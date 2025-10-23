本物のイカそっくり！植物性海鮮『ココアップ海鮮』新登場

株式会社かるなぁ

プラントベース食品の企画・製造・販売を行う株式会社かるなぁ（名古屋市）は、植物性素材で本物のイカのような食感と味わいを再現した新商品『ココアップ海鮮』を発売しました。

動物性原料不使用ながら、イカの刺身と見間違えるほどリアルな質感を実現。新しい”海の恵み”として、業務用・家庭用の両面から提案してまいります。

『ココアップ海鮮』とは

本商品はヤシの実（ナタデココ）を主原料にし、イカのお刺身を思わせるコリコリとした歯ごたえと透明感を忠実に再現。まさに「生イカ風」の食品であり、にぎり寿司に仕立てても「本物のイカ」と見まがうほどの味と質感の完成度を誇ります。

独特のプリッとした弾力食感に加え、100gあたり0.91gの食物繊維を含有。一般的な魚介類にはほとんど含まれない食物繊維をプラスできるのは、植物由来ならではの特長です。見た目も食感もイカそっくり」なのに、カロリーは控えめで食物繊維もしっかり。健康志向の方にも嬉しい、次世代のシーフード代替品です。

動物性原料を一切使用していないため、ヴィーガンやベジタリアンの方も安心して召し上がりいただけます。ヴィーガン対応メニューを提供したい飲食店や惣菜メーカーで、これまで代替素材の調達や調理に課題を感じていた現場でも、自然な味わいと扱いやすさを両立できる新しい選択肢です。

『ココアップ海鮮』の特徴

１.魚介類を使わず“海鮮風味”を再現

本商品は動物性原料を一切使用せず、植物由来の素材のみで海鮮の風味と旨みを表現。

魚介類を扱わない調理環境でも安心して導入でき、ヴィーガン・ベジタリアン対応メニューの幅を広げます。

２.ナタデココによる“コリコリ食感”へのこだわり

主原料のナタデココを独自のカット技術と下処理で加工し、イカ特有の弾力と透明感を再現。

これまで代替素材では難しかった“生イカ風”の歯ごたえを忠実に表現しました。

３.刺身・寿司・サラダにも使える汎用性

スライスしてそのまま刺身やにぎり寿司に、調味料と和えてカルパッチョやサラダに。また冷菜・惣菜にも対応可能。和洋中を問わず幅広い献立へのアレンジが可能です。

４.拡大するプラントベース・代替食品市場に対応

健康志向や環境配慮、アレルギー対応といった社会的ニーズの高まりを背景に、

プラントベース食品市場は年々拡大しています。『ココアップ海鮮』はその流れに応える新提案として、“おいしさ”と“サステナビリティ”を両立させた次世代の海鮮代替食です。

５.業務用にも家庭用にも便利な500gパック

プロの現場で扱いやすい大容量500g（約40枚）入りためコストパフォーマンスにも優れています。

開封前は常温保存でそのまま使用でき、個人の家庭でも気軽に楽しめる使い勝手の良い仕様です。

おすすめ調理例

商品概要

商品名：ココアップ海鮮

参考小売価格：1,900円（税込）

原材料：ナタデココ（ベトナム製造）、食塩、砂糖、発酵調味料／香料

内容量：500g

保存方法：常温（開封前）

賞味期限：730日

原産国：台湾

JAN：4562111732141

かるなぁについて

株式会社かるなぁは、創業以来35年にわたり「体に優しいヴィーガン食品」の開発と普及に取り組んできました。今回の「ココアップ海鮮」は、プラントベースシーフード市場の拡大に応える新たな提案商品です。持続可能で健康的な食の選択肢を広げることで、環境負荷低減と食の多様性に貢献してまいります。

社名：株式会社かるなぁ

本社所在地：名古屋市天白区保呂町2016

