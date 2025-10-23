オーソモル、″ 世界初 ″となる「1日分」を日本市場で展開

MST株式会社

MST株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯川正人）が日本総代理店を務める、ドイツ発のプレミアムサプリメントブランド「Orthomol（オーソモル）」は、世界初の取り組みとして「オーソモル マルチビタミン＆ミネラル 1日分」を2025年下旬を目処に、国内のコンビニエンスストアを中心に販売開始予定。

オーソモル マルチビタミン＆ミネラル 1日分

世界で最も話題となっている「オーソモル マルチビタミン＆ミネラル(※栄養機能食品)」は、普段の生活で不足しがちな20種類以上の栄養素が、独自の黄金比で含まれているドリンク×錠剤のサプリメントです。

これまで、国内外にて7日分、14日分、30日分での展開はされていましたが、『1日分』は、日本人のライフスタイルや日々の習慣に寄り添う想いから生まれた、日本発の新しい取り組みです。30年以上の歴史があるドイツ本国においても展開されたことのない新しい形態であり、セレブリティの愛用で話題を集める韓国市場においても、いまだ実現していない世界初の取り組みです。

〈日本のコンビニエンスストア市場への参入〉

1. 忙しい現代人の身近な選択

長時間労働や不規則な生活リズムに悩む現代人にとって、コンビニエンスストアは最も身近な生活インフラです。オーソモルがサポートしたいのは、“忙しくても自分を整えたい人々”。

毎日の通勤途中や出張先、ふとした休憩時間にも立ち寄れるコンビニは、

健康を「特別なこと」ではなく「日常の延長線」で選べる場所です。

2. “寄り添う力”でつながる価値観

コンビニが担うのは、単なる販売拠点ではなく、人々の“生活に寄り添う存在”。私たちオーソモルも、30年以上にわたり家族経営で健康を支え続けてきました。「健康とは、家族や仲間が共に守り抜く大切な宝物」という私たちの理念は、地域や社会の隅々まで支えるコンビニの姿勢と深く共鳴します。オーソモルは、日々の暮らしに寄り添いながら、一人ひとりの健康を“家族のように”支える存在でありたいと考えています。

3. 新しい文化の創造

ドイツ本国では、約15,000店舗の薬局や医療機関で展開されてきたオーソモル。日本では、より生活に密着した“コンビニ”という場を通して、健康をもっと自由に、もっとスタイリッシュに選べる文化を育てていきます。「健康＝努力」ではなく、「健康＝センスのある選択」へ。コンビニという新しい接点から、健康をファッションのように楽しむ未来を提案します。

オーソモル マルチビタミン＆ミネラル 1日分 \990（税込）

【商品概要】

商品名：オーソモル マルチビタミン＆ミネラル 1日分

発売日：2025年下旬より順次発売 (予定)

価格：\990（税込）

内容量：20ml＋1錠

販売場所：コンビニエンスストア

〈 栄養は「足す」から「活かす」時代へ。〉

オーソモルは、科学的知見に基づいた “バランス重視” の栄養設計を実現。栄養素それぞれの特性と働きに着目し、互いを引き立て合うよう配合しています。たとえば「ビタミンCと鉄」、「ビタミンEとセレン」といった相性の良い組み合わせを採用。さらに、ミネラル同士の配合にも配慮することで、日々の食生活で不足しがちな栄養素を効率よく摂取できるよう設計されています。

毎日のコンディションを整えたい方、そして将来の健康維持を見据えたい方。オーソモルは、その両方のニーズに応えることを目指したブランドです。日本の健康補助食品市場では、いずれかに特化した製品が多い中、日々の活力と長期的な健康習慣の両面をサポートできる点が大きな特長です。

また、ドイツにおける薬剤師調査で「ベスト・サプリメントメーカー賞」を8年連続受賞、2024年は調査対象となった薬剤師の42.8％から第1位の評価を獲得しています。

参照元 : Orthomol ist „Bester Nahrungserganzungsmittel-Hersteller“(https://www.orthomol.com/de-de/news/orthomol-apotheken-favorit-2024)

〈 毎朝、生まれ変わる人へ。〉

手軽に摂取できる「錠剤×ドリンク」という新感覚の組み合わせで、スマートに20 種類以上の栄養を食後にチャージ。日本版オーソモルは、日本人に不足しがちな栄養素を、韓国版から「6種」追加しています。(ビタミンDやビタミンB群など)

- 「朝のスタートが重く感じる」- 「ついカフェインに頼ってしまう」- 「なんとなくパワーが続かない」- 「長時間労働で生活リズムが乱れがち」- 「どうも調子が整わない」

そんなモヤモヤに寄り添う、栄養サポートです。

日本人は、「寿命は長い一方で、健康寿命は短い」という社会課題を抱えています。オーソモルは、この課題に正面から向き合い、日常のライフスタイルから「健康をファッションのように楽しむ」構想を広げ、“自己投資文化” の未来を創造します。

〈 オーソモルについて 〉

1991年にドイツの医師と薬剤師監修のもと生まれたプレミアム・サプリメントブランド。

栄養学と科学的知見に基づき、35種類に及ぶ多様なニーズに応える製品を研究・開発。さらに、国際食品安全基準であるISO22000およびHACCP認証を取得した設備にて、厳選された原材料を用い、最適な製造方法を採用しています。こうして生み出される製品は、高品質な栄養補助食品として世界40ヶ国以上で展開されています。そして2023年12月、満を持して日本に上陸しました。

