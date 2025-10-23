幻の「響30年」が当たる！超プレミアム　ウイスキーくじ《【第2弾】【100本限定】【一攫千金 竹の道 1%の頂へ 】》絶賛販売中

【企画概要】時が磨いた至高のブレンデッド《一攫千金 響シリーズ 第2弾》

株式会社アップライジング

ウイスキー愛好家が最も熱望するボトル、それは長期熟成のジャパニーズウイスキーです。タチバナE酒販は、この困難な時代だからこそ、"手に入らない最高峰のボトルとの運命的な出会い"を創出するべく、豪華ウイスキーくじ企画を展開しています。

本企画でスポットを当てるのは、日本のブレンデッドウイスキーの最高傑作「響」。企画のテーマ「1%の頂へ」が示す通り、ラインナップは他の追随を許さない圧倒的なグレードです。

夢の「響30年」を狙う、100口限定の超ハイエンド企画

本企画の核となるのは、超大吉に設定された市場価格が極めて高い「響30年」です。その他にも、人気の響21年や響ジャパニーズハーモニー、ザ・マッカランといった豪華銘柄をラインナップ。何が当たるか、ワクワクドキドキが止まらない、超高額な「夢の一攫千金」に挑戦するチャンスです。

＜賞品ラインナップ詳細（全100口）＞

【第2弾】【100本限定】【一攫千金 竹の道 1%の頂へ 】超大当たり：響30年大当たり：響21年中当たり：響 JAPANESE HARMONY

超大当たり：響30年（1口）｜1/100

サントリーブレンデッドウイスキーの最高峰。入手極めて困難な幻のボトル。

大当たり：響21年（1口）｜1/100

21年以上の熟成原酒のみを使用。濃厚な熟成香と重厚な余韻が魅力。

中当たり：響 JAPANESE HARMONY（10口）｜10/100

調和をテーマにした定番ボトル。華やかで飲みやすく、響ブランドの世界観を気軽に楽しめる一本。

小当たり：ザ・マッカラン ダブルカスク12年（20口）｜20/100

バーボン樽とシェリー樽の絶妙なバランスが人気のシングルモルト。世界的な評価も高い。

ラッキー賞：ブレンデッドウイスキー矢部（68口）｜68/100

飲みやすく、日常にも寄り添うこだわりのブレンデッドウイスキー。

合計：100口限定

販売概要：限定100口、迅速かつ丁寧な配送体制

３．販売概要

商品名：【第2弾】【100本限定】【一攫千金 竹の道 1%の頂へ 】

価格：21,800円（税込）～

販売口数：100口限定（超プレミアム企画のため、なくなり次第終了となります。）

販売開始日：2025年1月4日

販売場所：

・タチバナＥ酒販 Amazon店： https://amzn.asia/d/7l5EHfT

・タチバナＥ酒販 楽天市場店：https://x.gd/wdJTu

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/Q57Pq

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!店：https://x.gd/w4Z2J

・オンラインくじ：https://kuzi.jp/lotteries/hibiki100

■ 商品の特長

超大吉には、市場で高値で取引されるジャパニーズウイスキーの最高峰「響30年」を設定しています。

全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されています。

100口限定の超プレミアム企画となり、数量限定のため、予定数に達し次第、販売終了となります。

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/uR4eT

・タチバナE酒販 Amazon店： https://amzn.asia/d/7l5EHfT

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy

・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/