕掛けられる様々な理不尽を乗り越え、無事に“地獄”から脱出できるのはいったい誰なのか？ぜひ、ご期待ください。
（放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/CSAwCWoSMGGFcK）
■ABEMA『ゾンビごっこ -地獄からの脱出-』 番組概要
放送日時：2025年11月3日（月）23時～（全4回）
出演：
【ゾンビクイーン】
アン ミカ
【アシスタントゾンビ】
塚地武雅（ドランクドラゴン）
鈴木拓（ドランクドラゴン）
【人間側】
上田剛史
えなこ
大家志津香
お見送り芸人しんいち
河野玄斗
小宮浩信（三四郎）
酒井貴士（ザ・マミィ）
高橋みゆき
団長安田（安田大サーカス）
村重杏奈
ゆってぃ
横川尚隆
