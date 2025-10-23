出資受け東北大学との共創活動による医薬品開発候補化合物の臨床試験準備を加速

株式会社旭飛薬業

株式会社旭飛薬業（本社：つくば市、代表取締役：倪 健偉）は、このたび東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社より1億円の出資を受け、国立大学法人東北大学（以下「東北大学」という。）との共創活動による医薬品開発候補化合物の臨床試験準備を加速させることをお知らせいたします。

■東北大学との臨床試験準備に関する共創活動

当社は、東北大学との共創活動により、医薬品開発候補化合物の最適な適応疾患を見定め、その社会実装に向けた臨床試験の準備を進めており、今回の投資により臨床試験の準備を加速いたします。

■今後の展望

今回の出資により、臨床開発体制および東北大学との共創活動をさらに強化し、治療選択肢の拡大に向けて開発を進めてまいります。当社は、今後も疾患に苦しむ患者のQOL向上を目指し、新しい治療法の開発、実現に取り組んでまいります。

会社概要

会社名 株式会社旭飛薬業

所在地 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻二丁目5-1

代表者 代表取締役 倪 健偉

事業内容 医薬品の研究開発、創薬支援、ライセンス活動

URL https://www.asahipharma.com/

注記

※本プレスリリースに記載の化合物は開発中のものであり、現時点で承認された医薬品ではありません。