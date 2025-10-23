「男子中学生ミスターコン2025」全国約1.6万人の応募から選ばれた全ファイナリスト13名が決定！

株式会社with t

“みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子中学生”を決める コンテスト「男子中学生ミスターコン2025」は、激戦となった敗者復活戦を勝ち抜いた1名を加え、全国の頂点を目指す全ファイナリスト13名が確定したことをお知らせいたします。全国から集まった約1.6万人の応募者の中から選ばれた13名が、いよいよ11月末に開催予定のグランプリ決定戦に挑みます。

敗者復活戦を制した1名を加えたファイナリスト13名が決定！

■「男子中学生ミスターコン2025」ファイナリスト13人

【東日本代表：斎藤羽雲（東京都 / 中学2年生）】

【東日本代表：芹川壽都（福井県 / 中学1年生）】

【東日本代表：豊田琥杏（三重県 / 中学1年生）】

【西日本代表：丹下璃音（大阪府 / 中学3年生）】

【西日本代表：茶屋本想士（長崎県 / 中学2年生）】

【西日本代表：松田爽獅（岡山県 / 中学1年生）】

【ファーストファイナリストGP：園山弥凪都（愛知県 / 中学2年生）】

【セカンドファイナリストGP：丸山玲央（京都府 / 中学3年生）】

【ミクチャ審査代表：武藤真弥（東京都 / 中学1年生）】

【candy magic審査代表：酒井勇人（大阪府 / 中学3年生）】

【自己PR審査代表：徳永來哉（長野県 / 中学2年生）】

【中一ミスターコンGP：白坂洵葵（愛知県 / 中学1年生）】

【敗者復活枠：上中琉（鹿児島県 / 中学3年生）】

夢のクライマックスへ、グランプリの称号は誰の手に！？

全国約1.6万人の応募者の中から勝ち上がったファイナリストたちの「日本一かっこい男子中学生」の称号をかけた努力と輝きの集大成をぜひその目で見届けてください。

■「視聴者参加型」で夢と個性に光を当てるミスコンの仕組み

男子中学生ミスターコンは、“みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子中学生”というコンセプトのもと、同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。

外見だけでなく、夢に向かう真摯な姿勢や個性、そして人間的な魅力に光を当てるのが特徴です。グランプリ決定までの過程を視聴者参加型で楽しめる新しい形のコンテストとして、ファンや視聴者の応援が直接審査に影響を与える点も大きな魅力です。ファイナリストたちは、今後さらに魅力を開花させていくことにご期待ください。

■グランプリ受賞者への特典

グランプリ受賞者には以下が授与されます。

「男子中学生ミスターコン」とは

- 賞金50万円- 「TGC teen 2026（仮）」出演権- 次年度コンテストアンバサダー就任- CandyMagic様：カラーコンタクト 1年分贈呈- SPINNS様：ビジュアルモデル契約＋商品券20万円分

「男子中学生ミスターコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子中学生”をコンセプトに掲げる、全国規模の男子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子中学生であれば誰でも参加が可能である。

2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。

会社概要

社名：株式会社with t

所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-2 グラフィオ渋谷 2F

代表者：代表取締役社長 宮城啓太

事業内容：オーディション事業、マーケティング支援事業、イベント事業、プロダクション事業

公式サイト：http://with-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社with t 広報担当

E-mail：info@with-t.co.jp