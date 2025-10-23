「ABEMA」、特別番組『ゾンビごっこ -地獄からの脱出-』を11月3日（月）23時より無料放送決定　アン ミカが“芸能人を対象としたゾンビからの脱出ゲーム”を支配する“ゾンビクイーン”に

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月3日（月）23時より特別番組『ゾンビごっこ -地獄からの脱出-』（全4回）を無料放送することをお知らせいたします。

このたび「ABEMA」にて無料放送が決定した特別番組『ゾンビごっこ -地獄からの脱出-』は、ゾンビクイーンでに扮したアン ミカとアシスタントゾンビに扮したドランクドラゴンがMCを務める、“芸能人を対象としたゾンビからの脱出ゲーム”です。ゾンビがうごめく廃墟ホテルを舞台に、賞金をかけた“人間の本性丸見えのアクション逃走劇”が繰り広げられます。さらに、一度ゾンビに捕まってしまうと、「誰にも見せたくない恥ずかしい写真を公開させられる」という罰ゲームも。

そんなスリリングな脱出ゲームに挑むのは、上田剛史、えなこ、大家志津香、お見送り芸人しんいち、河野玄斗、小宮浩信（三四郎）、酒井貴士（ザ・マミィ）、高橋みゆき、団長安田（安田大サーカス）、村重杏奈、ゆってぃ、横川尚隆ら総勢12名の豪華芸能人。はたして、ゾンビクイーンから仕掛けられる様々な理不尽を乗り越え、無事に“地獄”から脱出できるのはいったい誰なのか？ぜひ、ご期待ください。

（放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/CSAwCWoSMGGFcK）

■ABEMA『ゾンビごっこ -地獄からの脱出-』 番組概要

放送日時：2025年11月3日（月）23時～（全4回）

出演：

【ゾンビクイーン】

アン ミカ

【アシスタントゾンビ】

塚地武雅（ドランクドラゴン）

鈴木拓（ドランクドラゴン）

【人間側】

上田剛史

えなこ

大家志津香

お見送り芸人しんいち

河野玄斗

小宮浩信（三四郎）

酒井貴士（ザ・マミィ）

高橋みゆき

団長安田（安田大サーカス）

村重杏奈

ゆってぃ

横川尚隆

